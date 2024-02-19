過年前很有口福~友人給我二張墨賞的餐券讓我可以1+1去吃美食

所以就在心情很好的時候用掉

哈哈~每天心情都很好！每天都想吃美食

有人疼真好！！希望大家可以一直疼愛我((笑))

墨賞新鐵板料理(忠孝敦化店)

地址：台北市大安區忠孝東路四段155號2樓

電話號碼： 02-27319966

營業時間： 11:30–15:00, 17:30–22:30

官網：https://www.mosun.com.tw/

粉絲頁：https://www.facebook.com/mosunTepp/

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之前吃過明水然，覺得很好吃

墨賞新鐵板料理奶爸說有吃過也不錯！

結果我就收到餐券了！哈哈~運氣很好

而且坐捷運就到了！超級方便的

我們訂八點的，結果提早到，服務人員也很好，讓我們早一點點進場用餐

捷運真的很方便又快速

只要不是尖峰時刻，其實都很ok

感謝王師傅送我券！太開心了！一定要做一下紀念

一個師傅大約服務8個人左右！

而我們那天很幸運的坐在搖滾區

所以師傅的鐵板表演，我們看得很清楚還不用喬角度拍照

我們今天點的是季節鮮魚和起司牡蠣海陸套餐

開胃餐和餐前醋飲都還蠻不錯的

還有松露魚子醬蒸蛋

蒸蛋搭上松露居然有這麼迷人香氣加上魚子醬的點綴，真的是完美搭配好好吃！

我還笑說我回家也要來試做看看((笑))

因為我也有松露醬！好像可以來試一下的感覺

餐前麵包還蠻好吃的，搭配他們的奶油

奶油不夠可以跟店員續

因為我喜歡烤得酥酥的餐包配上滿滿的奶油就是一副胖死我也沒關係

反正這餐我要吃得開心的概念

哈哈~這樣吃真的好滿足~~~

湯品的話，因為我們想喝的松露酥皮海鮮巧達湯沒有了

所以我們點了牛菌菇泡沫蘑菇濃湯和義式蕃茄蔬菜牛肉湯

我的義式蕃茄蔬菜牛肉湯肉蠻多的！我喜歡這樣的羅宋湯

蘑菇濃湯中規中矩還可以囉！

我覺得我們家的比較好喝哈哈~

但蠻特別的是因為是像奶泡式的湯品

沙拉是煙燻鮭魚凱薩沙拉和松露百菇沙拉

松露百菇沙拉比較像是溫沙拉

師傅在鐵板上現炒就已經聞到香氣了

所以一入口真的滿滿的松露香味在嘴裡

我覺得很好吃哦！可以點這道沙拉

煙燻鮭魚凱薩沙拉就比較一般在其它餐廳也吃得到的感覺((笑))

季節鮮魚煎得兩面香酥口感真的好好吃！而且魚肉很嫩口

日本廣島起司牡蠣利用起司去包裏著牡蠣一口咬下....

牡蠣滿滿的汁水在嘴裡炸開當下第一個感受就是：怎麼只有一顆！好不滿足啊

海鮮真的好新鮮好好吃！好喜歡海鮮！！

還有鐵板炒飯~可以加上他們特製的洋蔥一起拌著吃

又會蹦出新的火花新的口感新的滋味若吃不夠，是可以續的唷！

我很喜歡吃炒飯，但真的沒辦法續~我有把自己的吃完！

vvvvip的位子啊！就是可以看到師傅正面的鐵板表演

哈哈~~~人家明明就是很正經在烹飪好吃的給我們吃

我還硬說是表演~

主餐上場囉！

PS一級菲力(七分熟)肉質很鮮嫩很好入口咬下有滿滿的肉汁

接著就是看著師傅在用我的松阪豬

我的主餐有二吃耶！也太幸福了吧？！

全桌只有我一個人吃松阪豬！！大家都看著我吃((笑))

我的諾曼第蘋果松阪豬有二種吃法

一種是清蒸另一種是煎的，二種都好好吃！

我真的覺得我點松阪豬點對了

因為一種可以吃到清香口感完全沒有豬腥味

有一段時間不太敢吃松阪豬，就是因為好多松阪豬，腥味好重....

另一種可以吃到鐵板上煎的香氣

二種都是非常脆口好吃

吃完後，服務人員就會帶你到另外一區是享用甜點和飲品的地方

我們點的飲品是百香果檸檬沙瓦跟德國有機舒服茶

我的舒服茶我不喜歡，所以喝幾口就沒有喝了

甜點部分我們點法式焦糖布蕾和抹茶冰淇淋熱蛋糕

法式焦糖布蕾是超多人推薦的！

上面那層烤過的糖衣真的很好吃

焦糖酥酥脆脆的，布蕾不死甜好吃，難怪這麼多人推薦！

但如果你跟我一樣是抹茶控，那一定要點抹茶冰淇淋熱蛋糕

上面那一球抹茶冰淇淋真的好濃郁

在冰淇淋底下的抹茶磅蛋糕經過鐵板加熱後搭著抹茶冰淇淋一起吃！

超級好吃我超級喜歡的！因為真的好好吃~

但我不知道我那天明明就沒有喝酒

可是我的臉卻超級紅的！到底發生什麼事？！哈哈

整體用餐下來我覺得還不錯

雖然是免費餐券(感謝我可愛的友人~)

但我真心推薦若是情侶約會或是慶生都很適合耶

而且這裡位子很多，所以就算是包場公司聚餐我覺得也很划算~~~非常推薦

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墨賞新鐵板料理(忠孝敦化店)

地址：台北市大安區忠孝東路四段155號2樓

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