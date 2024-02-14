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台中景點／展覽。漫畫，終於有國家等級的看重跟期許──國家漫畫博物館

[旅遊景點、展覽、博物館／台中西區]



國家漫畫博物館這個台中最新景點，目前採開展先行的模式打造，

已公開了東側基地部分，利用原台中刑務所的日式建築群加以活化，

在共計19棟歷史建築中規畫了多個漫畫相關的主題展覽、特展與年度展覽。

每逢周末假日，優美舒適的環境吸引不少觀客前來探索及看展，

男女老少都在其中找到漫畫對自我的意義，一舉讓漫畫登上了國家的殿堂。



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漫畫，以往常被大人認為是不登大雅之堂，或者是小孩子們才會看的東西，

曾幾何時，美漫英雄與日本動漫中的熱血男兒、美少女等征服全球，

如今，台灣國漫也要急起直追，以求未來能夠在世界占有一席之地。



上回到台中，就聽聞有了一個新的景點──國漫館，

雖然在當回的住宿文章裡頭有稍微提到一下，但是卻因為行程太過密集而無緣前往。

這回趁著周末下殺台中，終於成功到訪了這處國家漫畫博物館。







目前開放的園區位於台中市西區林森路底，鄰近鐵道，

即地方法院對面的舊台中刑務所日式建築群。



老屋經過整理之後，不僅恢復原本溫馨的面貌，也成為近年來最具有人氣的再開發案件。

而且跟其他地區多以商業用途為主不同，

這回可是要以文化用途為主，成立一處國家級的博物館。

裡頭展示的主體更是從以往大人們認為看這些閒書只會學壞，

到目前成為青少年重要次文化的一環，甚至年齡層更加提升，即便中壯年階層也有相當的接受度。





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不說別的，像希沙良本身就很愛看漫畫，

大學時代參加相關的社團，實際作畫也出任幹部，更藉著辦活動的契機，

後來就直接進了合作的出版社打工，以至於半生都在和出版相關的領域之中打滾。

當然，即使是現在，家中也仍有不少中、日文版的漫畫藏書！笑



這處國家漫畫博物館目前還不算是正式成立，因此牌子上的名銜仍是「籌備處」，

只是就算如此，走到今天的這一步可也不容易！







事前在查詢資料的時候，發現雖然國漫館早就內定花落台中，

然而從最早的水湳時期開始，延宕近6年的選址，真的是一波三折。



最初，2017年時，時任臺中市市長林佳龍正與中華民國文化部合作建構國家漫畫博物館計畫，

宣布國家漫畫博物館設於水湳經貿園區內的中臺灣電影中心裡頭，

惟後來因空間規劃無法達成共識而破局。

接著臺中市府另提出七處建議場址給文化部評估，

2020年選定帝國製糖廠臺中營業所（就在目前很夯的LaLaport台中旁邊），

以及台鐵新民街倉庫群（臺中驛第一貨物倉庫群新民街8-10號與11-17號倉庫）

共同作為國家漫畫博物館建館計畫基地，

惟因前者有委外營運契約，後者有私人產權部分無法點交，僅能先完成先期規畫。











其間，臺南市市長黃偉哲還曾爭取過可落腳國立臺灣歷史博物館二期擴增計畫基地，

國家漫畫博物館差點花落臺南。



直到去年（2023）年4月，時任行政院副院長鄭文燦與立法院蔡其昌副院長、臺中市盧秀燕市長等，

