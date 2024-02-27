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位於宜蘭市的「蘭城晶英酒店」是全台最熱門的親子飯店!不但有芬多奇堡、窩窩樂、樓層電動車、免費看電影、室內外泳池，還有趣七樓，飄著書香咖啡的親子共融式空間，小孩也有自己的私人空間，看看繪本，看看電影!! 每次我們心中帶著期待與興奮的心情，不管來幾次都玩不膩，只有這裏辦的到!!這篇介紹蘭城晶英酒店攻略快跟著我們一起來玩

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蘭城晶英酒店 資訊

蘭城晶英酒店 交通停車

自行開車： Google導航輸入 蘭城晶英酒店

Google導航輸入 停車場： 蘭城晶英酒店 有附設停車場，開車來很方便

蘭城晶英酒店 環境介紹





酒店八、九樓的走廊跑道，當初一推出，立刻爆紅!! 誰會想到房間走廊可以當成跑道，小孩樂翻天

check in後直奔取車處，像市集般熱熱鬧鬧的取車中心人聲沸騰～讓人深深著迷呀!

滿滿的電動車

這二個樓層的好處在於不會受到氣候的影響，原本八樓是芬朵奇堡的樂園會受到下雨的影響而無法使用，現在問題解決了。牆面也都彩繪的很可愛~看了就開心，二個樓層不同的風格都很可愛

整個樓層就是你家的賽車場概念，繞啊繞啊繞~~小孩子開車子都不會膩。兩樓層規畫了室內的賽車道，八樓是芬朵奇堡主題樓層、九樓則是電影卡通親子主題房，入住這二個樓層的小孩都能有自已專屬的車子可以開

隔天一大早，小貝果、小榛果都不用爸媽叫起床，在外頭睡眼惺忪地開車，哈哈哈

蘭城晶英酒店 游泳池

一般渡假酒店會有的玩水設施這裏也有，趁著夏天全家人一起泡水清涼一下

蘭城晶英酒店 豐華會

SPA水池.健身房.瑜加室.桌球室

SPA 區

25公尺水道

也有適合小孩的玩水區哦

蘭城晶英酒店 趣七樓

「趣七樓」！「蘭城晶英酒店」啟用才半年的新樓層。真的是位於七樓!!

提早check in就先來這裡下午茶喔

一踏入這個空間，真的有點來到到誠品+星巴客的感覺呢，這裏被打造成結合書香、咖啡香、以及簡單下午茶點的親子共融式空間

擺放著經典雜誌與書籍，尤其美術與旅遊方面的，非常適合放鬆心情來看

中間的吧台，每天三點半開始有手沖咖啡

三點半終於到了，今天的手沖是衣索比亞。非常不錯的咖啡哦

有書香、咖啡香，再來個下午茶點心就更完美了!! 這裏可是準備的很齊全哦

專業的咖啡膠囊機，還有各式飲料





下午茶點。麵包、水果、沙拉、餅乾……

大人可以看書喝咖啡，那~~小孩就放在後面的空間裏啊，這樣才安全啊!! 印第安露營區!!

懶骨頭看電影區

大人可以安情一下，放鬆心情，小孩在安全的空間裡自在玩耍。 是不是很厲害的設計概念啊!!

從這裏上樓之後，就看到另一區的親子設施: 「窩窩樂」

蘭城晶英酒店 窩窩樂

《窩窩樂 WOW WOW LAND》！有西部牛仔酒吧「好喝窩」、兒童互動劇院「好看窩」及「好樂窩」等三大主題窩窩！全面再創最in與眾不同親子樂園，讓您驚喜連連、歡樂無限！有專屬迪士尼兒童影廳，邊吃零食邊看電影! 非常特別

真的很貼心~點心、飲料一樣應有盡有!! 小孩玩累了，肚子餓了，自己拿東西吃就好

好喝吧，應該是裏面最受歡迎的吧，滿滿的點心、餅乾，飲料都有哦

75吋互動電視，可進行主題拍照與趣味互動遊戲

小孩呢則是可以盡情的玩，各種小遊戲可以玩的很開心

哈哈，爸爸媽媽休息區!!!

除了入住就可以免費看電影外，沒想到這裏還多了個兒童電影院的空間!!

現在的小孩真幸福啊

走到樓上是個適合小小孩的空間哦

九樓又是另個親子空間

蘭城晶英酒店 PS4賽車

大廳旁緊張刺激的PS4 賽車，入住的旅客可以免費玩哦，還可以玩點更刺激的哦~報名捉隊撕殺一番

蘭城晶英酒店 新月豪華影城無限次看院線片

只要入住的房客，從入住那一刻起到退房為止，都可以免費看到飽!!!!

影城同時約有五六部上映，所以真的可以看到很爽啊，這也嘉惠了沒有帶小孩的住客們，如果是情侶二人前來，晚上看個午夜場，看完不用五分鐘馬上上樓回到房間休息，這種感覺真的好奇妙，也有點尊榮VIP的感覺哦!

住在蘭城晶英酒店的專屬福利，這應該也是目前全國唯一的吧。只要房客入住時就可以去櫃檯預約電影票！一直到退房前都可以看哦

從飯店大廳還有專屬電梯通往影城，非常方便

蘭城晶英酒店 新月廣場逛街去

住在蘭城晶英的好處之一，就是可以順便在新月廣場逛街買東西!!!

