蕨蕨植栽咖啡，新竹咖啡推薦。逛完了新竹城隍廟，順路到附近的咖啡館坐坐，找到了這間充滿植栽的森林系咖啡館。蕨蕨植栽咖啡主打咖啡甜點，還有開放鹿角蕨課程可以報名，從室內到店外整間綠意盎然非常舒心。另外這間相當有特色的一點，入內要輕聲細語、手機調震動、講電話要到外頭等等嚴格規定，為了給客人安靜放鬆的空間，店規頗多請先詳讀，要前往的人自行斟酌唷。

蕨蕨植栽咖啡店

地址:新竹市北區中正路284巷18號1樓

時間:13:00~21:00(一二休息)

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蕨蕨植栽咖啡店在哪裡

蕨蕨植栽咖啡位在新竹北門國小附近的住宅巷口旁，離開了熱鬧的大馬路，這裡真的讓人感覺特別舒心許多，店門口滿滿的植栽還滿好認的，不過真的多到快連招牌都看不到了哈哈~

蕨蕨植栽咖啡店環境介紹

蕨蕨植栽咖啡有開放鹿角蕨課程，可見到店內隨處擺放著滿滿的植栽，以及牆壁板上的鹿角蕨

從室內的窗邊往外看真的是一片綠意盎然，是不是覺得很療癒~

室內是低調的水泥灰質感，加上傢俱桌椅都以木色為主，空間寬敞不會覺得間距太擁擠，是個安靜放鬆的好地方

我個人很推薦坐在窗邊吧台，滿滿植栽映入眼簾，靜靜地欣賞這片刻美好

前往廁所的室內，也放滿的植栽，很有培養室的風格

蕨蕨植栽咖啡店菜單價位

這間應該算我遇過最安靜的咖啡館了~大家只能輕聲細語，沒有手機的聲音，大家都是安靜地在做自己的事情還有看書，非常適合喜歡靜謐空間的朋友。

菜單有咖啡、飲品跟甜點，價位略中高但還可以接受，很適合吃飽飯後來個輕鬆的下午茶時間

每個人有低消，平日150假日200。用餐不限時可以來這裡放空一整天

海鹽焦糖布丁

滿滿香草籽的手工焦糖布丁，雞蛋用料很扎實，味道很香，搭配底下焦糖醬每一口都充滿幸福滋味

蕨蕨黑森林莓果茶

莓果茶微微酸甜的氣息，喝上一杯很讓人舒壓，另外可以再回沖一次喔

桂花拿鐵

有淡淡桂花香的拿鐵，奶香也很香醇好喝，口感偏中焙，還滿順口的

桂花烏龍馬林糖

桂花烏龍馬林糖，第一次吃到很特別的口味，獨特桂花香跟茶香的結合，雖然直接吃會有點甜，配上咖啡真的很不錯

初次拜訪就立馬收編這間店，我很喜歡安靜的地方可以好好放鬆，沒有小朋友吵鬧，沒有聊天的吵雜聲，一杯咖啡一份甜點沉澱心情，有機會還會想再來。

店家資訊

蕨蕨植栽咖啡店

地址:新竹市北區中正路284巷18號1樓

時間:13:00~21:00(一二休息)

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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