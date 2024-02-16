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台北市大同區【迪化街美食】小蒔日咖啡-隱藏於巷弄中的小咖啡館，逛迪化街買年貨可順便來坐坐

2024-02-16 13:45:03 侯升偉/阿偉 人氣：380
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窩客好文

侯升偉/阿偉

發表篇數：406篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：小蒔日咖啡
place台北市大同區迪化街一段72巷23號一樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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在一月投票日那個週末，阿偉投完票跟朋友約了去逛大稻埕，先去慈聖宮前面吃小吃，還拍了短影音點這裡
逛著逛著想找間咖啡廳休息一下，不經意的轉進一條小巷，發現了這間小蒔日咖啡。我上網查了一下，好像是幾位銀行退休人士一起開的，現場的確有看到年紀較大的長輩在忙來忙去，應該就是老闆之一吧？
雖然在巷弄裡，生意可是相當好，一開始還沒有座位，過了五分鐘終於有人離開，我們才得以入坐。
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原文來自阿偉的食樂園(點入看更多)

小蒔日咖啡
電話：(02)2559-0100
地址：台北市迪化街一段72巷23號
營業時間：11:30-19:00(休週一跟週二)，年節大街期間1/26-2/8都有營業
臉書粉絲團：點此連結
過年期間營業時間請上粉絲團看喔！

我怎麼覺得這條巷子很像赤峰街的感覺，老房子的咖啡廳特別有味道。 


飲料＋蛋糕可折30元，好像必須點來吃才行。

門口也有小小的戶外區，但座位數很少。

室內桌椅還蠻多的。

鐵架上有些小東西展示。

甜點區

開水自助區

廁所在最裡面。

以下是菜單

這裡的咖哩飯似乎蠻受歡迎，但我沒吃。

價格都在合理範圍裡，不過當天我們點餐到第一份餐點咖啡上桌，等了很久，應該有超過半小時，已經等到不耐煩了。

氣泡美式120元、手作鐵觀音戚風捲(價格忘了)、抹茶千層派(價格忘了)、小時日特調優酪咖啡160元

我喝氣泡美式，微苦中帶有清涼感，口感算蠻好的。

朋友的咖啡表現也不錯，但是甜點蛋糕就不太行。

抹茶千層派的奶油太厚，吃來會膩。我們都容易跟Lady M做比較，雖然價格差了100多塊。

手作鐵觀音戚風捲，它裡面的鐵觀音奶油餡只有微微的鐵觀音香氣，而且質地同樣太厚重了。然後戚風蛋糕體好乾喔！吃來蠻失望的，想來喝下午茶的人試試看其他的甜點好了。

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