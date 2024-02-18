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網評4.2顆星～坐擁山林的景觀餐廳若沒熟人帶路完全不曉得台中竟然有這家世外桃源的地方，客家料理燜鴨最為推薦！

2024-02-18 16:58:18 Kiwi 人氣：107
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窩客好文

Kiwi

發表篇數：533篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：仙塘跡農園餐廳
phone04-2581-0695
place台中市石岡區萬仙街仙塘坪巷2號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台中仙塘跡農園餐廳｜台中新社美食燜鴨入口即化超推薦！世外桃源很適合全家出遊

台中新社美食仙塘跡農園餐廳剛好介於台中石崗跟台中新社中間，是家超隱藏的景觀餐廳，熟客帶路才曉得的呀！我們提前一個月做預約才能吃得到，仙塘跡農園餐廳燜鴨很厲害絕對要吃一隻，這裏很奇妙，很多開好車的人都會來訪用餐之外，車位一位難求、座位一位難求，不過環境上很棒，坐擁整個山谷景緻很漂亮，樹屋風格木造涼亭很愜意我自己也很喜歡，還有鵝跟綠頭鴨在旁邊玩水，這裡幾乎是親子的快樂天地～快樂吃好好玩的好去處！鄰近也有台中紙箱王創意園區可以走走逛逛。

仙塘跡農園餐廳在哪？

台中美食仙塘跡農園餐廳位在台中市石岡區萬仙街仙塘坪巷2號，google導航

仙塘跡農園餐廳交通資訊

台中美食仙塘跡農園餐廳有提供免費停車場，不用擔心停車不便利。

仙塘跡農園餐廳外觀以大自然設計為主

台中美食仙塘跡農園餐廳位於台中新社與石岡，從哪邊走都可以抵達目的地。停好車後這陸續都有人進去，假日完全無空景ＸＤ

台中美食仙塘跡農園餐廳木造式的設計環境，很迷人也有那種樸實的氛圍在。

Kiwi很喜歡日式庭園，庭園很美而且小橋流水過去又是一處美麗的景緻。

台中美食仙塘跡農園餐廳綠樹氛圍滿滿，看著茂密的樹就感覺這裡地靈人傑，來訪用餐幾乎都是整大群為主，親子、朋友聚會都很適合來放的地方。

Kiwi超愛木造式的建築，桌椅擺設都很貼近自然～假日建議要提早預訂座位才有位子可以坐唷！

天氣好外頭的景緻都會倒映在桌面上很漂亮。

半露天式的座位區域真的超棒，這區的感覺真的很別緻～泡泡茶也覺得好愜意。

 

坐擁山群看著交疊的山巒間加上藍天白雲，在這享受山景也能享受美食，太幸福了！

台中美食仙塘跡農園餐廳菜單MENU

仙塘跡農園餐廳餐點有分單點還有10人桌用餐，如果人少建議就直接做單點會來的便利。

台中仙塘跡農園餐廳餐點分享

過貓，梅汁小份，涼拌過貓很清爽，加入梅汁很開胃呦！

燜筍小份，這也好下飯，客家的料理就是有好多都好好吃，沒有油味，吃得到食物的原味我們都覺得很清爽。

細膩的筍子做成燜筍真的很迷人，帶點油吃起來也很滑順口，單吃或是搭飯吃都可以。

燜鴨使用的是紅面番母鴨，完全就是化骨綿掌，一碰到就軟嫩掉了！太酷了～

真的是被內力一掌變成化骨綿掌，讓這家鴨肉變得很好拿跟入口。

整片肉肉好吃～燜鴨不像苑裡聞香下馬的一樣可以在煮很多美食，他們家燜鴨就是來吃的跟淋在飯上面。

像這樣淋在飯上面，不自覺又扒飯了兩碗ＸＤ

菜圃蛋也是煎的恰恰好，一直覺得這裡每道菜都好下飯，豈能錯過白飯呢？

抱卵香魚，香魚也是客家料理中的一道佳餚！我自己也很喜歡吃這同樣被化掉的魚骨整尾都可以吃的乾淨淨。

抱卵的香魚是不是切開後很迷人呀，我們點三尾，你一半我一半的～就這樣吃光光。

蘆筍炒百菇，半生熟的百菇炒了蘆筍感覺挺不錯的，就是對於半生熟～還是希望可以熟透些。

乾煎豬肝味道極重，卻也是很厲害的一道，厚實之外，醬汁上到恰到好處，而且豬肝熱騰騰吃就很厲害，新鮮的沒話說，雖然是最後一道上桌，不過我們也很迅速地吃光，來仙塘跡就是有很多必點美食～

仙塘跡農園餐廳室外環境分享

仙塘跡農園餐廳在規劃座位時給我們最裡面的座位，角落也比較不會因為湯水送進來，小朋友鑽來鑽去容易打翻受傷。

室外很日式庭園風，養了兩隻可愛的大白鵝跟綠頭鴨～豪可愛啊！

這裡的魚是不能去餵食的喔！因為他們平常都有主人餵食飽飽，不能再亂吃東西了啊！

仙塘跡農園餐廳評論

台中景觀餐廳仙塘跡農園餐廳其實還挺特別的，無論是外觀木造樹屋庭園式的風格以外，還有這燜鴨、燜筍也都很厲害，就連乾煎豬肝、抱卵香魚、梅汁過貓都很不錯～在這個漂亮的庭院中可以吃上一頓飯，再來看看坐擁山景真的很棒呢！從這下去就是中興嶺，東東芋圓、老芋仔芋圓、柴燒仙草可以吃吃午茶的好地方～鄰近也有台中紙箱王創意園區可以走走逛逛。

仙塘跡農園餐廳

住址：台中市石岡區萬仙街仙塘坪巷2號

電話： 04 2582 3023

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:30

只收現金 · 需要預訂 · 設有戶外雅座




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