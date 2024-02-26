蘆竹的鄉親們〜新開的寵物友善咖啡廳快來踩點囉！
耗時4個月打造舒適環境耗資百萬裝潢，大家可以帶狗狗或貓貓一同來用餐放鬆一下
Mermaid茉美是一家超級貼心的寵物餐廳，帶毛孩有專屬的餐點，毛孩也可以直接坐在沙發上，真的是對很毛孩很友善的咖啡廳
【Mermaid茉美寵物友善餐廳】位於大竹國中旁，附近路邊都有停車格可停車，開車來的朋友十分方便
店家本身也都有店貓、店狗，就算沒養寵物也可以來這療癒一下、過過癮
不過大家帶毛孩來這，要保持寵物禮貌唷，如果自家毛孩們有追貓行爲，記得配戴牽繩喔
期待吧！Let's go〜
餐廳以大片落地窗為設計，有足夠的採光，天氣晴朗時相當迷人，落地窗引入美麗的窗外風光
座位設計方面，適合全家大小的4人桌、到適合情侶談心的窗邊吧台椅座位，門口有設置白色柵欄，以防餐廳內的寵物門外跑
店狗1號-博美《Chanel》、店貓2號-布偶喵《Hermes》、店貓3號-布偶喵《Amoney》
、店貓4號-短腿曼赤肯《Boss》、店貓5號-英短藍喵《拉比》，店貓店狗會不定時輪班呦
店長們都好可愛喔〜〜〜
而且都相當的活潑熱情親人，對來訪的客人賣萌撒嬌
來這兒可以盡情擼貓，還會很舒服的眼睛瞇起來，甚至還呼嚕嚕哩，超可愛的
這隻貓完全不怕狗狗欸！
一般來說，貓咪和狗狗要和平相處並不容易，不過她們家的貓咪完全不怕體型比牠大上許多的狗狗，反而是NICO嚇死哈哈
Mermaid茉美超級寵物友善可落地可上椅，桌邊空間比很多餐廳都大，對狗狗來說不會有壓迫感
每桌都有專屬QR Code，直接用自己的手機做點餐即可，也有提供寶貝專屬餐點唷
來分享一下我們吃了什麼，另外也附上菜單給大家參考唷
【咖哩豬排+肉片升等A特製泰奶】
份量十足的黃金豬排，上頭一顆半熟太陽蛋，旁邊還有附上蔬菜點綴，讓這碗咖哩看起來美美的
嘿嘿嘿小編有點小貪心，還加量豬肉片+$20
光看這碗料滿滿完全看不到飯就知道，完全可以明白老闆不讓客人餓著的用心耶
你說484有夠欠吃，讓人直接就是先吃再說啦
將豬排豪邁的一口咬下，軟嫩豬排搭配酥脆外皮的口感，不像日系裹上厚厚的麵包粉，而是走薄酥的路線
肉質鮮嫩，不油膩，再沾上咖哩，口感及味蕾層次非常豐富！
加的肉片像火鍋涮肉片，豬梅花肉鮮嫩多汁又帶有咬勁的口感
黃金色的滑嫩半熟蛋流下去，搭配米飯，令人流口水呀…….
咖哩很好吃，吃起來味道很夠，米飯粒粒分明，搭配香噴噴的咖哩，三兩下就把飯扒光光
特製泰奶
這杯有著甜而不膩的煉乳味、特殊茶香
味道是由苦、甜、香結合，味道非常多層次且相當濃郁
好喝〜很久沒喝到香濃又好喝的泰奶了
現在還有Google五星好評送現烤可頌(活動依店家規定為主)
咬下的瞬間外層酥脆、內層鬆軟，還有迷人的奶油香氣
小珊珊碎碎念：
很喜歡Mermaid茉美的用餐環境和氣氛，想與姊妹們小聚或者約會的話，這家一定要收藏起來，平價親人，餐點夠水準
跟朋友聚餐聊天的好地方，最好的是可以帶狗狗，真的好好喔
最棒的是裡面還有4隻可愛的店貓，想要來嚕貓的千萬不要錯過啊！！
【Info】
Mermaid茉美寵物友善餐廳
地址：桃園市蘆竹區大新一街120號1樓
營業時間：10:00-20:00
訂位電話：033232667
粉絲專頁：Mermaid茉美寵物友善餐廳
IG：Mermaid茉美寵物朋朋餐廳（@mermaid.pet_offical）• Instagram 相片與影片
加入LINE好友：@243jkoxv
V提供WIFI X一成服務費 V寵物入內(V落地牽繩 V坐椅子)
加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf