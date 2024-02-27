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花蓮「瑞穗天合國際觀光酒店」的「親子溫馨家庭房」與「親子庭園家庭房」，真的太好玩了。房間裏有旋轉溜滑梯、玩具可以玩，小來超開心。冰箱裏的飲料、零食全可以開心拿取，大人也可以輕鬆泡湯。還有親子別墅遊戲室根本是全家人的快樂天堂，保證住過難忘!!

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瑞穗天合國際觀光酒店 交通資訊

地址 : 花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號

電話 : 038-876000

FB｜官網｜Google Map



附早餐｜室外+室內游泳池｜遊戲室｜健身房｜壁球場｜停車場｜SPA｜餐廳｜酒吧｜ 卡拉OK ｜ 蒸氣室 ｜國旅卡

瑞穗天合國際觀光酒店｜住宿優惠

瑞穗天合國際觀光酒店 親子別墅區





這一區是親子別墅區。如果面對主建築的話，這一區的位置在最東邊!

房子的外觀五彩繽紛，好像童話故事裏的一樣，非常可愛，看了就不自覺童心大發啊



住這一帶有點小遠，所以會有園內的交通車幫忙運送行李哦

房間佈置的很溫馨，這一區還點像是家的感覺呢，其實是可以坐下來好好休息的沙發區

這一區擺放了飲料和零食通通都可以拿，我們家兩個小孩當然是一掃而空!! 哈哈，這真是房客的小確幸!! 但真的可以讓孩子開心哦!!

當然囉，一進入房間裏一定會被這個旋轉溜滑梯吸引住，這實在是豪華版高品質的溜滑梯啊，因為很多溜滑梯都是用木板做的，直挺挺的溜下來。這個彎彎曲曲的更好玩( 因為一般強調溜滑梯的民宿或酒店很少提供這麼有質感的器具啊)

非常滑溜哦，帶有小小的刺激感，小孩玩的非常開心

床在這裏!! 上面還有可愛逗趣的圖案，床上也有可愛的長條形抱枕

這裏的床真的真的超好睡!! 好睡到好想搬張床回家!! 聽說還真有不少人是回頭向酒店詢問呢

捲簾拉開就是孩子們的快樂天堂!

真正的秘密基地在這裏呢!

爬上去之後這裏才真的是秘密基地!! 每個小孩都有自已的秘密基地，在瑞穗春天的親子別墅裏，這裏就是孩子們的專屬空間

浴袍、拖鞋

雖然在這裏，小孩是主角，但大人也沒有怠慢哦!! 這裏的泡湯空間就是大人可以好好享受的地方

每個房間都有這樣的湯池!! 忙碌了一天，來泡個溫泉好好享受一下!! 一面泡湯兼聆聽外面的蟲鳴鳥叫、窗外就是花蓮的絕美的大自然

備品一應俱全

質感非常棒的空間，小孩竟然也有自已的洗手台!! 設計滿貼心的

如果溜滑梯玩膩了，這裏也有老少咸宜的樂高積木和小小孩玩的布書之類的

房內另有一個卡通版的地圖，我們覺得這樣的設計滿好的，如果一時搞不清楚方向，多看個幾次了就了解了

這裏的設計走的是高規格的路線，整體質感非常棒。

瑞穗天合國際觀光酒店 空間環境

我們住的親子別墅區旁的綠景公園

隨隨便便一塊綠地，對都會地區的人來說都是奢侈的生活空間啊

瑞穗天合國際觀光酒店 親子別墅遊戲室



這一區是在親子別墅區旁，位於地下一樓的遊戲室

多樣親子遊戲設施中，像是這個跑跑甩尾車應該是除了水樂園外最好玩的吧

這個可是精采又刺激啊，我們來的時候正值一家公司來此員工旅遊，全場歡樂尖叫聲不斷! 大家都玩瘋了!! 因為我們就住樓上而已，所以隔天一早九點就來報到了，還好人不多，但我們可是玩了二、三次呢，超過癮的

瑞穗天合國際觀光酒店 金色水樂園 兒童遊戲區

酒店佔地約有2萬坪，真的非常大!這裡有金色水樂園戲水設施、跑跑甩尾車刺激好玩、多元設施精采豐富，腹地寬廣不能錯過

詳細介紹如下：

詳細圖文介紹》瑞穗天合國際觀光酒店-金色水樂園戲水設施、跑跑甩尾車刺激好玩、多元設施精采豐富，腹地寬廣不能錯過

瑞穗天合國際觀光酒店 晚餐

我們晚餐及早餐都是在城堡棟的一樓餐廳用餐的，早餐晚餐的菜色當然不一樣，但都很豐盛精采

這裏的空間真的很大!! 餐廳的空間感也很棒

晚餐很多樣又豐富，有日式餐點區、生菜沙拉區、精緻熟食區，現煮麵食區，飲料甜點區，其中多元豐富的甜點更是讓人驚豔不已

整塊現刨的起司，新鮮的果汁飲品，非常好喝、健康又營養

現烤的牛排，多吃個幾片就回本了!! 晚餐的啤酒也是無限量供應的(因為大部份都是住宿的旅客) 所以不用再開車外出，大家都開懷暢飲，可以喝的很開心!!( 喝酒不開車、未成年請勿飲酒)

花蓮在地的新鮮時蔬，可以交由師傅新鮮現炒，一口吃盡大地的精華!! 我們連吃了二盤，新鮮就是王道啊





甜點自成一區，而且是滿滿的一區哦

連哈根達斯都有二個冰櫃呢，甜點也有數十種~

這裏的點心房太厲害了!!

瑞穗天合國際觀光酒店 浪漫夜晚

白天已經很美了，沒想到日落時分，燈光點亮，浪漫迷矇的夜色，園區又是另一番不同的風情

好夢幻的城堡啊

瑞穗天合國際觀光酒店 早餐

活力滿滿的目助早餐! 菜色一樣很豐富

整體的房間質感及餐飲都非常棒 ，真的是間會讓人意猶未盡的優質酒店

住在這裏太舒服了，真的可以讓身心靈都放鬆。難怪一下子擠升為台灣最受歡迎的酒店之一





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