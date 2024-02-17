這家〔 二本松涮涮屋 〕是連美食公道伯TOYZ都認證好吃，由米其林一星主廚把關，全預約制、提供全程代煮服務，號稱火鍋界的prada的頂級美味！【文末提供店家資訊/菜單】

👣〔 二本松涮涮屋 〕交通

◆ 捷運『大安站』 3 號出口步行 7 分鐘 (500公尺)

『科技大樓站』步行 6 分鐘 (450公尺)

👣〔 二本松涮涮屋 〕環境

◆ 沈穩低調的外觀很有日式高級餐廳的設計感

旁邊有個可愛的造景庭院，有龍貓撐傘在等公車，瞬間湧上宮崎駿電影的畫面，令人忍不住駐足拍照！

進入後可以看到U形吧檯用餐區，就算一個人來吃也沒問題！

桌上已經擺好餐具跟醬料，預備等候來享用美食的客人。

多人聚餐也可以先預訂舒適的包廂座位，抽屜打開就有紙巾、濕紙巾、牙線等貼心小物。

想喝點酒的，這邊有不少高檔清酒可以選擇，光是這瓶14代龍月就要價3萬多元！

👣〔 二本松涮涮屋 〕餐點

📌TOYZ美食公道伯 限定雙人套餐 $5299

▫️醬料有提供兩種：蒜泥、蘿蔔泥、金桔、蔥花搭配的桔醋醬，適合沾蔬菜海鮮，酸甜清爽；另一款胡麻醬與蘿蔔泥的可以拿來沾肉品，香濃可口。

【 湯品 】

▫️日式柴魚玉露湯、日式昆布湯

正統的日式湯頭口感清淡高雅，正因如此就很考驗食材的新鮮度。

以柴魚玉露湯是以文山包種茶與柴魚片湯底熬煮成清澈的琥珀色，帶有淡淡的茶香。

日式昆布湯以老母雞、豬大骨與新鮮蔬果燉煮成乳黃色的濃郁色澤，用來煮海鮮或粥都超適合。

【 開胃前菜 】

▫️松露山藥海膽佐小豆島醬油

山藥泥非常細膩滑順，入口直接溜滑梯到我的胃裡，海膽與松露微微做一點點綴。

▫️和風蟹肉鮭魚卵豆腐

綿密淡雅的蛋豆腐搭配鮮味十足鮭魚卵跟蟹肉，兩種不同口感味覺很鮮明。

【 綜合菜盤 】

菜盤是雙人份，超過十五種以上的精選當季時蔬，就連配色擺盤都超美。

從點餐到送餐、所有的食材涮煮，都會是同一個服務生做服務，只要坐著耍廢，可以安心聊天完全不勇擔心煮過頭或沒熟，我們這次的服務生是Frank，非常專業用心，真的只差沒有把餐點餵到我們嘴裡（笑）

【 主餐 】

▫️頂級活波士頓龍蝦雙人海鮮盤 + 日本黑毛和牛沙朗

活體龍蝦跟鮑魚送餐前會先上桌讓客人確認是活蹦亂跳，接著送回內場處理。

海鮮盤超澎湃，裡面有波士頓龍蝦、干貝、中卷、牡蠣、鮭魚、蛤蜊、鮑魚，新鮮度我認真覺得生食都沒問題耶。

來吃之前我以為的代煮只是代煮，沒想到是連龍蝦都會去殼、鮑魚切小塊、蛤蜊直接把肉分開，這也太幸福了吧！

日本黑毛和牛沙朗宛如大理石花紋的油脂分佈，厚度比火鍋店的肉片更厚，涮煮後口軟嫩到不行，咀嚼肉汁四溢，不沾醬都好吃，樸實直接的美味，就像神級素顏美女！

【 副餐 】

▫️魚子醬胡麻冷麵

這道我真的超愛，烏龍麵條口感滑順彈牙，入口濃郁胡麻醬香氣竄進去，魚子醬在嘴巴裡釋放開來！

▫️手工鮮蝦雲吞佐野生烏魚子粉

裝在古裝劇會出現的茶盅裡感覺特別精緻，皮很薄，咬開裡面有一整隻蝦很有口感。

▫️煮粥

海鮮盤的龍蝦頭會留下來留到煮粥環節，細節是選用隔夜飯，加入挖下來的龍蝦膏熬煮，讓整碗粥的鮮美度大大提升。

【 甜點 】

▫️手切菊花豆腐

最多人點的就是這道非常考驗刀工的菊花豆腐，隨著甜湯擺盪好療癒～

▫️萬丹紅豆鍋餅（限量）

我個人真心大推這個鍋餅！餅皮酥脆完全不油膩，紅豆餡保留些微顆粒，非常飽滿、甜度低不膩口，搭配滿滿白芝麻香氣十足，明明已經吃到很飽，還是一口接一口吃到意猶未盡！

【 飲品 】

▫️文山包種茶、桂花蜜茶

飲料也很有水準，擺放在可愛小茶几的包種茶清香怡人，還可以回沖喔。清涼的桂花蜜茶也很解膩唷。

這家真的是從餐點到服務都很到位，雖然價格偏高但非常值得，不愧是米其林一星主廚把關的神級美味，除了TOYZ，還有邰哥、博恩、食尚玩家聯名套餐，聽說連蔡依林、瘦子、郭雪芙、炎亞綸等藝人都是饕客超級熱門！

👣〔 二本松涮涮屋 〕優惠活動

▫️頂級南非活鮑魚加價購 $299（春夏季限定）

👣〔 二本松涮涮屋 〕店家資訊

👣〔 二本松橋山.壽喜燒 〕店家資訊

★ 二本松分店 橋山壽喜燒 2/23試營運 ★

📍台北市大安區瑞安街120巷3弄1號

📍訂位專線：https://inline.app/booking/-NooSFx_SyzULw7J67X5:inline-live-3/-NooSGMDBrAu-oGOkKmc

📍為了提升餐點與服務品質採全預約制每人訂位收300元訂金（3日內取消不退還

👣〔 二本松涮涮屋 〕菜單

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