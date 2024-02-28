新北板橋約會聚餐慶生餐廳/捷運板新站美食【橙子美式炭烤餐廳餐酒館】

不收服務費+LINE好友送100元折價券。龍眼木低溫燻烤牛豬雞BBQ燒烤餐/漢堡/墨西哥捲...肉質軟嫩入味帶著柴燒煙燻烤肉香。開車搭捷運~停車場享食路線指引(食記有橙子餐酒館menu)

美式BBQ料理以低溫『柴烤方式』製作費工豬雞牛排餐主食。可搭配(點飲)店內超過80種以上國內外精釀啤酒、紅白酒、調酒等酒精飲品(佐餐)餐酒館

(下圖)兩種不同部位牛肉包夾豐富蔬菜起司配料+現炸薯條+可樂BBQ燻烤牛肉堡餐~漢堡好大一個

胖嘟嘟！牛胸腹墨西哥捲

牛肉超級嫩~入口帶著煙燻肉香與墨西哥醬辣香~飽嘴夠味爽口無油膩感

橙子美式炭烤餐廳/餐酒館

電話: 02-2950-9488 (週二公休)

營業時間:(一、三四)17:00~24:00(五~日)17:00~24:30

地址: 新北市板□區中山路二段77號二樓

官網: https://orange.cyberbiz.co/

粉專: 橙子美式炭烤餐廳

最新活動: 3/1~3/31+LINE好友送100元折價券

藏身在娃娃機店二樓。橙子美式炭烤餐廳店址太隱密啦!

若不是板橋在地朋友好吃報報!騎車、開車路過根本不可能會去注意到這家好吃美式BBQ炭烤餐酒館

一旁是民生路二段(64快速道路) 餐廳在東亞照明隔壁二樓

店址距離捷運板新站步行約290m-5分鐘路程。營業到凌晨~下班約聚小酌很可以!

開車~附近『民生公園地下停車場』可停車。步行到橙子約400m-5分鐘路程

橙子樓下目前是娃娃機店，從娃娃機店外(左邊)樓梯上2樓就對嚕

ORANGE BBQ BISTRO 橙子美式炭烤餐廳/餐酒館

以龍眼木低溫、慢烤、煙燻呈現美式BBQ肉食特色、烤製時間依不同肉品部位至少燻烤8~15小時

雖然橙子餐酒館(店址)超低調，但這兒的餐食姐妹們都說比她們之前去 TGE FRIDAYS星期五美式餐廳 聚餐點食的餐點『好吃+便宜』CP值高高。

每道主餐附的佐醬風味略不同、

給人一種似曾相識感，

卻又吃不出特調佐醬那迷人醬香是什麼風味醬。除了(主食)用心烹調、連(佐醬)也講究不馬虎

回家查看橙子官網( 餐飲介紹 ) 哇塞!

原來橙子美式炭烤餐廳(所有餐點)

都是出自現任『 昭和園餐飲集團 』行政主廚之手捏!

擁有豐富西餐料理經驗、為愛來台(成了橙子餐酒館女婿)在台灣繼續以最愛的餐飲料理熱忱將其對烹煮每道料理之堅持與嚴謹職人精神、結合咱們台灣在地飲食文化、精心設計每一道美式BBQ柴烤料理、懂吃的吃貨們~來這兒用餐記得細細品味，保證您也會被店家對每道主餐、佐醬之用心給感動。

走上二樓(下圖) 低調門面~往內推就是橙子餐酒館喔!

美式工業風用餐氛圍、播放著輕快音樂又有電視可觀看球賽轉播

下班後揪同事、放假揪三五好友紓壓聚餐很chill

消費方式:

每人低消200元 。禁帶外食或飲料!若堅持自帶，每人另收清潔費150元

餐食 配菜內容 可能會依季節做變動(僅供參考)請以您用餐當日現場餐食為準

當日生日壽星 (個人餐費) 打5折 ) 披薩、炸烤物、單點品項 不適用 壽星折扣

優惠活動 : 請查看店家粉專或店內之公告

目前~2/29止(平日用餐) 不限時段餐費 9折優惠

3/1~3/31+LINE好友 送100元折價券

橙子店名由來(如下圖)

橙子美式炭烤餐廳MENU

2024-1月拍攝。避免未來菜單內容or價格更新(僅供參考)請以您享食當日店內MENU為準

我們這群好姐妹都蠻喜歡(橙子菜單)設計方式！

MENU會介紹每道BBQ風味餐製程與香氣!對較少品嚐美式炭烤餐食客人而言，可以透過文字之介紹、快速了解橙子各料理特色

對了BBQ餐(平日)附餐是提供薯條。(五六日)才會提供手抓飯

雙肉餐 牛豬雙拼。遇到難以決澤時刻、直接點雙肉餐就對了!

