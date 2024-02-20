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【康橋商旅台南赤崁樓館】是台南市旅遊的平價住宿飯店首選喔!住宿根本就是送早餐、下午茶點心和晚餐，還有免費租借的腳踏車，在附近的大街小巷中穿梭。非常方便。附近景點赤崁樓、武廟只有二個街口而已，還有台南孔廟、國立台灣文學館~~非常近，附近美食也非常多，像阿霞飯店和赤崁擔仔麵都不遠，一起來探究康橋迷人的地方吧

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康橋商旅赤崁樓館 店家資訊

地址：台南市中西區民權路二段97號

電話：06-225 3377

官網

康橋商旅赤崁樓館 交通停車

自行開車： Google導航輸入 康橋商旅台南赤崁樓館 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場：有免費停車場，開車來很方便

免費的停車場有兩處!! 非常方便

康橋商旅赤崁樓館 環境介紹

康橋商旅是一家非常受歡迎的商務型旅店。有多特別呢，這次入住才真正了解它的原因，只能說一句 “太厲害了”!

康橋商旅的外型是一棟很顯眼的黃色建築，在這一排連棟建築中十分顯眼

外面有金色門框的大門設計，門口提供房客免費租借的腳踏車，我們騎著它在附近的大街小巷中穿梭，非常方便

一進門就是接待櫃檯, 大廳小小的, 但是服務人員很親切有禮~原來這裏把空間都留給客人使用了，真不錯

大廳也有一些旅遊指南跟地圖供房客取用

電梯門口就有開水機!! 非常方便!!

康橋商旅赤崁樓館 免費下午茶點心吃到飽

這裏一整櫃的餅乾，雖然沒有認真數，但應該有七八種之多，都是令人懷念的古早味呢

我們是下午到的，沒想到大廳後就是超大的餐廳!!

這些餅乾、點心跟飲料都是24小時免費供應的，等於是我們的下午茶~~

竟然還有冰淇淋!!!!! 天啊!! 我們家小孩真的太開心了!! 簡單的吃喝一頓，我們也休息了一下，該上樓到房間了

真的滿不錯的~~遠道而來的房客，能夠先有個休息的地方，坐上來休息一下，吃吃喝喝，補充體力再出門遊玩~~

康橋商旅赤崁樓館 房間介紹

這是我們入住的精緻四人房!! 空間還不錯!!

床與枕頭的品質也還滿好!!



有桌子!! 加分!! 可以擺放小東西，化妝也方便!! 而且提供有燈光的雙面鏡!! 真的超貼心的!!

櫃子這部份的空間利用也很棒， 茶包、 咖啡包、礦泉水、煮水壺，下面則是冰箱

剛剛提到這裏滿貼心的!!

其實像是燈的名稱也是貼心的舉動之一!!

房客入住時才不會摸不著頭緒!!

櫃子裏還有兩顆枕頭可以用 我們習慣用兩顆枕頭，太方便了

這裏貼心的小地方還有呢!! 盒子裏的是日本的tescom吹風機，風量大!! 女孩兒會喜歡

乾溼分離的浴室，該有的備品都有而且擺放的位置都不錯，這裏用的也是免治馬桶哦!

洗髮精跟沐浴乳還分男女用的，哈哈，真的太厲害了。洗手台上還有洗面乳跟身體乳，真的準備的非常周到吧! 連五星級的也少有這種的安排呢

康橋商旅赤崁樓館 自助洗衣房

這裏非常佛心，連自助洗衣房都是不用錢的，連洗衣粉都準備好了

康橋商旅赤崁樓館 免費宵夜吃到飽

來到古都台南，知名美食吃不完!! 我們當然要好好把握良機，大吃一番!! 等到九點多回來房間，這才發現怎麼餐廳又擠滿了人!! 原來這是讓人驚喜的宵夜時間了

免費的宵夜有多精彩? 這可令我們大開眼界了!! 連擔仔麵都出籠了!! 哈哈

除此之外，各種自助式的鹹食、地方小吃、甜點、飲料、冰品、水果~~~連素食都準備好了!! 真的太豐富、太澎拜了

這個麻辣燙滿好吃的哦

哈哈，我們看了看!! 不爭氣的肚子竟然又有餓的感覺!! 趕緊再拿碗擔仔麵，外加水果、飲料，再吃碗豆花!! 好滿足啊

康橋商旅赤崁樓館 豐富早餐

經過一夜好眠，前一天的宵夜令人驚豔，隔天的早餐也讓人難忘!!

一樣是兩排全滿的食物、中式、西式、也有港式的廣東粥, 鹹食、甜食、飲料、 水果、真的用看的都飽了，真的是五星級飯店的早餐水準了

這裏也不忘把有特色的台南小吃手工肉圓端上桌!!



這裏的港澳客人應該也不少，才會多準備這種港式的粥品

來個台式的豆漿燒餅也不賴

康橋商旅赤崁樓館 心得評價

【康橋商旅台南赤崁樓館】 真的是來台南市旅遊的平價住宿飯店首選喔!除了硬體設備準備的非常妥當，服務人員的態度也非常棒!

住宿地點很優，附近景點：赤崁樓、武廟、台南孔廟、國立台灣文學館；附近美食：阿霞飯店和赤崁擔仔麵都不遠， 難怪網路上有一票人都希望它能北上拓展它的版圖

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