蘭城晶英酒店 房型介紹

芬朵奇堡主題樓層





指定入住芬朵奇堡主題樓層需加價，配備電動汽車、兒童帳篷和兒童備品等



並加贈芬朵奇堡紀念玩偶

一般的房型!

空間更寬敞舒適，整間房的感覺比較沉穩些!! 但一進門就有渡假放鬆的感覺。 馬上飛奔到大床上，用最舒服的方式躺在床上



我們二大二小入住，所以也準備四瓶大小不同的進口礦泉水及迎賓的宜蘭餅和迎賓水果呢





夜晚，宜蘭市夜景盡收眼底

附有無線充電器耶，好貼心啊

浴室也很精采!! 有浴缸可以泡澡消除疲勞，小孩也有貼心的小凳子，而且有Dyson 吹風機!! 這一支都比房價貴了

整組施巴嬰兒用品，牛仔小布包裝的是旅行組. 大人小孩都滿足了





媽媽也有好禮~~這個備品牛仔包也超有質感的，送歐舒丹沐浴旅行組，好貼心

Dayson 的吹風機。媽啊，光是這一台就比房價高了!! 沒想到，這裏真的寵愛旅客到無極限的程度了!!用它來吹頭髮，風量超強，一下子就吹乾了，爽度就是不同

全部房型標配 Nespresso 膠囊咖啡機+ TWG 茶包，這點也是高檔享受吧

冰箱裡的付費飲料，也很不錯哦



高樓層風景真的好棒，蘭陽平原的美景盡入眼廉

遠方的龜山島! 如果天氣再好一些，應該可以更清楚

蘭城晶英酒店 芬朵奇堡是小孩的快樂天堂

一鳴驚人的芬多奇堡!! 特斯拉算什麼!! 這裏從超跑、皮卡車、重機、帥氣警車全都有，全國最齊全最可愛的電動車駕訓班!!

「藍寶機器人溜滑梯」

可不要小看它哦，划下來也是很刺激的哦

一層樓高的「空中旋轉彩色溜滑梯」玩這個滑梯需要勇氣!!還好樓上都有工作人員守著，讓人放心

小榛果玩得超開心的咧!看到孩子開心自在地玩耍，真的就是父母最開心的時候!

敞蓬賓利耶!! 男人的夢幻逸品啊

各式各樣的車子任你開，房間雖然專屬一台車子，但一家不只一位小孩的家庭就可以來這裡開個過癮，還有晶英兒童駕訓班!! 來這裏特訓一下，駕駛技巧更上一層樓。還有幼兒遊戲區專門為幼童提供了學步車、跳跳馬等遊戲玩具

「大黃蜂跳跳床」彈跳氣墊，每個小孩都玩得滿身大汗，開心的大叫

「ㄛㄨㄛ屋」是一有冷氣房的室內休憩空間，除了陪小孩子玩樂外，最吸引爸媽的應該是有供應膠囊咖啡！

芬朵奇堡算是露天的場地，如果天氣熱的時候，這裏還是有冷氣房哦，裏面也有喝不完的飲料與咖啡

蘭城晶英酒店｜蘭城百匯自助餐廳 晚餐



蘭城晶英四大餐廳：紅樓中餐廳、蘭城百匯自助餐廳、大廳酒吧、藍屋，

上次入住選擇好吃的紅樓櫻桃烤鴨，這次晚餐選擇美饌齊聚的蘭城百匯自助餐廳。

▋延伸閱讀:晶英酒店.紅樓廳▋櫻桃霸王鴨.一鴨五吃~銷魂好滋味





蘭城百匯自助餐廳裏的菜色也是多樣又豐富，中、西、日~~琳瑯滿目，應有盡有，

相信來這裏的客人對於飯店的buffet類的餐飲應該不陌生啦





這次來有感覺這裏的餐飲水準比從前進步了不少耶，我們都吃的很開心



現烤蛋塔送上來!!

蘭城晶英酒店｜蘭城百匯早餐

開心來吃早餐囉

豐盛的中西台日式早餐，冷熱食、水果、飲料都很齊全，而且服務人員的補菜速度也是很快，服務非常棒!

這個 Juice Bar 也是一大特色，自已挑選適當的蔬果，再交由服務人員，一杯新鮮的蔬果汁就好了

新鮮的現榨柳橙汁機，及頂級的膠囊咖啡機

多樣的飲料，這真是到過飯店中最豐富的一家了

台式粥品

日式散壽司

現煮的湯麵!! 也有現做的歐姆蛋哦

吃早餐時間，要抓對時間，就有飯店吉祥物會帶著小點心來跟大家打招呼。這可是深受小朋友歡迎的橋段啊

蘭城晶英酒店 心得評價

「蘭城晶英酒店」管是硬體設施，或是一些活動都很豐富。CHECK IN 時，會提供一張活動表!! 會驚訝的發現，真的要多住幾天才能玩的完!!更令人佩服的是已經貴為全國親子飯店第一名，但還是不斷進化中。下次會有什麼樣的變化呢，儘管是未知數，但還是令人期待!!

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