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【新竹美食】古早味白色麥芽餅、茯苓糕｜食尚玩家推薦城隍廟旁60年純手工老手藝，香菜花生麥芽餅 - 貪吃猴的幻想

2024-02-23 16:01:19 貪吃猴 人氣：98
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窩客好文

貪吃猴

發表篇數：686篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：米滋食舖
phone-0910 292 185
place新竹市北區中山路77號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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白色麥芽餅新竹城隍廟美食小吃推薦。之前在看食尚玩家就有注意到這間白色麥芽餅，位在城隍廟口旁的小攤，傳承一甲子的手工麥芽餅，很多人從小吃到大。口感脆脆的餅乾外殼，裡面包的是麥芽糖、香菜加花生，也算是新竹這裡才有的特色小吃了吧~

米滋食舖-古早味點心-白麥芽糖、茯苓糕 
地址:新竹市北區中山路75號城隍廟旁
電話:0910-292-185
時間:10:30~18:00
粉專:請點我

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春節年假來城隍廟走走春拜個年，祈求一年平安順利，結束之後到外面城隍廟周邊美食小吃，準備大快朵頤一番

城隍廟茯苓糕、麥芽餅地址

這家位在廟口旁不起眼的小攤，想不到還有食尚玩家推薦，這個在城隍廟這邊也是人氣排隊美食，純手工製作白色麥芽餅已經傳承了超過60年，就連HEBE也很愛吃這家的茯苓糕跟麥芽餅

一大早老闆娘就開始在趕電話的訂單，現場購買手工現做需要等候一下喔

城隍廟茯苓糕、麥芽餅口味價格

這間主打米食點心，幾乎都是純手工的老手藝，充滿古早味的點心，如果只是要嚐嚐鮮，現場也可以購買單個的來吃吃看

白色麥芽餅

老闆娘一個人顧攤，手裡製作白色麥芽餅忙個不停，錢就自行放在前面檯子上

包香菜花生也算是這裡有的獨特口味，麥芽糖挺香的也不會太黏牙，多了花生顆粒口感跟香菜獨特香氣，呈現多層次風味的小點心，個人是還滿喜歡的

才剛買完回頭一看後面又不少人來排隊，人氣真的頗夯，來到新竹城隍廟不妨路過可以來試試看唷

店家資訊

米滋食舖-古早味點心-白麥芽糖、茯苓糕 
地址:新竹市北區中山路75號城隍廟旁
電話:0910-292-185
時間:10:30~18:00
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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

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評分者：貪吃猴
評論分數
5.0



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