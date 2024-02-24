遠遠看到「飴棠黑糖豆花仙草冰沙剉冰專賣」這間店，就覺得裝潢風格很亮眼，好像網美風甜點店，實際上販賣的也確實與甜食相關，主打黑糖豆花、黑糖仙草、黑糖剉冰...等等甜品，更多關於新竹飴棠黑糖豆花仙草冰沙剉冰專賣店用餐環境、菜單甜點選項、價位、交通資訊等等分享，繼續往下滑看看吧！(Instagram影片點我)

新竹飴棠黑糖豆花仙草-店家資訊

2024年1月底開始試營運，飴棠黑糖豆花仙草，無論是裝潢或用餐環境，都還非常新穎，橘黃色系襯托出整體的風格，加上燈光照射的金屬框立體字，很有質感，只是雖然位於西大路某段的轉角處，但剛好與經過的車潮順著同方向，較難一眼望去就注意到，等附近公有停車場完成後，對於開車族會更友善，目前騎機車去方便許多。(Instagram影片點我)

飴棠黑糖豆花仙草店家資訊

地址：新竹市東區西大路99號

營業時間：11:30-21:00

電話：03-6663387

新竹飴棠黑糖豆花仙草-用餐環境

穿過大門與櫃檯，走道掛了幾幅可愛手繪感彩圖，座位布置很現代摩登，蠻有網美店的氛圍，但不會過於浮誇，覺得是女孩們會喜歡的閒聊小憩的用餐環境，比起買杯咖啡坐便利商店，跟家人朋友來這裡打發時間也不錯。(Instagram影片點我)

新竹飴棠黑糖豆花仙草-菜單價位

飴棠黑糖豆花仙草的菜單，對於初次點餐的人來說較複雜，覺得可以先用甜湯湯底或種類來看，主要有豆花黑糖、豆花薑湯、仙草黑糖、紅豆湯、燒仙草、紅白湯圓、包餡湯圓、剉冰、芋泥千層蛋糕，目前沒有單純黑糖水的甜湯底，都必須搭配豆花或仙草，整體價位落在45-100元之間，以用餐環境的舒適度和地點來說，應該蠻合理的。

新竹飴棠黑糖豆花仙草-餐點味道

跟同事有外帶和內用過紅豆湯NT:45元、綜合紅豆湯NT:65元(可選1種配料)、綜合燒仙草NT:65元(可選3種配料)、燒仙草豆花NT:65元(可選2種配料)、仙草黑糖水配料3選NT:65元，主要的豆花、紅豆湯、燒仙草、仙草、芋圓、軟花生、粉粿、綠豆、芋泥、大豆...等等配料都吃過，應該有嚐鮮過菜單上3成左右的品項。

或許是冷冷的天氣和個人喜好影響，目前最愛的是熱紅豆湯系列，再來是冰黑糖水，口味上都不會覺得太甜，配料部分的粉粿、芋圓薯圓、軟花生、大豆、芋泥也都還不錯，會是自己下次來想優先選擇的種類，然後比較喜歡仙草放到冰甜湯的味道，勝於燒仙草的吃法，仙草豆花的吃法很另類，但不太習慣，哈！有興趣的人可以吃看看，如果是內用的話，完食之後，需要自行將餐具擺到回收台。

從飴棠的裝潢元素、用餐環境風格、甜湯甜品再到店家的自介，所帶來的感受，就像是透過店名招牌花形圖案與「飴棠」兩個字，傳遞出一(飴)份甜蜜的滋味，流淌(棠)進客人的心裡，吃完能夠心花朵朵開的巧思吧！(Instagram影片點我)

圖影來源：自行消費拍攝、店家菜單，僅供文章分享使用

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