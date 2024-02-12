總統大選當日又是壽星的我媽，

她說：今天一定要大肆慶祝一番，不吃一頓好的，對不起今天這個好日子阿!

對，於是我們在1/13這個禮拜很臨時的，電話預訂了廣三sogo的漢來海港自助餐

因為是當日壽星，所以服務小姐姐在電話中，

有跟我們說1/13壽星當日用餐價格(含服務費)為$1166

第一次在台中吃漢來海港自助餐吃到飽，好興奮喔~

漢來海港自助餐的位置擺設差不多都是這樣

螃蟹吃起來鮮甜又美味，還有拆蟹工具可以使用，我覺得很好吃~

冷盤區，煙燻鮭魚跟火腿我已經好久沒吃了，吃起來還是記憶中的好味道~

在我們座位身後的，就是日式炸物跟烤物區，

烤香魚肥美香甜，大家都在等日式炸蝦出爐，

日式炸蝦酥脆又好吃，難怪日式炸蝦每次都是這麼搶手。

淡菜我也覺得很甘甜美味

放在淡菜旁邊的醃漬梅子跟黃金泡菜，搭配著淡菜和生魚片吃更美味了!

生魚片區，生魚片們各個都是甘甜又美味，鮭魚每次一切好，又是饕客們的光盤行動~

現做熟壽司還有日式煎蛋捲，我很喜歡那個煎蛋捲甜甜的口感~

當然還有不能錯過的港式燒臘區，油雞、燒鴨也很好吃喔~

在港式燒臘一旁的現燙牛肉湯，真的是一入座就要先沖一碗來暖胃的必喝湯品~

一旁的蒸籠有蒸螃蟹

還有很好吃的日式茶碗蒸，柔軟滑順的蒸蛋，還有鮮甜高湯的陪襯，

罵別人是茶碗蒸的人，根本是反向的讚美吧?

現煮區的XO醬芙蓉蟹肉羹，這碗熱騰騰的蟹肉羹，

一口吃下，柔軟的的蟹肉蛋羹，溫柔的包覆著舌尖，

承載著滿滿的海洋風味，後面襲來的是XO醬的鹹香香氣，真的非常值得點一鍋來品嘗~

現做區人氣海鮮NO.1，現烤牡蠣

保留著海洋的氣味還有海水的鹹味，這真的是牡蠣愛好者才能品味出來大自然的恩惠

港式蜜汁火腿在現煮區那邊喔，接著要來介紹熟食區

炒飯跟米粉的口味，真的是沒得挑剔，我拿了三次這個米粉呢~

熱食區，小小的拿了一輪品嘗，每一道菜品的口感都很不錯~

蛋糕甜點區，還有現做舒服蕾喔~

漢來海港的蛋糕品質跟水準，真的比我之前吃的吃到飽還高

畢竟很多自助餐吃到飽，最弱的都是蛋糕甜點，

沒想到漢來海港的糕點是唯一自助式吃到飽過關的店家，漢來海港，斯巴拉希~

水果&飲料吧也不錯，喜歡飲酒的朋友，這裡有提供柏克金啤酒，還有台啤喝到飽

漢來海港的水果品質也有兼顧，每個吃起來都蠻甜的~

來漢來海港吃飯喝的飲料解膩，我個人最推綜合蔬果汁(橘色的)，

因為它是裡面最好喝，喝完也不會肚子不舒服的飲料~

在臺灣吃自助餐吃到飽，當然也少不了冰淇淋啦~

除了固定的哈根達斯之外，也有提供泰國明果的冰淇淋~

吃飽之後，我們聽到隔壁有人在唱生日快樂歌~

原來，今天除了我老媽來慶祝生日之外，今天也有人來慶祝生日啊~

吃完漢來海港之後，我先給漢來海港滿分的評價!

以前吃過典華豐FOOD、大倉久飯店-歐風館、

板橋Mega50cafe、新北泰山彩京苑、星享道inSky自助餐...

從最便宜的$600多塊，到$1500一頓吃到飽。

(典華豐FOOD已經漲到$1800一餐了)

漢來海港是我目前吃過「第一個」全品項無雷

且可以一吃再吃的自助餐吃到飽!

漢來海港總和評價：★★★★★

而且在台中真的沒有台北那麼多，吃到飽的餐廳可以選擇

而且吃完漢來海港之後，還可以逛一下廣三Sogo消化一下肚子。

連交通也很方便，廣三Sogo就在科博館BRT站下車(過馬路)就到了。

當日壽星想要好好慶祝，就手刀預訂漢來海港自助餐吃到飽吧!

常常去廣三sogo的朋友有福了，

只要辦理台北富邦的廣三sogo信用卡

即可享館內購物8折起、餐飲88折起、消費滿額送禮券！

還有停車優惠最高4小時喔!

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漢來海港餐廳 台中店

所在地點： 廣三SOGO百貨

地址： 403台中市西區臺灣大道二段459號16樓

電話號碼： 07 412 8068#4

營業時間：週一至週日 11:30–14:00, 14:30–16:30, 17:30–21:30

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