漢堡系列會附薯條與可樂

也有燉飯、墨西哥捲、烤物、披薩、德國豬腳等...料理可點食

炸物、調酒、紅白酒、氣泡酒、威士忌MENU

(喝酒不開車、未成年勿飲酒、飲酒過量有礙健康)

兔年最後一場好友餐聚，大家總共點了『8道主餐』用餐不收服務費。

2/29前(平日用餐)再打9折

妹妹說: 比星期五餐廳好吃又便宜!年後約聚可以再訪橙子吃一波

豬肉餐

盤內有手撕豬、奶油蘆筍、高麗菜沙拉、手抓飯(附3種佐醬)

餐具、杯子放吧檯前方架子上(自取)

豬肉餐 豬梅花肉至少經過15小時燻烤、表層深焦色澤是香料、脂肪和肉呈現的(焦糖化) 龍眼木低溫漫長柴烤過程中(脂肪融入豬肉內部)除去多餘油脂、手撕豬口感軟嫩不油膩、口口帶著煙燻肉香味

手抓飯 這不是一般白飯喔!

飯食米粒口感比較像泰國香米(沒什麼黏性)吃起來帶著淡淡奶香。隨餐附的松露醬是要讓客人拌手抓飯食用

手抓飯上方紅豆色澤超大顆豆子是西餐常使用的『紅腰豆』入口鬆軟綿密。松露醬拌手抓飯真的很香很好吃

剛剛提到 這道豬肉主食至少需經過15小時燻烤才能手工撕成手撕豬

先吃原味! 手撕豬不會柴口

煙燻香氣在齒頰間流竄、肉質好軟嫩

一旁還有高麗菜沙拉、奶油蘆筍可佐餐

附了兩種佐醬 橙子廚師真的很厲害!

每道料理附的沾醬或淋醬都好有特色!

這些醬料香氣韻味(都很特別)又夠味!

(中式料理調料難不倒小紫)但我對西餐辛香佐料鑽研不夠深無法形容這些佐醬風味。總之手撕豬沾醬吃很涮嘴、淋醬吃風味更迷人

美式BBQ美食當前當然要點瓶想喝的精釀啤酒chill一下

橙子美式炭烤餐廳/餐酒館(國內外精釀啤酒)品項超過80種，每款啤酒都好有特色!來這兒聚餐絕對能找到您喜歡品飲的口味

(下圖/左) 盛夏馬賽克 吉姆老爹啤酒工場(酒精濃度5.5%)

帶著葡萄柚、芒果、百香果..等熱帶水果酒花香氣! 入口甜潤、尾韻回甘

富樂園草莓水果白啤酒 酒精度3.6%

去年冬天去苗栗大湖採草莓時，曾買過大湖酒莊草莓啤酒!無濃郁果香沒有很喜歡，連大仁哥也說(不好喝)

今天姐妹們在挑選佐餐精釀啤酒時，看到『草莓』毫無考慮的就先拿了2瓶，比利時草莓水果白啤很適合不常喝酒、偶爾小酌的女生喝。

入口濃郁草莓果香撲鼻而來、微甜微酸草莓Beer相當順口，姐妹們年終歲末大餐聚! 堂妹覺得這款草莓白啤很好喝~特喜愛其豐厚果香之餘韻

(小叮嚀:未成年勿飲酒/酒後不開車/安全有保障)

無酒精飲料 每瓶50元

玻璃瓶可口可樂是漢堡餐附餐飲品

雙肉餐 (牛前胸、手撕豬、干貝佐奶油蘆筍、手抓飯)

有附手抓飯的BBQ餐都會附一小碟特調松露醬

『手撕豬』風味和剛剛朋友點的『手撕豬BBQ餐』一樣且都有附沾淋醬! 奶油蘆筍非常嫩口且香氣十足

安格斯牛胸腹肉老闆堅持以龍眼木低溫烤製20小時才會出餐

因牛前胸部位有堅韌的結締組織與兩個不同紋理肌肉結構(纖維多、筋膜也較多)烤製時需耐心等候(急不得) 透過漫長低溫柴烤過程，可讓牛肉結締組織分解、牛肉內部脂肪融解轉化成『入口軟嫩』牛胸復口感!

