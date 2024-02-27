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「zero zero拆車夢工廠」將廢車拆解將零件透過匠心獨運的巧手改造、重新組裝成令人眼睛一亮的工業風藝術品，將場館打造成打造成奇幻的星際探險場域。來這裏要先購票再入內參觀，同時也可以享用美食！整間充滿未來感與設計感，同時現在已重新改組成結合DIY體驗、餐廳美食、專人導覽的觀光景點，超好拍超好逛，非常有意思，非常適合親子旅遊、情侶約會的地點哦！

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拆車夢工廠 店家資訊

地址：台南市永康區復興路38號

營業時間：09:10-21:00 周一公休

電話：06-205 1836

FB、官網

拆車夢工廠 交通停車

拆車夢工廠 門票&消費方式

zero zero拆車夢工廠 門票收費 (2024.2 最新收費方式)

一般門票＄200元/人

適用於一般民眾 (無持有優惠身份者)

含100元折抵券 (探險家 FULL ADMISSION) 會員門票＄150元/ 人

適用於一般民眾 (現場加入 LINE 會員)

含100 元折抵券 (zerozero遠征隊員 MEMBER TICKET) 關於收費方式，好像變動的滿大的，建議可以先上官網確認

收票口照片來源 : 官網

拆車夢工廠 地圖簡介

目前這裏結合了參觀導覽、餐飲、DIY~~不同的功能，已經是非常完整的觀光工廠了

一樓的後方是豐騎士俱樂部，也是餐飲區

拆車夢工廠位於台南永康，是全台首座回收廢棄車輛打造的觀光工場，並將不用的廢棄物打造如同精品般的工業藝術品，非常特別！

官網上說「zero zero」共有兩個0，分別代表「零廢棄」和「全循環」，合併成「∞」無限符號，為台灣打造資源物料回收再利用，達到「循環經濟」無限可能，這樣的概念非常不錯呢！

入口的地方打造成青龍、白虎、朱雀和玄武 四神獸，也很像變形金剛電影裏的道具呢，一開始就讓人驚豔

這裏獲獎無數，除了紅點還有很多獎項

藍天使標章是德國的環保標章，是世界第一個，也是最知名的環保標章之一

拆車夢工廠 1F必拍場景

一樓到餐廳區，到處都是拆解過的零件，很難想像它會變成一件件的藝術精品

拆車夢工廠 豐騎士俱樂部餐廳

若有用餐需求朋友，這裏也可以可品嘗專業主廚的手作美食

這種夢幻的用餐空間也只有這裏才有，真的好像置身未來空間來

100%職人工藝裝置，完美復刻美國西式餐酒館

這片落地窗彩繪玻璃太美了吧！

「zero zero拆車夢工廠」餐廳旁戶外空間，晚上也很美

拆車夢工廠 豐騎士餐酒館菜單價位

「zero zero拆車夢工廠」餐廳用餐，門票能全額折抵非常划算，餐點沒有服務費

不過，這些餐點是我們當時前來的用餐的，現在應該有更新了

以景觀餐廳的價格來說，這樣的價位還算不錯

拆車夢工廠 菜色心得

這裏的義大麵、燉飯及湯品都滿不錯的，擺盤也滿用心的

鍋物食材也不錯，海鮮拼盤菜盤豐富

黃金戰斧牛套餐，可供4~6人用餐！

拆車夢工廠 2F必拍場景

二樓是主要的作品展示區分為艾迪爾星球 及迪斯曼特林星球及匠星DIY 教室

世界地圖是以汽車引擎底部零件來組裝設計，非常有意思吧

DIY體驗教室

當天來時已接近傍晚，所以無法預約活動，很可惜

迪斯曼特林星球｜艾迪兒星球

艾迪兒星球是以廢棄車輛打造成輕工業風家居世界

這些作品可以是家具，也可以是新銳藝術品

各種桌椅、沙發床，通通都可以打造，家中如果擺上一件，一定會羨煞眾人眼光吧

看得到一樓的太空船

神鬼奇航的海盜飛船，也是用汽車零件改裝，真的太佩服這裏的設計了

這是復刻18~19世紀的電梯

拆車夢工廠 心得評價

「zero zero拆車夢工廠」真的太酷了!真的是台南必遊的親子景點，這裏比我們當時來的時候進化的了不少，光拍照就要半小時，用餐和DIY活動大約要抓2小時，拆解後重組的空間呈現的概念更能讓人完整這裏的理念，很值得一遊啊！

記得南投埔里也有一座打造成機器人的餐廳，大家也可以一起收集！

南投埔里景點》金鋼六號驛站 大黃蜂.無敵鐵金剛.鋼鐵人.鋼彈

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