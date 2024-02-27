終於來朝聖這間最近好有話題的人氣餐廳！每次經過門口都一大堆人排隊有夠扯XD，這回假日揪了朋友一起來吃這間 錄鼎記 魚頭酸菜魚 ，招牌是比臉盆大的魚頭超吸睛！浮誇又美味真的必點😂😂，小家庭也不用擔心，有一人份的小鍋可以選擇XD，真的吃不完還可以打包回家😆，不敢吃辣也沒問題，有完全不辣的口味，今天大家吃下來超滿足，怪不得錄鼎記總是高朋滿座啊！

錄鼎記 | 位置

今天來吃的是離家很近的錄鼎記酸菜魚八德，位在介壽路一段，鄰近八德置地廣場和大湳市場。

周邊雖然有路邊停車格，不過基本上很難找只能碰運氣XD，可以將車停在附近大忠國小對面停車場，或是廣福路上的大湳市場公有停車場。

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八德美食懶人包-哪裡好吃看過來！2024年持續更新中

店家名稱：錄鼎記 魚頭酸菜魚-桃園八德店

官網或粉絲團：https://www.facebook.com/fish787885/

電話：03-3637535

地址：桃園市八德區介壽路一段909號

營業時間：11:30–02:00

錄鼎記 | 環境

大紅色招牌和燈籠外觀很難不引起注意，剛新開沒多久就造成了風潮，上次有次想來吃，結果看到門口一堆人排隊就放棄了XD。

我們這天在還沒開始營業前就過來了，所以店內還黑漆漆一片XD，剛好是帶著少爺去打疫苗後，就直接走過來等。

很扯的是接著陸續有人來，都還沒到開張時間，門口已經排了一串人有夠誇張的啦😂😂。

所以根本是在剛開門營業時，就已經呈現幾乎客滿狀態。

店門外擺了顆大魚頭模型很吸睛，看到路過的幼兒都忍不住被吸引想來摸摸它。

假日真的客人很多，幾乎是一開門就快客滿，餐點現點現做，要稍微等一下哦！

盡頭是一整排電子鍋好吸睛XD，竟然不是使用營業用大電鍋比較意外，但我一直覺得這種家用小電子鍋煮出來的白飯比較好吃😆。

錄鼎記 | 菜單

招牌是魚頭酸菜魚，但辣度很高，若是無法吃辣的人要考慮，也有完全不辣的初戀蕃茄魚能選。

份量從一人到三人都有，其實一人份也是一小鍋呢XD，份量都蠻大。

餐點介紹

今天的午餐：初戀蕃茄魚（中盛）／鮮青花椒魚頭（中盛）／米其林口水雞／鴨賞／黃金玄米茶／韋小寶的奶茶／鮮榨檸檬紫蘇梅／鮮榨檸檬洛神汁／老油條。

初戀蕃茄魚

因為考慮到帶著孩子，點了個完全不辣的蕃茄魚，雖然看起來紅通通，但真的辣度是０😂😂，可以安心吃不用怕。

蕃茄魚湯頭濃郁，喝起來卻清爽，帶著蕃茄的清香與微微酸甜，果然如盤子上的標語，真的會讓人忍不住一口接一口啊XD。

裡頭加了黃豆芽／金針菇等配料，口感也豐富，其中的酸辣粉超咕溜Q彈我好愛！下次絕對要再加點~

錄鼎記使用的是烏鱧魚，軟嫩肉多，肉質細緻又完全沒有土味超好吃！

不只是魚肉，還撈到了不少豬肉片，海陸雙吃一次滿足！

而且真的好下飯，無飯不歡者可以加點白飯～我們後來還有再續碗😂😂。

鮮青花椒魚頭

浮誇吸睛的大魚頭來啦~因為辣度問題，我們這次不點酸菜魚，而是花椒魚，只有小辣程度，已經能吃點辣的少爺也能輕鬆吃。

不只魚頭吸睛，上菜時還會來個點火秀～店員高喊祝您紅紅火火😂😂，真的很有對面風格XD。

可以再加點一份魚頭繪麵，寬扁波浪麵體吃起來有嚼勁還不賴，不過我還是最愛剛剛的酸辣粉口感。

服務人員建議可以先從最軟嫩的魚唇開始吃，而也不只有魚頭，還有兩片魚肉，一魚兩吃好棒棒。

本來擔心辣度太高，但完全不會！花椒魚只帶著小辣，連湯都能輕鬆喝，花椒香氣濃厚，帶著微微麻感，真的讓人一吃就愛上。

還特別加點了老油條，加在魚頭鍋裡吸附了湯汁，在未完全軟化狀態時一口咬下，還同時保有酥脆口感與鮮美湯汁，非常美味，覺得老油條也是必加XD。

米其林口水雞

這盤口水雞幾每桌都有一盤，雞肉吃起來肉軟，醬汁爽口，是很受歡迎的菜色。

唯一就是份量太少😂，算算只約五／六片左右的雞肉，就是把表層覆蓋住的程度，覺得這樣價格偏貴。

原來堆高高的是底下的小黃瓜😂😂，醃得也相當爽脆可口，我們都蠻喜歡的。

鴨賞

鴨賞表現相較之下就比較平凡XD，沒有不好吃，但和其他道絕倫的美味相比，稍顯遜色一些。

飲料

飲料倒是出乎意外的大杯！除了１８天啤酒，我們把所有飲料都點了一輪😂😂。

每種都蠻好喝的，韋小寶的奶茶香甜不膩，若吃太辣時來點甜剛剛好。

清爽系如我，自然是點黃金玄米茶，無糖的清爽口感，配搭重口味酸菜魚也很搭。

鮮榨系列的檸檬紫蘇梅酸甜清爽，去油解膩剛剛好，覺得飲料都很不錯喝。

老罈酸菜魚（外帶）

這份老罈酸菜魚是事後過幾天才又跑去買來外帶的😂😂，因為實在太好吃，老爺又吵著要吃XD，而且就點了還沒吃過的酸菜魚口味。

我們又加了一點老油條和酸辣粉，外帶的塑膠盒用保鮮膜包得密密實實。

結果一打開才只有半鍋左右😂，果然外帶回家吃就比較沒有儀式感XD。

後來我們把它倒到大碗裡才稍微像樣一點XD，仍然是香氣撲鼻，而且有夠滿，差點裝不完。

接著趁熱趕緊把老油條放進去，吸附了湯汁半脆半軟的狀態最好吃。

和花椒魚相比，酸菜魚多了很多辣椒，也放了大量酸菜，辣度與酸度都大大提升，這辣度對少爺來說稍微吃力，建議不嗜辣的人要慎選。

魚肉依然超滑嫩好好吃！裡頭同樣加有酸辣粉／金針菇／豬肉片等，其實覺得口味基底和花椒魚相同，只是加了辣椒及酸菜，吃起來更酸更辣。

一樣是超下飯的重口味料理很美味，不過比起老罐酸菜魚，我們家反而更愛花椒魚😆😆，辣度也比較剛好。

餐後心得

今天吃下來整個大滿足！從主食魚頭／魚肉到小菜飲料都好吃，外型也很豪邁XD，如果你是嗜辣者，建議就點酸菜魚，而我們家都覺得花椒魚的辣度就夠了😆，口味上也非常喜歡。

覺得錄鼎記是非常值得一吃的八德美食，推薦給大家~

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店家資訊

店家名稱：錄鼎記 魚頭酸菜魚-桃園八德店

官網或粉絲團：https://www.facebook.com/fish787885/

電話：03-3637535

地址：桃園市八德區介壽路一段909號

營業時間：11:30–02:00

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