在共同會勘臺中刑務所建築群後宣布，將以此地作為國家漫畫博物館的籌設點，

當時文化部史哲部長便承諾年底前就會利用現有官舍群，進行漫畫展等活動，

就這樣，耗資30億元、從行政院拍板定案後只用了8個多月時間，

以最快速度打造的國家漫畫博物館終於來了。











國家漫畫博物館園區總基地面積2.75公頃，規劃總使用空間逾7,345坪，

將打造為兼具博物館 、圖書館 、創意基地的國家漫畫博物館園區，

實踐臺漫新創孵化基地之文化願景。

目前採開展先行的模式打造，自2023年12月23日起，

由園區目前已整備完成的東側基地開始 ，將推出第14屆金漫獎特展等八大主題策展、三大空間亮點，

並策辦漫畫論壇、講座、市集、動漫音樂表演等活動，



展覽先行的東側基地，即舊台中刑務所日式建築群的部分，

包含市定古蹟臺中刑務所典獄官舍、臺中刑務所浴場，

以及歷史建築臺中刑務所官舍群與臺中市刑務所演武場等，

共19棟興築於日治大正、昭和及戰後初期等多個不同時期的歷史建築。







建築格局包括判任官乙種、丙種、丁種官舍及戰後興建的二戶建與四戶建…等形制，

構造類型則有木造加磚造、木造、加強磚造等，建築形制多元，構造類型也豐富，

為臺中市區少數群落完整且保存不同階層與形態的官舍，

具備日治時期建築構造技術及官舍群落樣貌的保存價值。



因為建築之間座落有一定的間隔，

加上其間又有老樹、草坪，放眼望去相當悠閒，也讓旅客能夠輕鬆悠遊。









相關展覽主題涵蓋漫畫家手稿（上圖為敖幼祥作品中的貓），乃至於不同的媒體運用與結合。



希沙良好歹這一帶也算是熟門熟路，雖說從我們這回的旅館其實徒步個大約15分鐘即可到達，

本人還是選擇了搭乘經過台中車站的公車（8、15、525等），

在國家漫畫博物館、光明國中(公館路46巷)、臺中刑務所演武場等站下車均可直達園區。



在光明國中(公館路46巷)下車後，從貴和街這頭進入園區，

首先映入眼簾的除了籌備處的招牌，還有原本刑務所作為大浴場的建築。





整修後開放的市定古蹟臺中刑務所浴場，目前即作為「泡漫畫─公共澡堂體驗」展出。[點小圖均可放大]



市定古蹟臺中刑務所浴場（館舍05）在整修之後，雖然沒有回歸原本用途供人泡湯，

不過倒是有開放自由入內參觀。



此時此刻，如果只是運用平鋪直述的文字解說標示牌，想來不易得到共鳴，

這時候當然就是要運用此地的主軸——也就是漫畫的方式，

「泡漫畫─公共澡堂體驗」（即日起~6/16），

由可愛的動物們來帶領，利用插圖、動畫、立體模型等不同的媒材，

生動解說，讓大家能夠更加了解日治時代的泡湯相關文化。











臺中刑務所浴場

Taichung Prison Bathhouse



1903年(明治36年)臺中監獄遷建於西區現址後，陸續興建提供職員使用的宿舍群，考量基層判任官使用的丁種官舍與其他等級更低的職工或僱員宿舍，內部皆無配置浴室，因此配合設置浴場，供一般宿舍職員公共使用，呈現臺中刑務所裡不同階級職員生活的樣貌，見證臺灣司法體系的職員生活歷史，亦為全臺少數尚存之日式公共浴場。浴場主體為一層樓木造建築，室內空間組成為踏込、更衣室、沖洗身體的洗場與水槽，以及浸泡用的浴槽。2013年指定為臺中市市定古蹟，現為國漫館園區展演場館之一，充滿獨特氛圍的歷史浴場，將成為展示及推廣臺灣漫畫的櫥窗。





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其他的建築之中，目前也都各有長期或是期間限定的主題展出。

