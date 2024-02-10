有春茶館 2024年菜 新年聚餐推薦｜龍年除夕將近，準備團圓菜免煩惱，就訂方圓80公里在地食材製作的懷舊臺菜最對味！榮獲三年經濟部商業署台菜餐廳的有春茶館，結合古早味與辦桌文化，推出七件組與九件組 冷凍年菜，提供宅配與到店自取，2024/1/24前預訂整套年菜 還享免運優惠！內含栗子燒雞、魷魚螺肉蒜、高梁香腸、醉蝦、白菜滷、米糕、姆指發糕，只需擺盤加熱，即刻享受經典美味，新年團圓飯就是那麼輕鬆。 新年期間除夕當天店休，內用加10%服務費

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有春茶館 在哪裡？

致力推動米食料理的有春茶館，台中有兩間門市，一間是座落台中火車站周邊的大智店，與這次到訪是鄰近公益路的大墩店，周邊有付費停車場，開車前往用餐的朋友們停車免煩惱

有春茶館 環境

有春茶館 大墩店 運用竹篩、蒸籠、禮籃等元素裝點，營造濃濃懷舊氛圍，寬敞舒適的用餐區，從雙人到多人座位都有，平日用餐不限時，下午時段不休息，是聊天聚餐的好所在

送餐有可愛貓貓機器人代勞！新年期間除夕當天店休，內用加10%服務費

春節期間限定預約2024/2/11(初一）～2/14(初五)

2-4人組 2888元+10%

4-6人組 5888+10%

8-10人組 8888+10%

加贈有春風味甜品

有春茶館 採用方圓80公里內的在地當令食材，品嚐餐食之際也更認識這片土地，榮獲三年經濟部商業署台菜餐廳，也獲得綠色餐桌的殊榮，讓顧客們能安心選擇

有春茶館 2024外帶年菜

2024年有春茶館冷凍年菜，提供門市訂購與網路下單，能自行到指定門市取貨，以能選擇宅配到府 (1/24前預訂整套年菜 本島享免運優惠，外島運費來電洽詢)

日日有春 冷凍年菜7件組 優惠價 4288元

栗子燒雞、麻油米糕、魷魚螺肉蒜、台味蔬食白菜滷、紅露醉蝦、高梁香腸、拇指發糕，贈蛋黃麻糬芋圓乙盒

年年有春 冷凍年菜9件組 優惠價 5288元

黃金洋蔥燉鴨湯、麻油米糕、魷魚螺肉蒜、台味蔬食白菜滷、紅露醉蝦、高梁香腸、黑胡椒肋排、拇指發糕、蛋黃麻糬芋圓，贈有春招牌拌麵醬乙罐

日日有春 冷凍年菜7件組

這次到店品嚐 日日有春 年菜7件組，小家庭4-5人份量，只要簡單復熱，懷舊味美年菜輕鬆上桌！

內含有栗子燒雞、麻油米糕、魷魚螺肉蒜、台味蔬食白菜滷、紅露醉蝦、高梁香腸、拇指發糕，加贈蛋黃麻糬芋圓乙盒，而 麵茶炸年糕 與 黃金洋蔥燉鴨湯 是加購品項，餐點中部分蔬菜（如：花椰菜、蒜、芹菜、洋蔥、芋頭絲等），宅配冷凍年菜是沒有供應，若需要能自行添加

栗子燒雞

年節每家必備全雞，有著全家團圓的寓意，有春茶館年菜推出栗子燒雞，就以全雞登場，大啖美味也保佑全家平安健康

選用雲林在地溫體雞肉，以古法釀製香醇濃郁的西螺醬油滷製，雞皮甘甜鹹香，肉質軟嫩多汁，冷冷吃也美味，搭配香甜的栗子，鬆鬆綿綿真的好對味（宅配年菜不含花椰菜）

麻油米糕（素）

嚴選福興鄉長糯米製成的素食麻油米糕，香氣與口感表現可圈可點，均勻裹上麻油的糯米，軟Ｑ有勁，配上香菇絲，芬芳鹹香，越咀嚼越夠味，內用會撒上炸得香酥的大甲芋頭籤，多份香香脆脆，滋味真的愛了

