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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 2024士林官邸鬱金香展│超美超夢幻鬱金香花海│香鬱祈福│六大必拍場景│士林捷運站銅板美食│一起來台北賞花祈福（2024/2/25最新花況分…

2024士林官邸鬱金香展│超美超夢幻鬱金香花海│香鬱祈福│六大必拍場景│士林捷運站銅板美食│一起來台北賞花祈福（2024/2/25最新花況分享）

2024-02-27 10:19:57 大海愛上藍天 人氣：100
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1612篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 士林區

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每年必來朝聖的士林官邸鬱金香展開始囉～數以萬計的鬱金香海同時盛開，超壯觀的，今年的花況極好，人潮也滿滿，誰說浪漫一定要花大錢，在台就可以欣賞美美的鬱金香花海，讓你不用花錢出國，也能欣賞來自荷蘭日本的鬱金香。今年以香鬱祈福為主題，園區必拍六大場景，還加碼蘭花展，花季不等人，來一場鬱金香花季輕旅行吧～

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十四萬株鬱金香同時盛開，超壯觀的～這周是最佳賞花期，喜歡的朋友千萬不要錯過～影片分享

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2024士林官邸鬱金香展 主題：香鬱祈福

時間：即日起至2024/3/3 08:00-18:00 

地點：士林官邸公園

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光大門口就超好拍的，有荷蘭風車等藝術造景，超有異國氛圍。

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園區六大必拍場景：相遇香鬱、風神的祈願、花海漣漪、與龍相遇、世界好運、百花齊放。

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我們於第一周末假日前往，人超多的，長長的人群，望眼看過去看不到盡頭～

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今年很特別，居然還有設置洗手舍，好有日式氛圍。影片分享

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除鬱金香，特愛瓜葉菊造型超特別，且五顏六色相當繽紛。

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現場有販售古早味麥芽糖超熱門的～

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現在就跟我一起欣賞這美麗的鬱金香花海～影片分享

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數大就是美，此次的鬱金香花海真是讓人驚艷，不管各種顏色都超美的～

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2024/2/25最新花況分享

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現場還有人演奏，可以一邊賞花一邊聽音樂，好浪漫喔 

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園區必拍鬱金香花牆

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今年開展適逢元霄節，結合燈籠和鬱金香，一起賞花燈祈福。 

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來士林官邸可以同時欣賞蘭花展。

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士林官邸最新展覽：春節花卉展，展期：即日起至2024/3/24

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地點就在新蘭亭，結合最新噴染技術，創造出五顏六色蘭花展。影片分享

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周邊銅板美食：全台台首間24小時無人拉麵店-YIGUO RAMEN 라면異國拉麵店

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低消泡麵一碗可享免費自助吧，CP值超高。

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周邊銅板美食：文林飯包50元便當，俗夠大碗附免費湯品。

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周邊銅板美食：以利泡泡冰招牌冰55元

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士林官邸公園：台北市士林區福林路60號；營業時間：08:00-18:00

文林飯包：台北市士林區福德路8號；營業時間：10：00-20:00

以利泡泡冰：台北市士林區中正路284號；營業時間：09:00-23:00

yiguo ramen 라면異國拉麵：店台北市士林區福德路12號1樓

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