吃到含牛油部位、油脂會在口腔內瞬間化開、濃郁柴烤煙燻香氣值得細細品嚐

生食級大干貝 5分熟~鮮又甜

豬排餐 (豬腩排、白酒奶油淡菜、烤西蘭花、手抓飯)

烤肉餐(五六日)有提供手抓飯(平日是薯條)

若您和我們一樣(星期五或假日來用餐)附餐不想吃手抓飯可更換薯條喔

餐食均是現點現做!這道比較費工出餐時間大約30~40分。建議您提前預約訂位+先訂餐(這樣可節省您)現場點餐與候餐時間

先以龍眼木低溫炭烤煙燻8小時，出餐前再以較高的溫度燒烤到表面呈現閃閃動人焦脆模樣

肋排輕咬立即『骨肉分離』肉質嫩口好咬食、咀嚼中帶著蜂蜜甜與照燒醬香、佐漬鳳梨頗解甜膩感!

喜歡大口吃肉又愛啃食排骨者~這道讓人吮指回味

肉質軟嫩、非常香

烤西蘭花(綠花菜) 爽口時蔬甜。白酒奶油淡菜 很飽嘴又鮮美

大口吃肉肉、再大口品飲精釀啤酒(爽)

牛胸腹墨西哥捲+時蔬沙拉

墨西哥捲裡頭包夾2條切成方型長條柴烤煙燻(牛胸腹肉)+酸酸辣辣墨西哥辣醬與新鮮生菜

餅皮軟Q 口感清爽~輕食餐

生菜沙拉(醬料)也超獨特! 是我們從沒吃過的味蕾

沙拉醬非常加分

減重期間喜歡吃生菜沙拉堂妹! 猛誇橙子主廚太有材、每道餐食的佐醬真的都很用心在調製

牛肉餐 (牛腹肉、烤西蘭花、高麗菜沙拉+(平日)炸薯條(五六日)供應手抓飯)

低溫柴烤20小時超軟嫩煙燻牛排

油脂比例較多(卻 不膩口) 入口依舊保持著BBQ烤肉獨特柴燻香氣與軟嫩口感。牛肉油脂在口腔內瞬間化開、厚實煙燻香+佐醬香 (無可挑剔)

單點烤物 烤牛排 （烤一級板腱牛or牛背肩7盎司)

朋友點的是一級板腱部位! 牛排好厚 粉嫩粉嫩5分熟色澤還有烤番茄與烤西蘭花(青花菜)可佐食

雖是單點品項~其實蠻多客人點食當主餐吃!

忘了拿10元當比例尺! 這塊一級板腱牛排厚度真的很厚、肉汁全鎖在牛排肉

切開時肉汁立馬流出來 板腱牛排肉很甜很香很揪c

佐醬味道很特別! 有種在吃紅酒燉牛肉sauce(醬汁)fu

後來離店前我忍不住的請教老闆是什麼醬？(賓果)小紫味覺算靈敏(猜對囉)橙子飯食菜單裡有一道『紅酒牛肉佐飯』主廚覺得排餐搭燉牛肉醬汁很合拍so將兩者做結合!

牛排切塊(吃之前)先沾佐燉牛肉醬汁再享用! 很夠味

美式工業風用餐環境、愈夜愈有fu

這兒各國精釀啤酒選擇超多、BBQ烤肉餐食好吃又到味

除了是美式餐廳更是約聚、慶生nice餐酒館

姐妹群中(有幾位)距上次聚會至今已隔數月之久! 也有朋友最近剛轉職!