目前的八大主題策展，以讀、品、住、轉、泡、追、畫漫畫及體感劇場出發，

期待觀眾進入園區能沉浸式體驗漫畫的魅力及官舍群特有的空間氛圍。









日本漫畫家深谷薰的作品。



說到底，台灣的漫畫還是受到日本漫畫的影響最大，

這點從國家漫畫博物館先期開展時請到了包括：

日本京都國際漫畫博物館事務局長勝島啟介（Keisuke Katsushima）、

北九州市漫畫博物館館長田中時彥（Tokihiko Tanaka）、日本漫畫家深谷薰、漫畫家有馬啟太郎就可見一斑。

當然，比利時漫畫藝術中心館長Isabelle Debekker、英國漫畫策展人Paul Gravett等人，

也都是當時的國際貴賓。





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也因此，在目前這些展出裡頭，

除了早已站上枝頭的台日兩地漫畫家中堅老將及其知名佳作、得獎作品介紹之外，

也有兩地新銳漫畫家的作品邀展、特展等等。

當然，台灣漫畫相關的發展歷史、還有像是魚夫、敖幼祥等，

這些在不同時期、不同範疇闖出一片天的代表性漫畫家老將，也都是展出的重點。











臨貴和街靠自由路這一頭還有一間較大的屋子，

這間是館舍13──市定古蹟臺中刑務所典獄官舍，

目前展出的即為「當臺漫成為光譜-臺日動漫美學特展」（即日起~5/12）。

由國立臺南藝術大學動畫藝術與影像美學所副教授羅禾淋策展，

以臺灣漫畫文化的起源，即日本漫畫為始，再次思考臺漫的系譜，所呈現不同的光譜。

如將日本漫畫視為一道「入射之光」，在地化形成的臺漫文化即為「折射之光」，

甚至「反射」應用至動畫、遊戲等不同媒介，終將「漫射」出更多可能。





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臺中刑務所典獄官舍

Taichung Prison Wardens



1903年(明治36年)臺中監獄遷建於西區現址後興建的臺中刑務所典獄官舍，屬一層一戶的木造建築，屋頂形式屬「寄棟造」，建築整體則為「和洋折衷」風格，內部包含西式應接室、待合室等屬於高等官宿舍獨有的空間格局，是臺灣目前唯一保存完整的官舍獨立木造建築。2013年指定為臺中市市定古蹟，現為國漫館園區主要展演場館之一，日治時期刑務體系位階最高的典獄長官居住的高等官舍，將於其承載的歷史記憶之上，跳脫以往的權威意象，化身為象徵自由創新，臺灣漫畫跨界應用、國際交流之展演平臺。











（↓↓↓請繼續看下去↓↓↓）





根據提供的資料，為延續宿舍的空間概念，也特別規劃「漫畫旅宿」，

以廢廢子《廢廢子？充氣大冒險！》、每日青菜《Day Off》等7個愛情與關係為主軸的漫畫，

創造出7個專屬漫畫作品及作者的風格空間，供觀客神遊其中。







「漫畫雜貨屋」則是藉由柑仔店與便利商店，二個在不同世代臺灣人熟悉不過的風景，

呈現出阮光民《用九柑仔店》與謝東霖《神明便利商店》這兩部大量使用台灣元素的創作作品，

以及漫畫作品授權文創產品之後，乃至於影集、舞臺劇等跨域的可能性。

還有不少觀客直問：這些東西可以買嗎？遊逛起來確實很有意思。









作成自販機的裝置藝術，一整個太可愛～心



還記得以前學生時代，每個禮拜大家在教室裡頭偷偷傳閱的漫畫雜誌麼？

「時代封面–臺灣漫畫雜誌流行回顧」中，

自1950年到2010年代，陳列滿牆的臺灣漫畫雜誌，

在紙本漫畫雜誌或許即將消逝的現下，也在在勾起大家的青春回憶。







在這些場館裡頭，還包含前幾年以道禾六藝文化館為名，

意圖承繼日治時代原本功能，提供劍道等武藝的歷史建築臺中市刑務所演武場在內。



這棟建築格局方正，占地較大，加上挑高也足，作為較大的主題性展出，當然也是很不錯的一處場地。

目前進行中的「The Magic Hour of T-Comics！臺漫的魔幻時刻」特展（即日起~3/17），

以打開時間膠囊概念，展出歷屆金漫獎經典作品及典藏，

包含劉興欽、許貿淞、游龍輝、蕭言中等手稿。

來自不同金漫得主的珍貴記憶片段，不僅看見不同世代的共同記憶，

也可以現場翻閱作品，以求逐步勾勒未來國家漫畫博物館輪廓。







就是在希沙良的心目中會覺得有些遺憾，

畢竟要是能夠在原本的地方做同樣的事情，那當然還是最好！

像是道禾六藝文化館原本意圖用於劍道、居合道、書道、茶道…，甚至日式薙刀的使用方式，

或是台南市區位於中西區忠義國民小學內，供作禮堂及相關運動之用的原臺南武德殿均是一例。

如今作為一般展館雖然也是充分活用，不過連結性比較弱，確實比較可惜些。







臺中刑務所演武場

Budokan Martial Arts Hall



1937年(昭和12年)落成的演武場，是當時臺中監獄司獄官習武(劍道、柔道)使用的小型武道設施，也是臺灣少數現存日治時期監獄系統的建築之一。建築群包括主體建築及東側附屬建築，主體建築依對稱型式建造，中央後側設有神龕，左側為劍道場，右側為柔道場，僅單側設有座席。2004年登錄為臺中市歷史建築，現為國漫館園區主要活動場域之一，用以辦理相關展演與推廣活動，過往武道切磋的精神，未來將以畫筆、以圖像、以故事、以無限的想像力，激盪出更為激動人心的火花。



