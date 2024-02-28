深受台灣人最愛的日本蛋糕榜中

『 HARBS 』人氣最高

招牌千層水果蛋糕是最多人推薦

除了東京有多分店外,大阪也有多家分店

剛好住宿飯店附近離心齋橋PARCO (パルコ)不遠

HARBS 位於PARCO3樓

心齋橋Parco與大丸百貨緊連,

順便也外帶一份 Shake Shack

小昭在日本的8天, 一早就從飯店出發

回到飯店幾乎都遇到百貨公司打烊

日本百貨及店家都是20:00休息,這點要注意!!

終於趕在打烊前,買到僅剩的蛋糕(生意太好)

在PARCO3樓,不要跑到大丸百貨去唷~

終於抵達HARBS,

看到蛋糕櫃都空了,心想不妙

好在還有一份蛋糕躲在角落...等著我

這家店非常"有個性",禁止拍照🚫抓很大

一拿手機就被阻止,店家有規定還是要遵守

但是.....我站這麼遠也被發現😝(讓我留念一下嘛)

雖然我知道日本對於用餐拍照禮儀上很介意

在拍照前我幾乎都會訊問店員,徵求同意後才進行後續拍照

名店蛋糕櫃基本上都是不給拍,之前在 東京Quil Fait Bon 也是

袋子(￥50)及叉子(￥10)都需另外加價

這點 Lady M 就完勝

外帶盒可愛有質感

連叉子都有包裝,每個細節都很注重

香蕉卡士達派(バナナクリームパイ) ~￥880

日本在外帶蛋糕防撞的設計一直都做得非常好

外帶連新鮮度都有考量,一旁都會放置保冷劑

上層奶油淋上巧克力醬看似甜膩熱量高

奶油吃起來卻很順口,

會在口中化掉,一點都不油膩~超厲害👍

內餡的香蕉及卡士達也好搭,

香蕉味不會很重,也沒有搶走卡士達的香氣

派皮不會太厚,整體甜度恰好不會太甜

結論~真的好好吃~小昭愛死了

很可惜當天只剩這バナナクリームパイ這口味

至少打烊前5分(隔日要回台灣)老天爺還有留一份給我,要感恩

要不然小昭應該會買個4種以上來吃

沒吃到傳說中的水果千層派🥹😭有點小小沮喪

為什麼日本百貨公司都這麼早關門...

大家若到日本旅遊,真的可以買來品嘗

內用需低消一杯飲品,不妨利用外帶更超值唷~

口味因人而異,以上僅供參考~

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《 店家資訊》

• HARBS 心齋橋Parco店

• 官網

• 06-6121-7187

• 11:00~20:00

•大阪府大阪市中央區心齋橋筋一丁目8−3 (心斎橋パルコ ３F)





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延伸閱讀:

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