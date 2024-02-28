獻．烘焙 iminding 區域 台中市西區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

大概就沒有遇過這家店不排隊的時候，店員都有時時注意維持秩序，很不容易！！招牌很低調，黃底白字的"獻"，認識它是因為我搬家收到的蛋捲，我都還沒有打開就有另一群朋友告訴我這個蛋捲很厲害！

台中很熱，即使是冬天也是太陽熱情，所以店家還提供茶水與座椅讓人休息一下

店家會限制每次進門的人數，所以店內不大但逛個一圈還不算擁擠

其實是一個ㄇ字型的選購區，我只有一次湊到了第一個近來拍了一張，想表達的是圓可頌口味很多，另外一側排的蛋捲，哈沒拍到

菜單：

店家以包餡的圓可頌出名，在台中火了出圈，我也是因為這樣標註這家店。現做的圓可頌確實口味很多也令人垂涎欲滴

在店裡只有佔據一小桌版面的蛋捲也是人氣商品能買到什麼口味還真是運氣。口味都無雷就是個人喜好的差異

統計起來我覺得

女生偏好：牛奶；花生

男生偏好：花生;芝麻

是一個不負責推薦表，但我覺得比起推薦口味更重要是要提醒"冰冰的更好吃"

菜色：

圓可頌的口味很多大概可以分成：經典西式帶起司、奶油的款式，創新台式台灣是很喜歡茶點紫薯地瓜這一類入麵包、經典款沒有包餡或是牛角款口味

我覺得牛角跟圓可頌比起來，牛角口感比較蓬鬆

我第一次有選這種淋醬的只能跟你說很難拍美！

結帳櫃檯的冷藏櫃會有一些花式的圓可頌，這個拿回家招待客人很不錯就是要一開店就來買買才行！(店家10:30 開門)

左邊是原味，沒有餡料的，外型沒有多點綴的圓可頌回烤口感外酥內軟，蓬鬆感跟丹麥吐司很像。右邊是焦糖海鹽口味的含餡部分很柔軟，外表微酥是個討喜的早餐

我的經典款餡蛋捲，牛奶口味也是經典原味。其實買了三次這還是第一次我吃到呢！

這個是第四次買！這次沒有買到綜合口味，擺拍經典款~反正就是口味不同我還是最喜歡牛奶！雖然有些甜

牛奶的顆粒感有點糖沙感吃不太出來是不是糖粒，這家的濃心蛋捲就是這餡料不是軟而是沙沙感又有點脆粒，所以口味非常獨特

因為店家有說開封後要放冰箱.....然後我就發現了一個冰冰吃也很好吃的神奇吃法(有比孔雀捲X酥更好吃，無疑是頂規版本)

大概4公分不到的長度，一口吃也很方便，特色濃心餡料特色在口感的顆粒清晰香氣與蛋捲互捲吃起來有點像在吃可麗餅又脆又甜！

從側面看可以明顯看到蛋捲本身單層非常薄脆，孔隙明顯但也是因為這樣一口咬下噴發的餡料真心覺得厲害！

巧克力就讓我來個空心版本吧！單吃也好吃的蛋捲，沒有濃心加持少了一點罪惡感但是多了蛋捲跟巧克力的美好結合！

獻．烘焙 iminding

推薦 指數：5顆星

推薦原因： 圓可頌送禮、招待客人都很有話題性，勝在口味多！回烤的香氣飄香四鄰，我覺得焦糖海鹽、檸檬系列都是人氣商品，我自己則是偏好起司餡。濃心的含餡蛋捲是大家一吃成主顧回頭告訴送禮的我不可錯過的美食！除了蛋捲本體口感薄脆層次豐富，內餡顆粒帶沙口感上別具特色很適合當作伴手禮送人

營業時間：週一~週日10:30~18:00（定休：無，不定休請關注店家FB or 官網)

IG： https://www.instagram.com/explore/locations/110879215048768/iminding/

FB： https://www.facebook.com/iminding

官網： https://www.i-minding.com.tw/

電話：0423783202

地址：403台中市西區五權一街57號



檢視較大的地圖



文章標籤