在演武場附屬設施內，還以「林森路33號租書店」為名，

一方面展示「未經合法取得授權的日本漫畫（俗稱盜版漫畫）」，

同時對照正式授權的漫畫作品，現場也提供這些漫畫及推薦作品翻閱，

感覺真的要看下來，花上好幾天都走不了！笑















靠林森路這頭的館舍06，作為特展場地，

一半作為台南應用科技大學教師作品展「漫流來襲—經典與世代的對話」，

前述的魚夫、敖幼祥等老將的作品就是在這邊可以看到。



至於另一半嘛…

一看到牠那藍色的可愛身影，同來的好朋友小兔立刻心領神會，

說希沙良一定是為了這東西才願意在緊湊的兩天行程中硬是抽出時間過來，

還犧牲掉最後可能的一小段睡眠時間…

那就是可愛的動漫人物角色──貓貓蟲咖波啦！











好啦，確實要承認有一半是為了這個貓貓蟲咖波 國家漫畫博物館特展，

但另外一半還是想要看看這個新景點啊！

一起，一起啦！



※貓貓蟲咖波 國家漫畫博物館特展相關介紹請見IG──【就是愛咖波】一文：

https://www.instagram.com/p/C27Fsr7vxr2/







特展附設賣店，到訪當天一直大排長龍，讓希沙良無從入場。

看來，大家都難擋其獨特魅力。

在此謹提供國漫館支付方式如下／

可使用信用卡（只能感應，不可用刷卡或插卡，JCB/AE/銀聯卡亦不適用）、LINE PAY，

現場無現金交易，只接受銀行轉帳交易。

稍微有點設限，購買時還請注意。











園區處處配置有提供休憩的座席，

好天氣時坐著看著園區中央高聳且根脈交織的老榕──大樹榕光，

也讓人心情隨著愈飛愈高。



考量觀眾需求，亦有幾處日式老屋提供作為商業空間，

目前開設有、吳甜（館舍09-1）、喫茶．花覓 Hanami（館舍09-2），以及甲拉麵 漫博館店（館舍12）等三間店舖，

提供像是拉麵、冰淇淋、甜點等等輕食及飲品。

希沙良有在吳甜這邊點用義式冰淇淋，這個IG也會介紹。

另外園區內也設有遊客服務中心提供簡介等相關服務，有需要亦可利用。



※更多有關吳甜義式冰淇淋請見IG──【】一文：













國家漫畫博物館這個台中景點雖說相當新，然目前也只開幕了東側基地，

也就是舊台中刑務所日式建築群的這一部分，進行漫畫展等相關活動。

當前規畫的主題展覽、特展、年度展覽等，在優美的日式建築環境襯托下，

每逢周末假日，真的吸引不少人前來探索及看展，

男女老少都在其中找到漫畫對自己的意義，一舉讓漫畫登上了國家的殿堂。



未來在北側園區還有預定2029年完成開放的博物館主體建築，

規劃將超過6,500坪，相信能夠呈現的內容一定會更豐富。

未來的國家漫畫博物館，既是典藏漫畫作品的圖書館，

也是結合漫畫典藏、研究、展示、與教育推廣的博物館，更是孕育文化創意產業、顯影臺漫當代軌跡的基地，

同時設立多元功能空間提供教育學習 、交流研討等實質應用，

屆時也將正式由籌備處轉換為國家漫畫博物館，令人期待。











其他相片可參考KISARA的相簿

《20240127 國漫館》



※FALLOW希沙良的Instagram→愛吃玩 Eat Play Love。希沙良的部屋

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[PHOTO by KISARA]



※文内所有介紹、産品價格、促銷等，均基於實際體驗，並以到訪及完稿當時為準。





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國家漫畫博物館 籌備處



臺中市西區林森路33號（原臺中刑務所）

04-2371-0360

10:00~19:00（六日~20:00）

周二休 ※逢國定假日比照周末開館

※新春期間除夕、初一和初二休館。



票價／

試營運期間，參觀各館舍展覽免費



官網→國家漫畫博物館籌備處

FB→國家漫畫博物館籌備處 Preparatory Office of NTMC



※台鐵台中車站，經建國路右轉林森路，徒歩約20分；

市公車可搭至國家漫畫博物館、光明國中(公館路46巷)、臺中刑務所演武場、地方法院等。









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[右上方插圖 by 熊寶]