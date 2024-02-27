【新竹食記】JAI宅(新竹巨城店)

如果不曾步行到巨城附近的錦華公園內，根本不會知道這裡藏了一間超美的熱帶叢林風義式餐廳，是網美最愛的拍照熱門餐廳，JAI宅不只用餐環淨漂亮，餐點更是厲害，橘醬口味的義大利麵很有特色，加麵加飯不加價，英式伯爵牛奶冰磚和瀑布原味提拉米蘇也是滿滿的亮點與驚艷，必須要說這篇不是業配，是我真心的喜愛！(傳說中的真愛)

開車前往可停巨城停車場或附近的日月亭錦華停車場。

▲JAI宅外觀為三樓的獨棟洋房，一樓門口被滿滿的熱帶植物所包圍，光走到門口就能感受到餐廳營造出的氛圍。

▲用餐空間為挑高的屋頂看起來更寬闊，水晶吊燈和隨處可見的綠色植物讓整間餐廳充滿了華麗叢林風，仔細看這些植物都是真的。

▲更浮誇的是店內還有一隻超大的長頸鹿布偶，不說還以為是在肯亞跟長頸鹿門共進晚餐呢！

▲從吧台到座位區的熱帶氛圍都營造得非常棒，相信白天光線透室內又是另一種風景！

▲玻璃櫥窗內展示各式蛋糕與甜點，每樣都看起來很厲害！

▲值得稱讚的是廁所內還提供尿布檯和酒精等用品，對有寶寶的客人相當友善。

JAI宅菜單：

▲菜單只找到舊版的，餐點價格以實際店內為主，現在要收取10%服務費。

▲雙人套餐組合可選A餐、B餐加上副餐，有兩杯飲料和一份甜點。

▲B套餐+195元 季節濃湯：今天是南瓜濃湯，湯內有幾塊麵包丁口感還保有脆度，湯頭熱度很夠喝起來是會燙口的那種，口感極為香濃。

▲B套餐+195元 英式伯爵牛奶冰磚：玻璃杯內有兩球牛奶冰磚，當伯爵茶緩緩倒入杯內冰磚也開始漸漸融化，伯爵茶的茶香非常明顯，有附一小杯糖水可自行調整甜度，整杯飲料的視覺效果非常棒。

▲C套餐+265元 香蕉蘋果牛奶(半糖)：牛奶表層有綿密的奶泡，一片玫瑰花瓣巧妙的在白色的奶泡上點綴，這杯是現打的香蕉蘋果牛奶，可以喝到水果的纖維口感。

▲橘醬普羅旺斯雞腿麵(圓直麵)(加麵) 295元：加麵後的份量真的變很多胃口好的男生可以吃飽，麵條是使用圓直麵口感有彈牙有Q度，特色橘醬散發出濃郁的果香與奶油完美融合，完全沒有突兀的感覺，第一次吃到橘醬口味義大利麵真的蠻讓人驚艷。

▲雞腿肉外皮煎得微焦有脆度，肉質軟嫩多汁，起司粉的鹹與義式香料讓雞肉味道提升到另一層次。

▲韓式洋釀辣醬綜合海鮮麵(加麵) 310元：海鮮麵選的是寬扁麵，麵條一樣彈牙有嚼勁，配料有鮮蝦、干貝和滿滿的蛤蠣，醬汁是很創新的韓式風味，吃起來有點微辣但口感很溫和，不嗆辣，而且更有層次，調味非常的恰到好處，保證吃一口食慾大開。

▲鮮蝦、干貝和蛤蠣都很鮮甜，吃得出來食材都相當新鮮。

▲C套餐+265元 瀑布原味提拉米蘇：提拉米蘇的擺盤同樣使用花瓣妝點，表層還灑上JAi字樣的糖粉，餐點送上時服務員還特別提醒吃之前要兩隻手同時拉開塑膠模，拉開後上層的鮮奶油像瀑布一樣往下流動，視覺效果十足。

▲蛋糕本體的質地極為柔軟，鮮奶油濃郁的奶香配上可可粉的微甜一切都恰到好處，雖然有酒精成份但萊姆酒味並不明顯。

雞蛋糕短評：叢林感風格十足的餐廳，用餐環境很有氣氛，外觀是個大型的歐式洋房，飲料和餐點都很有特色，大推橘醬系列義大利麵，醬汁濃而不膩，非常香，可免費加麵。



用餐環境★★★★★

餐點★★★★★

服務★★★★

CP值★★★☆



JAI宅新竹巨城美食資訊：

地址：新竹市東區民權路195號

電話：035439988

官網：https://m.facebook.com/jaixhsinchu/

營業時間：11:00–21:00

停車場：無

服務費：有(10%)

廁所：有

刷卡：有(可linepay)

外送：有(foodpanda)、()



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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