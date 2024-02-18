2024內湖景點東湖櫻花林｜櫻花滿天飛～東湖內溝溪櫻花林步道

台北賞花景點推薦內湖樂活公園，台北賞花不打烊，新北內湖樂活夜櫻季，日間、夜間來賞櫻花都別有番滋味呀！今年櫻花也已經開跑了，內湖樂活夜櫻季在2024/1/26~2/29 樂活公園舉行，花況好的！內湖樂活公園櫻花季是台北知名的景點，喜愛賞花的朋友快點來朝聖！內湖樂活公園櫻花距離台北捷運東湖站只需要步行9分鐘即可抵達，不用到遠遠的地方就能看見漂亮嬌羞的櫻花～幸福至極！

內湖樂活公園櫻花季在哪？

內湖樂活公園櫻花季在台北市內湖區康樂街61巷，導航即可抵達目的地。

內湖樂活公園如何抵達？

捷運：東湖站，出站後步行900公尺即可抵達。

自行開車：導航台北市內湖區康樂街61巷。

內湖樂活公園櫻花季停車資訊

內湖樂活公園周邊無法停車，必須到停車場停車，平面停車或東湖國小地下停車都可以做選擇。

2024樂活櫻花季活動資訊

住址：台北市內湖區康樂街61巷

活動時間：2024/1/26-2024/2/29

來到內湖樂活公園賞櫻可以搭乘捷運在東湖站下車，開車的話則可以在周邊找停車場。

內湖樂活公園連接內溝溪賞櫻步道，目前櫻花盛開，來訪的旅人很多，也請早點來，避免塞車。

天氣好，四周的櫻花伴隨著藍天白雲跟綠地，美麗的畫面讓人心曠神怡！

內湖景點內溝溪生態步道很長，有空的話都可以走一圈感受美美的氛圍。

很多人會來走走步道再來賞櫻花，盛開時美不勝收。

沿著河道旁的櫻花現在大概3-4成，還會在綻放～

嬌羞的櫻花無論從哪個角度拍過去都好漂亮。

繼續往上走，粉嫩櫻花（寒櫻）在這，內湖樂活公園夜櫻季，夜晚來這賞花也挺不錯。

漂亮的櫻花拍起照來，每張都好美～

每個人都想近距離賞櫻花，捕捉到最美的畫面，留給自己最浪漫的回憶！

每朵櫻花綻放都有它迷人之處

在內湖樂活公園櫻花季著的好多櫻花品種在裡頭，寒櫻結束後還有山櫻花盛開喔！

每週都來賞花很有趣味在～不用爬到高山就能賞花，幸福！

人潮真的很多，應該無望能拍到空景。

每個角度的花兒都帶了粉嫩，春天的氣息濃厚。

樓梯上下風景大不同，記得來訪時都要走走看看喔！

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內湖樂活公園櫻花季在哪？

內湖樂活公園櫻花季在台北市內湖區康樂街61巷，導航即可抵達目的地。