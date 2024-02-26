蘆竹的鄉親們〜新開的寵物友善咖啡廳快來踩點囉！

耗時4個月打造舒適環境耗資百萬裝潢，大家可以帶狗狗或貓貓一同來用餐放鬆一下

Mermaid茉美是一家超級貼心的寵物餐廳，帶毛孩有專屬的餐點，毛孩也可以直接坐在沙發上，真的是對很毛孩很友善的咖啡廳

【Mermaid茉美寵物友善餐廳】位於大竹國中旁，附近路邊都有停車格可停車，開車來的朋友十分方便

店家本身也都有店貓、店狗，就算沒養寵物也可以來這療癒一下、過過癮

不過大家帶毛孩來這，要保持寵物禮貌唷，如果自家毛孩們有追貓行爲，記得配戴牽繩喔

期待吧！Let's go〜

餐廳以大片落地窗為設計，有足夠的採光，天氣晴朗時相當迷人，落地窗引入美麗的窗外風光

座位設計方面，適合全家大小的4人桌、到適合情侶談心的窗邊吧台椅座位，門口有設置白色柵欄，以防餐廳內的寵物門外跑

店狗1號-博美《Chanel》、店貓2號-布偶喵《Hermes》、店貓3號-布偶喵《Amoney》

、店貓4號-短腿曼赤肯《Boss》、店貓5號-英短藍喵《拉比》，店貓店狗會不定時輪班呦

店長們都好可愛喔〜〜〜

而且都相當的活潑熱情親人，對來訪的客人賣萌撒嬌

來這兒可以盡情擼貓，還會很舒服的眼睛瞇起來，甚至還呼嚕嚕哩，超可愛的

這隻貓完全不怕狗狗欸！

一般來說，貓咪和狗狗要和平相處並不容易，不過她們家的貓咪完全不怕體型比牠大上許多的狗狗，反而是NICO嚇死哈哈

Mermaid茉美超級寵物友善可落地可上椅，桌邊空間比很多餐廳都大，對狗狗來說不會有壓迫感

每桌都有專屬QR Code，直接用自己的手機做點餐即可，也有提供寶貝專屬餐點唷

來分享一下我們吃了什麼，另外也附上菜單給大家參考唷

【咖哩豬排+肉片升等A特製泰奶】

份量十足的黃金豬排，上頭一顆半熟太陽蛋，旁邊還有附上蔬菜點綴，讓這碗咖哩看起來美美的

嘿嘿嘿小編有點小貪心，還加量豬肉片+$20

光看這碗料滿滿完全看不到飯就知道，完全可以明白老闆不讓客人餓著的用心耶

你說484有夠欠吃，讓人直接就是先吃再說啦

將豬排豪邁的一口咬下，軟嫩豬排搭配酥脆外皮的口感，不像日系裹上厚厚的麵包粉，而是走薄酥的路線

肉質鮮嫩，不油膩，再沾上咖哩，口感及味蕾層次非常豐富！

加的肉片像火鍋涮肉片，豬梅花肉鮮嫩多汁又帶有咬勁的口感

黃金色的滑嫩半熟蛋流下去，搭配米飯，令人流口水呀…….

咖哩很好吃，吃起來味道很夠，米飯粒粒分明，搭配香噴噴的咖哩，三兩下就把飯扒光光

特製泰奶

這杯有著甜而不膩的煉乳味、特殊茶香

味道是由苦、甜、香結合，味道非常多層次且相當濃郁

好喝〜很久沒喝到香濃又好喝的泰奶了

現在還有Google五星好評送現烤可頌(活動依店家規定為主)

咬下的瞬間外層酥脆、內層鬆軟，還有迷人的奶油香氣

小珊珊碎碎念：

很喜歡Mermaid茉美的用餐環境和氣氛，想與姊妹們小聚或者約會的話，這家一定要收藏起來，平價親人，餐點夠水準

跟朋友聚餐聊天的好地方，最好的是可以帶狗狗，真的好好喔

最棒的是裡面還有4隻可愛的店貓，想要來嚕貓的千萬不要錯過啊！！

【Info】

Mermaid茉美寵物友善餐廳

地址：桃園市蘆竹區大新一街120號1樓

營業時間：10:00-20:00

訂位電話：033232667

粉絲專頁：Mermaid茉美寵物友善餐廳

IG：Mermaid茉美寵物朋朋餐廳（@mermaid.pet_offical）• Instagram 相片與影片

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