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「瑞穗天合國際觀光酒店」位於花蓮瑞穗鄉，佔地約有2萬坪，真的非常大!! 這裏的設計以南歐城堡莊園風格為主，經典建築融入花蓮風光明媚的山水之中，這裏的設施非常多元，金色水樂園戲水設施360度滑水道、七彩溫泉池、彩虹溜滑梯、卡丁車電動車~住這裡通通玩到飽，適合像我們這樣的親子客，也適合全家大小或是公司團體來渡假。這裏的設施及環境非常精采，看完就知道為什麼值得一來了

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瑞穗天合國際觀光酒店 交通資訊

地址 : 花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號

電話 : 038-876000

FB｜官網｜Google Map



附早餐｜室外+室內游泳池｜遊戲室｜健身房｜壁球場｜停車場｜SPA｜餐廳｜酒吧｜ 卡拉OK ｜ 蒸氣室 ｜國旅卡

瑞穗天合國際觀光酒店 住宿優惠

瑞穗天合國際觀光酒店 空間環境

這裏是天成飯店全新打造的歐風城堡溫泉度假小鎮，一踏入園區內就讓人感受悠閒的渡假風情，尤其是一踏入大廳內，就會不由自主的”哇”了一聲!! 挑高的大廳真的太厲害了





佔地兩萬坪的瑞穗天合國際觀光酒店，大約有多大呢，到過台北火車站吧!! 這裏足足有6.6個台北火車站大，這裏內共有40棟建築，宛如一個歐風度假小鎮!! 所以來入住後一定要先搞懂這裏的場地設施 !! CHECK IN 後，酒店人員會發一張地圖，稍微看一下就不會迷路啦

瑞穗天合國際觀光酒店 地圖位置

主要住宿的部份。大概可分為：飯店棟(城堡棟與莊園棟)，別墅區(親子別墅、格蘭別墅)。全飯店可同時容納近900人住宿!所以也很適合不同團体來此開會兼渡假



挑高大廳達27米，大約有六、七層樓高了，十足的空間感，也是全台最高的飯店大廳!! 真的夠氣派!!

一般遊客比較關心的休閒娛樂設施則分3大區：休閒會館與金色水樂園、美饌廣場、永恆教堂與市集廣場等

餐飲設施包括位在城堡1樓的芳泉百匯自助餐廳，大廳酒吧(全日餐廳)、宴會廳。其他的還有PRIMEONE牛排館花蓮分店，和PRIMEONE酒吧











園區各角落都可以欣賞到美麗的圓頂尖塔的城堡建築



瑞穗國際春天酒店的「莊園」棟

瑞穗天合國際觀光酒店 格蘭別墅

瑞穗天合國際觀光酒店內的「格蘭別墅」區，區內的每棟Villa，都有戶外庭園休憩區及專屬戲水池，剛好與親子別墅區分屬酒店不同的兩端~~走路相隔約4、5分鐘之久哦





這裏真的太好拍了，無論晴天雨天都有不同的風情 !!

尤其是走在園區裏，真的可以大口呼吸清新自然的空氣! 這就是花蓮的好山好水啊

瑞穗天合國際觀光酒店 莊園

這裏最美的時候是早晨時分，清晨薄霧剛好盤在半山腰上，像是個白色的腰帶一樣

相信有到過花東一帶的朋友都曾看過這種清新脫俗的美!!

因為園區很大，活動也不少，所以要短時間內玩的盡興，一定要好好規畫!! 這棟像是教堂的建築，原以為可以參觀的，結果是機房啦!! 真是美麗的誤會啊

瑞穗天合國際觀光酒店 兒童超跑俱樂部

小小孩玩的電動車，因為哥哥已經超過高度了，所以換妹妹玩!

