中壢美食推薦這家脆皮肉圓，最近這家現炸脆皮肉圓實在有夠夯，在很多社團跟IG都有人分享，據說卡滋卡滋的外皮口感超級棒，肉餡也很是紮實，吃過的朋友無不大力推薦，回客率100％，肉圓對我們來說也是心頭好，而且脆皮肉圓咬咬也沒吃過，這天趁放假來脆皮肉圓朝聖，還差點吃不到…..

現炸脆皮肉圓｜交通方式、停車資訊

現炸脆皮肉圓就在中壢區龍和一街上，靠近太子駕訓班那邊，位在巷弄內實在僻靜，但絲毫沒有因為在小巷中而顯無人之，依舊門庭若市，雖然營業時間到晚上八點，但通常下午就賣完收攤了

現炸脆皮肉圓｜菜單

現炸脆皮肉圓的菜單，肉圓、米糕價格都是45元，有脆皮肉圓、清蒸肉圓、清蒸米糕、滷肉飯、貢丸湯（40元），下午三點多，上面的品項大部分都賣光了，還好最後撿到最後一顆脆皮肉圓跟清蒸肉圓，不然真的白跑一趟了

桌上的餐具也很有趣，很像之前在麥當勞裝吸管的容器，一壓就有筷子跑出來，旁邊則是湯匙的，有容器裝相對安全衛生

現炸脆皮肉圓｜脆皮肉圓、清蒸肉圓

最後兩顆肉圓，脆皮肉圓跟清蒸肉圓，在肉圓上桌還聽到老闆正在剪肉圓的聲音，喀滋喀滋的，光聽就知道這脆皮肉圓有多酥脆！

脆皮肉圓一顆45元，肉圓算大顆的，老闆也貼心的將肉圓剪好，吃的時候很方便，肉圓皮帶有金黃色澤，表面炸過的樣子有點像脆皮燒肉，而且不斷的飄出香味呢，淋醬則是使用傳統的南部米醬，口感稍甜，也可以選擇加辣，因為是脆皮肉圓的關係，醬料比較少

肉餡真的很豐滿， 口感紮實，肉香氣十足，加上脆皮肉圓的酥脆口感，絕配！肉圓雖然經過油炸但僅表皮帶有酥脆感，裡面還是ＱＱ的，獨特的口感吃過一次真的會愛上呢！

清蒸肉圓驚喜度就沒脆皮肉圓那樣大，但還是屬於好吃的肉圓，比起一般所們想像的清蒸肉圓，南部的都比較偏小跟軟軟的，這的清蒸肉圓就屬於比較大，口感也比較Ｑ的那種

這的辣醬真的很加分，刺激的辣度加上微甜的米醬，搭配ＱＱ軟軟的清蒸肉圓皮跟充滿肉香的內餡，好吃！

脆皮肉圓的口感真的很棒！而且在北部很少有這樣的炸肉圓，後來跟老闆聊了一下，原來脆皮肉圓是來自岳父傳承的手藝，脆皮肉圓因為生意真的很好，建議最好一開門或是下午一兩點的時候就可以來，才會會撲空唷！

現炸脆皮肉圓

地址：桃園市中壢區龍和一街245號

電話：0921-876-460

營業時間： 11:00-20:00(每週一公休,其餘公休日見店家粉絲團公告)

現炸脆皮肉圓FB

店家/景點資訊

店家名稱：現炸脆皮肉圓

所在地址：臺灣桃園市中壢區龍和一街245號

營業時間：日 二 三 四 五 六 11:00-20:00

店家電話：0921-876-460

評價：★★★★★

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