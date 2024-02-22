為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 台南市鹽水區2024台灣燈會｜月津港燈節,時間交通停車資訊懶人包

台南市鹽水區2024台灣燈會｜月津港燈節,時間交通停車資訊懶人包

2024-02-22 16:04:45 省錢旅遊達人 人氣：104
share
窩客好文

省錢旅遊達人

發表篇數：550篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台南市 > 鹽水區

每年都會舉辦的月津港燈節，從2012至今也舉辦了12個年頭，來台南鹽水除了看蜂炮，其實[月津港燈節]也頗有看頭！由於2024台灣燈會在台南舉辦，除了安平燈區和高鐵燈區，2024月津港燈節也是重頭戲之一，而且今年月津港燈節展出日期特別長，從1月底到3月初都可以來台南燈會賞燈喔！

2024月津港燈節時間

日期: 2024/1/27-3/3

地點: 台南鹽水

本文目錄(點名稱快速前往)

Toggle

⭐歡迎加入達人Emily的社群⭐

2024月津港燈節交通方式

2024月津港燈節高鐵接駁

2024月津港燈節停車資訊

2024月津港燈節活動介紹

這幾張活動照片都是月津港燈節的官方粉絲頁借來的，有興趣的人不妨去粉絲頁看看

2024月津港燈節花燈介紹

從橋墩底下用強烈的探照燈打出放射型的光束，彼此間不但會平行，光束還會互相交錯，也是一種另類的呈現方式

月津港的湖中還有這一條引人矚目的錦鯉，從上往下拍，看起來格外可愛呢！

由錦鯉散發出來的燈光，跟岸邊投射的燈剛好能相互輝映，因此吸引不少人對著它猛拍，各個角度都有不同的美

月津港的特色就是燈光映照在水面上特別美，有一種鏡射的效果，湖中的看起來應該是蓮蓬吧？水面跟岸邊的燈光合起來就能構成一幅迷人的光影

瞧瞧這個岸邊的燈，是不是很像一個倒著寫的驚嘆號？夕陽西下時是跟周遭的傍晚餘暉融合的橘色，拍起來猶如一幅畫

等到夜幕完全變黑後，倒著寫的驚嘆號又變成黑夜中唯一明亮的指引，是不是很有意思？

水岸邊還蓋有幾座船屋，之前去還有人在此拉提琴，假日應該都會有現場演奏，搭配夜間的花燈一起看，更添幾分浪漫

瞧瞧這個似乎是一隻慵懶的貓咪，好幾個層次重疊的造型，看起來也別具巧思呢！

好幾盞小燈組合成一個地球的圓形，在黃昏色澤的襯托下，看起來就彷彿水裡的月亮，這構圖美極了！

拍完水裡的花燈，再來看街頭巷尾懸掛的彩燈也頗有復古風，特別感謝網友Lazy Sisyphus友情贊助了幾張照片，才能有這麼精彩的2024月津港燈節

評分者：省錢旅遊達人
評論分數
5.0

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息 
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

台中市南屯區越滿樓越式創意料理｜台中南屯高貴

台中市東區台中Lalaport美食｜武蔵野森珈琲Dine

chevron_right
延伸閱讀
SOTHING 向物-向物氛圍恆溫暖杯墊，秋冬最溫暖夥伴，療癒外型～營造生活儀式感，讓你輕鬆享受暖心熱飲，溫
 Coco Lin
嘉義市西區(嘉義/西區)品香蛋捲-五種口味蛋捲、三種口味鳳凰酥就賣到嚇嚇叫，來到嘉義伴手禮不選他怎可以
 Coco Lin
台東縣卑南鄉台東景點｜卑南鄉安天宮,在地人帶路餵魚秘境
 省錢旅遊達人
台東縣台東市(台東)八方悅精緻鍋物-鍋物選擇豐富，加上週邊自助吧冰淇淋、飲料、鍋料吃到飽，這也太豐盛
 Coco Lin
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up