每年必來朝聖的士林官邸鬱金香展開始囉～數以萬計的鬱金香海同時盛開，超壯觀的，今年的花況極好，人潮也滿滿，誰說浪漫一定要花大錢，在台就可以欣賞美美的鬱金香花海，讓你不用花錢出國，也能欣賞來自荷蘭日本的鬱金香。今年以香鬱祈福為主題，園區必拍六大場景，還加碼蘭花展，花季不等人，來一場鬱金香花季輕旅行吧～
十四萬株鬱金香同時盛開，超壯觀的～這周是最佳賞花期，喜歡的朋友千萬不要錯過～影片分享
2024士林官邸鬱金香展 主題：香鬱祈福
時間：即日起至2024/3/3 08:00-18:00
地點：士林官邸公園
光大門口就超好拍的，有荷蘭風車等藝術造景，超有異國氛圍。
園區六大必拍場景：相遇香鬱、風神的祈願、花海漣漪、與龍相遇、世界好運、百花齊放。
我們於第一周末假日前往，人超多的，長長的人群，望眼看過去看不到盡頭～
今年很特別，居然還有設置洗手舍，好有日式氛圍。影片分享
除鬱金香，特愛瓜葉菊造型超特別，且五顏六色相當繽紛。
現場有販售古早味麥芽糖超熱門的～
現在就跟我一起欣賞這美麗的鬱金香花海～影片分享
數大就是美，此次的鬱金香花海真是讓人驚艷，不管各種顏色都超美的～
2024/2/25最新花況分享
現場還有人演奏，可以一邊賞花一邊聽音樂，好浪漫喔
園區必拍鬱金香花牆
今年開展適逢元霄節，結合燈籠和鬱金香，一起賞花燈祈福。
來士林官邸可以同時欣賞蘭花展。
士林官邸最新展覽：春節花卉展，展期：即日起至2024/3/24
地點就在新蘭亭，結合最新噴染技術，創造出五顏六色蘭花展。影片分享
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周邊銅板美食：文林飯包50元便當，俗夠大碗附免費湯品。
周邊銅板美食：以利泡泡冰招牌冰55元
士林官邸公園：台北市士林區福林路60號；營業時間：08:00-18:00
文林飯包：台北市士林區福德路8號；營業時間：10：00-20:00
以利泡泡冰：台北市士林區中正路284號；營業時間：09:00-23:00
yiguo ramen 라면異國拉麵：店台北市士林區福德路12號1樓
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