白色麥芽餅， 新竹城隍廟美食小吃推薦 。之前在看食尚玩家就有注意到這間白色麥芽餅，位在城隍廟口旁的小攤，傳承一甲子的手工麥芽餅，很多人從小吃到大。口感脆脆的餅乾外殼，裡面包的是麥芽糖、香菜加花生，也算是新竹這裡才有的特色小吃了吧~

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春節年假來城隍廟走走春拜個年，祈求一年平安順利，結束之後到外面城隍廟周邊美食小吃，準備大快朵頤一番

城隍廟茯苓糕、麥芽餅地址

這家位在廟口旁不起眼的小攤，想不到還有食尚玩家推薦，這個在城隍廟這邊也是人氣排隊美食，純手工製作白色麥芽餅已經傳承了超過60年，就連HEBE也很愛吃這家的茯苓糕跟麥芽餅

一大早老闆娘就開始在趕電話的訂單，現場購買手工現做需要等候一下喔

城隍廟茯苓糕、麥芽餅口味價格

這間主打米食點心，幾乎都是純手工的老手藝，充滿古早味的點心，如果只是要嚐嚐鮮，現場也可以購買單個的來吃吃看

白色麥芽餅

老闆娘一個人顧攤，手裡製作白色麥芽餅忙個不停，錢就自行放在前面檯子上

包香菜花生也算是這裡有的獨特口味，麥芽糖挺香的也不會太黏牙，多了花生顆粒口感跟香菜獨特香氣，呈現多層次風味的小點心，個人是還滿喜歡的

才剛買完回頭一看後面又不少人來排隊，人氣真的頗夯，來到新竹城隍廟不妨路過可以來試試看唷

店家資訊

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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