每年都會舉辦的月津港燈節，從2012至今也舉辦了12個年頭，來台南鹽水除了看蜂炮，其實[ 月津港燈節 ]也頗有看頭！由於2024台灣燈會在台南舉辦，除了安平燈區和高鐵燈區，2024月津港燈節也是重頭戲之一，而且今年月津港燈節展出日期特別長，從1月底到3月初都可以來台南燈會賞燈喔！

2024月津港燈節時間 日期: 2024/1/27-3/3 地點: 台南鹽水

2024月津港燈節交通方式

2024月津港燈節高鐵接駁

2024月津港燈節停車資訊

2024月津港燈節活動介紹

這幾張活動照片都是月津港燈節的官方粉絲頁借來的，有興趣的人不妨去粉絲頁看看

2024月津港燈節花燈介紹

從橋墩底下用強烈的探照燈打出放射型的光束，彼此間不但會平行，光束還會互相交錯，也是一種另類的呈現方式

月津港的湖中還有這一條引人矚目的錦鯉，從上往下拍，看起來格外可愛呢！

由錦鯉散發出來的燈光，跟岸邊投射的燈剛好能相互輝映，因此吸引不少人對著它猛拍，各個角度都有不同的美

月津港的特色就是燈光映照在水面上特別美，有一種鏡射的效果，湖中的看起來應該是蓮蓬吧？水面跟岸邊的燈光合起來就能構成一幅迷人的光影

瞧瞧這個岸邊的燈，是不是很像一個倒著寫的驚嘆號？夕陽西下時是跟周遭的傍晚餘暉融合的橘色，拍起來猶如一幅畫

等到夜幕完全變黑後，倒著寫的驚嘆號又變成黑夜中唯一明亮的指引，是不是很有意思？

水岸邊還蓋有幾座船屋，之前去還有人在此拉提琴，假日應該都會有現場演奏，搭配夜間的花燈一起看，更添幾分浪漫

瞧瞧這個似乎是一隻慵懶的貓咪，好幾個層次重疊的造型，看起來也別具巧思呢！

好幾盞小燈組合成一個地球的圓形，在黃昏色澤的襯托下，看起來就彷彿水裡的月亮，這構圖美極了！

拍完水裡的花燈，再來看街頭巷尾懸掛的彩燈也頗有復古風，特別感謝網友Lazy Sisyphus友情贊助了幾張照片，才能有這麼精彩的2024月津港燈節