魷魚螺肉蒜

經典臺菜絕對有魷魚螺肉蒜這一味，鮮香溫潤冷冷的天，喝上幾口暖心暖胃

先將魷魚煸炒出香氣，再加入螺肉罐頭、安心豬排骨、香菇熬煮而成，將層層鮮味堆疊，香氣也來得更加飽滿，湯頭清透越煮越顯鮮甜，隨邊一撈整鍋滿滿好料，吃得相當過癮！過年之際總會與家人歡聚小酌，魷魚螺肉蒜也很適合搭配呢（冷凍宅配不含芹菜、蒜苗，請自行添加）

台味蔬食白菜滷（素）

經典懷舊的古早味 台味蔬食白菜滷，內有大白菜、木耳、香菇、紅蘿蔔、豆皮，清爽嫩口，還能品嘗到食材原本的鮮甜，在豐盛年菜中來點輕盈小品，轉換味蕾也是不賴

紅露醉蝦

常見的醉蝦，這次有春年菜特選紅麴釀酒製成紅露酒製作，少了紹興鮮明酒氣，風味來得更圓滑，也更添古早味

蝦子細心剪鬚，浸泡在醇香的湯汁中，蝦肉緊實彈嫩，嘴中迴盪淡雅溫潤的回甘感，越吃越讓人欲罷不能，好好吃唷

高梁香腸

大人小孩都愛的香腸，更代表長長久久的美意，有春茶館特選台中大安的安心豬製作，不用費心煎烤，用電鍋蒸熟，Ｑ彈香甜，搭上淡雅的高粱酒香氣，越吃越涮嘴（冷凍年菜不含大蒜、蒜苗）

拇指發糕

致力推廣米食的有春茶館，招牌人氣小點 拇指發糕，用霧峰香米製作，可別看個頭小小一顆，以傳統古法製作，吃起來軟Ｑ有勁，冷冷吃也好迷人

上方搭配在地農會的有機玫瑰醬，芬芳的玫瑰花香，酸甜討喜，更添風味

加贈 蛋黃麻糬芋圓

外層點綴芝麻香香酥酥，內裡軟Ｑ綿密，芋泥與鹹蛋黃的鹹甜交織，大家都連吃好幾顆都不夠分，榮登最搶手點心

加購 麵茶炸年糕100元

來有春茶館必點的麵茶炸年糕，外層炸得香酥，內層軟濡，甜味宜人，上桌燒燙燙時一口咬下可要小心會爆漿阿！將炸年糕沾點麵茶，多份古早味甜香，我好尬藝，選購年菜很適合一併加購起來

加購黃金洋蔥燉鴨湯 1280元

選用整隻雲林土番鴨，加了大量恆春洋蔥慢熬而成，飽滿的全鴨與洋蔥完美融合，湯頭甘醇鮮甜，我一連喝上好幾碗才罷休，鴨肉吸滿湯汁精華，細緻彈嫩更顯滋味，若想調整湯頭鮮度，可再加入洋蔥燉煮，會更甘甜唷

內用 季節限定草莓冰

內用季節限定草莓冰，是每逢天冷都要享受的美味！使用大湖新鮮大顆草莓製作，紅通通垂涎欲滴，加上今年草莓量少價位偏高，讓人很難抵抗草莓迷人魅力，說什麼都要來份嚐鮮看看

香甜可口的巨大草莓，淋上煉乳、自熬草莓果醬與冰淇淋，真的有夠誘人，配上冰沙口感的剉冰，能2-3人分食，酸酸甜甜好過癮

致力推廣臺菜文化的有春茶館，將傳統辦桌菜更添新意，推出2024冷凍年菜，選用方圓80公里的在地食材製作，從小家庭份量的7件組，也有更澎湃的9件組，只需簡單復熱就能享受懷舊美味，提供宅配與到店自取，2024/1/24前預訂整套年菜 還享免運優惠，還在煩惱年菜選哪家？推薦有春茶館冷凍年菜給你們

有春茶館 店家資訊

有春茶館 大墩店

地址：台中市南屯區大進街377號

電話：04-2322 1669

營業時間：1130-2100 (週五、週六至2130)

FB｜網路購買

有春茶館 大智店

地址：台中市東區大智路55號

電話：04-22220618

營業時間：1130-2100(週五、週六至2130)

FB｜線路購買

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