結果變成是哥哥把它當遙控車玩

瑞穗天合國際觀光酒店 遊戲區

主建築-城堡地下一樓的遊戲區，這裏規畫了多樣的活動，桌球室、撞球室、健身房、電玩室、KTV 室~~非常好玩!! 萬一下雨時也可以當做雨天備案哦

這裏開放時間很長，從07:00-22:00 都可以玩的盡興

小貝果年紀還小腿不夠長，但還是很想玩硬要靠近方向盤!! 哈哈



小小孩的遊戲空間

來點大人味的吧!! 這裏也有酒吧!!( 反正都住酒店裏的，可以好好來享受一下。開車不喝酒，未成年請勿飲酒)

瑞穗天合國際觀光酒店 閱讀室電腦中心

城堡區一樓的休息空間，一旁也是閱讀室及電腦中心





因為這附近離小鎮上的便利商店有遠，所以要買些飲料、零食、泡麵也很方便，營業時間一樣到晚上10點

瑞穗天合國際觀光酒店 親子別墅遊戲室





這一區是在親子別墅區旁，位於地下一樓的遊戲室

多樣親子遊戲設施中，像是這個跑跑甩尾車應該是除了水樂園外最好玩的吧

這個可是精采又刺激啊，我們來的時候正值一家公司來此員工旅遊，全場歡樂尖叫聲不斷! 大家都玩瘋了!! 因為我們就住樓上而已，所以隔天一早九點就來報到了，還好人不多，但我們可是玩了二、三次呢，超過癮的

瑞穗天合國際觀光酒店 金色水樂園

「金色水樂園」這裏與主要的城堡棟可說是相連接的，是園區內最有特色的遊樂設施吧!! 瑞穗這一帶本來就以溫泉著稱，這裏更是結合親水、溫泉特色的主題水樂園。這裏共有2234坪大，不論室內或戶外，水溫有冷有熱(溫泉) ，所以一年四季適合親子同遊

進來園區後，每人會發一瓶水及浴巾

金色水樂園共分為4個區域，包含露天「活力溫泉區」、自然風呂「黃金溫泉區」、天然舒放「按摩水療區」、繽紛童趣「兒童戲水區」等，有滑水道、標準50公尺的室內泳池，真的很精采!!



瑞穗與紅葉溫泉、安通溫泉齊名，為花東縱谷的三大溫泉，這裏的溫泉水質富含鐵質，在與氧氣作用後會略呈金黃色澤，和日本有馬溫泉的金湯很類似





先來看一下精采的戶外區吧!! 這裏真的很大，光是走走逛逛就要花上一些時間呢

因為有很多不同池，所以比較不會有人擠人、下水餃的情況發生

我們來的第一天，剛好是陰雨天，天氣涼涼的，泡湯好舒服!!

因為太好拍了，所以這裏是結合了二天不同的畫面，果然天晴之後，四周的顏色都亮了起來

這裏可以讓小朋友打水戰的哦

會發熱的岩床!! 躺在這裏舒服的快睡著了!!

金色水樂園的室內部份也很精采，室內有高達5公尺、長45公尺的滑水道。SPA 、蒸氣室、三溫暖也都應有盡有





超刺激的滑水道!!

小小的漂漂河，一旁有準備一些游泳圈、浮板之類的，還有乳牛臂圈超可愛的。躺在水中，就可以順河漂流囉

這裏的水不深!! 連我們家妹妹約90公分高都可以直立的站起來。所以滿安全的

小小的SPA池，玩的超開心的

來這裏玩的超開心的，要是太陽大一點，也可以泡在這裏一整天，絕對清涼又消暑

瑞穗天合國際觀光酒店 房間介紹

這次我們住的是親子別墅區，似歐洲五彩繽紛別墅飯店，房內旋轉溜滑梯

似歐洲五彩繽紛親子別墅飯店，房內旋轉溜滑梯好好玩，大人也可以享受泡湯樂趣

晚餐和早餐自助餐點豐富精緻好吃

詳細圖文介紹》瑞穗天合國際觀光酒店-親子別墅區



瑞穗天合國際觀光酒店 浪漫夜晚

因為氣美太棒了，所以晚上也有不少人出來逛逛，反正都在酒店裏，安全相對的沒什麼問題哦

正當我們拍的高興，碰上愛拍照的同好指點，原來這個廊道的上方也很精采!!

這裏的路燈好像熱戀中的情人相互依偎在身旁一樣，好深情啊!!

每一組路燈姿態各異，好有戲哦!!

不用出門看夜景，酒店本身就是夜景

瑞穗天合國際觀光酒店真的很大，設施也很豐富，我們二天一夜要安排的很妥當才能玩的盡興XD，如果要開心的玩，應該安排至少三天二夜才適合哦

瑞穗天合國際觀光酒店 餐廳

我們晚餐及早餐都在飯店享用，在自助餐吃到飽形式的餐廳吃飯，想吃什麼就夾什麼非常方便，以下是另外介紹喔！





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