趁過年前微醺小酌~吐吐工作與家庭鳥事!紓壓chill一下

調酒 (未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障)

(下圖/左) 日出東昇 (以龍舌蘭為基酒)特調

點餐時姐妹淘有先跟老闆說:她們平常比較少喝酒。今天太開心so除了點精釀啤酒喝也想嘗嚐美美漸層調酒so這是客製化(降低酒精濃度的特調)

色澤夢幻!帶著柳橙味~非常順口

(下圖/右) 新加坡司令 (基酒:琴酒)

雞肉餐 (去骨雞腿、高麗菜沙拉、奶油蘆筍、手抓飯)

剛剛忘了提: BBQ餐附的高麗菜沙拉是已直接將沙拉醬與高麗菜絲mix拌勻+葡萄乾爽口佐飯沙拉

手抓飯加紅腰豆再拌佐松露醬~滋味真的相當迷人

帶皮去骨雞腿排

主廚先以獨家配方醃製12~18小時後、再使用龍眼木低溫燻烤2~3小時，醃料香+龍眼木特有的果木柴烤香味、全滲透進雞腿肉內

(下圖) 特調莎莎醬

沾佐主廚特別調製for烤雞腿之佐醬! 酸酸辣辣又是一道非常夠味排餐

好友說: 腿肉很嫩~不柴口，雞腿皮很香

漢堡系列分成:炙烤與BBQ燻烤(兩種)不同風味漢堡之選擇(隨餐均附:現炸薯條與玻璃瓶可口可樂)

BBQ燻烤牛肉漢堡 (牛胸腹肉、起司牛肉）漢堡疊很高很大一個。雙肉口感超飽嘴

除了包夾生菜更層層堆疊漬蘿蔔、洋蔥、番茄等蔬菜

柴烤煙燻~牛前胸腹肉口感嫩到連牙口不好長輩也能輕鬆咬食、漢堡底層融化起司牛肉(肉感)嫩甜

(晚餐)每人點一份主餐 又加點了(雞米花、雞塊、墨西哥可樂餅)炸物共食

墨西哥可樂餅 比傳統奶油玉米可樂餅好吃！

我和妹妹都喜歡這道炸物的內餡香、鹹甜鹹甜、外酥內滑嫩不會有油膩感

橙子美式炭烤餐廳/餐酒館常態性活動：

當日生日壽星 (個人餐費) 打5折 ) 披薩、炸烤物、單點品項 不適用 壽星折扣

目前~2/29止(平日用餐) 不限時段餐費 9折優惠

店址馬路斜對面是板橋(卡多摩嬰童館&彰化銀行-光復分店)離捷運板新站步行只要5分鐘，聚餐小酌(不騎車、不開車)搭捷運很方便

這次聚餐大夥一致認為比TGE FRIDAYS星期五美式餐廳便宜好吃

打卡日已在約下回再訪用餐日期啦！

::繼續閱讀::

追蹤小紫所有頻道 https://linktr.ee/duck303088

更多『小紫吃喝玩樂』美味食記與遊記

更多捷運『環狀線』餐廳美食小吃

更多捷運『文湖線』餐廳美食小吃

更多捷運『板南線』餐廳美食小吃

更多捷運『松山新店線』餐廳美食小吃

更多捷運『淡水信義線』餐廳美食小吃

更多捷運『中和新蘆線』餐廳美食小吃

捷運府中站美食/板橋韓式料理【釜山順豆腐板橋店】點餐附多盤小菜/海鮮煎餅皮脆餡多/石鍋拌飯/銅盤烤肉/韓式炸雞/人蔘雞(釜山順豆腐menu)

台北東區餐酒館/捷運忠孝敦化美食/寵物友善餐廳【 plan B歐陸街頭市集小酒館 】小週末夜晚有現場LIVE演唱。竟然還有店中店(東區早餐/上班不要喝/波記私宅打邊爐) 約會聚餐餐廳

台北美式漢堡早午餐/西門町【Stan & Cat 史丹貓美式餐廳西門店】火烤牛肉堡/早午餐很豐盛/全天供餐。可看運動賽事轉播/捷運西門站慶生餐酒館

板橋美食/捷運府中站美食/黃石市場旁【今日子涼面】辣味噌烏龍湯麵/5種濃郁涼麵口味/平價熱滷味~花干超爆汁。街口支付/LINE Pay/台灣Pay/可使用振興券/好食券(食記/捷運路線/今日子菜單)

每個人對美式炭烤餐廳餐食喜好不盡相同、1/29食記心得僅供參考營業時間、商品實際內容、售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫食記分享文嗎？幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤。您的支持就是我繼續寫文分享的動力一起趴趴走找尋下一站美食景點go