這家餐廳我們已經吃了好多次啦，從少爺還小時吃到現在都大了😂😂，以平價熱炒聞名的 嚐嚐九九 ，雖然價格也一路從99元起吃到現在逐漸上升XD，菜色多樣且都很下飯，還有每日特價菜色等，有時我們懶得煮或有親友來訪不知要吃什麼，就會過來嚐嚐九九XD，而逢年過節還會有推出不同的系列桌菜套餐，像現在2024年的新年年菜正在預購中哦！

嚐嚐九九 | 位置

我們這次來吃的是嚐嚐九九八德店，位在介壽路二段，斜對面是小北五金百貨。

因為離家也近，之前也曾外帶過母親節套餐回家，是不想煮飯的好幫手。

店家名稱：嚐嚐九九-八德店

官網或粉絲團：https://www.facebook.com/enjoy99/?locale=zh_TW

電話：03-3710022

地址：桃園市八德區介壽路二段256號

營業時間：11:00–14:00 17:00–21:00

嚐嚐九九 | 環境

嚐嚐九九的生意一直都不錯，而這天來時，不知為何生意更加火紅XD，竟然人潮爆滿，我們沒事先預約，在現場約等了半個多小時才有位子🙈🙈。

店內座位數蠻多的，有小方桌，也有大圓桌，不管大小家庭聚家吃飯都很ＯＫ。

餐具／白飯都是自助式自己來～很棒的是還有提供豬油拌飯，澆上一點白飯和醬油膏，光是這樣不用配飯就能喀上一碗了😂😂。

一旁還有爆米花自取，只是這天客人實在太多！店員忙到完全無法補充爆米花製作😅😅，所以從等待到吃完結束，這段漫長的時間裡，這個空蕩蕩的爆米花機始終保持原樣XD。

不過現場也有販售罐裝的😂😂，和山寨村聯名的爆米花伴手禮，有兩種口味，有興趣的朋友可以順便帶回家。

旁邊也有卡比索冰淇淋，記得之前來都還沒有這些周邊商品呢XD。

嚐嚐九九 | 菜單

每次來都能感受到物價上漲XD，最最一開始真的是99元起，現在99元已經是內用的優惠菜色了😂，每桌限定一盤，起初的這內用限定優惠價格是50元呢~

也有依時節不定期推出限定套餐，像現在接近過年，已經推出2024的年節預購了。

餐點介紹

今天的晚餐：冰桔茶／沙茶羊肉／炒海瓜子／麻油蝦（今日特價）／金沙豆腐／炒菠菜／薑絲蛤蜊湯／鳳梨蝦球／五更腸旺。

飲料系列都是壺裝，一壺60兩壺100，以份量來說是很划算的價格，我們每次來都會至少１壺。

但這次來點的這壺冰桔茶，竟然大走味！！整個味道超級稀😅😅，之前覺得還不錯喝的，不知是今天生意太忙導致品質不穩定或是偷工減料太明顯XD。

還好還有這壺熱茶可以喝XD，無糖熱烏龍茶，在吃重口味菜餚時蠻解油膩。

豬油拌飯也來一碗~記得豬油不要下手太重，否則會太油膩XD，淋上醬油膏，鹹香中又帶著豬油香氣，真的這樣單吃就很可以😆。

沙茶羊肉

因為老爺不吃羊，所以我們自己家出來吃飯都不會點羊肉XD，這次是和朋友一起聚餐才有辦法點。

沙茶香氣足，夠下飯，青菜脆口不苦，調味來說很不錯，唯一就是重點羊肉竟然太硬老😌😌，肉片大塊但很難咬，幾乎是有點咬不爛狀態….

我們家吃嚐嚐九九已經N次，第一次點羊肉，沒想到就令人失望XD，這道可以跳過。

炒海瓜子

這道蠻好吃的，醬汁濃郁不會死鹹，也很下飯。

今日特價（麻油蝦）

嚐嚐九九每天都會有一道特價料理，限內用且每桌限點一份，每日菜色不同，今天的是麻油蝦，份量都不會太大，但這樣才99元也是很划算。

蝦子個頭不大，但新鮮Q彈很不錯，底下鋪著脆口高麗菜，麻油湯順口清爽，不過湯有些溫涼，不是想像中的熱湯。

金沙豆腐

金沙豆腐今日榮登少爺最愛😆，切成小丁的豆腐外酥內軟，口感很棒，加上金沙的鹹香滋味真的好唰嘴啊！這我們都很喜歡。

炒菠菜

不要只有吃重口味菜餚，也要來點青菜均衡一下～菠菜適合冬天吃，軟嫩不硬澀也不錯。

薑絲蛤蜊湯

又來個貝類系列XD，薑絲蛤蜊湯鮮香清爽，蛤蜊數量也不少，蠻好喝的。

鳳梨蝦球

這道鳳梨蝦球是孩子都很喜歡的菜，這次來點發現換包裝了XD，不是傳統的盤裝，而是看起來像個西式料理。

蝦仁只有數尾，份量不多，不過即使如此，孩子愛吃，還是都會點XD。

大尾蝦肉緊實Q彈，加上甜甜罐頭和萬惡美乃滋真的很美味！又灑上了堅果與果乾增添口感，這道也好吃。

只是覺得美乃滋加得有些過多，吃太多會膩。

五更腸旺

同樣是白飯殺手的五更腸旺也是我們很常點的菜，嚐嚐九九的口味不會太辣，少爺也能輕鬆駕馭。

大腸切得蠻大塊，不過份量偏少，大約只有四.五塊的量XD，絕大部份都是鴨血，怎麼記得之前沒這麼少😂😂，不過鴨血一如往常滑嫩很美味。

餐後心得

嚐嚐九九一直是我們家很常來吃的餐廳，甚至在公司也偶爾會叫熊貓外送個人便當😂😂，是大眾化口味的平價熱炒，不管是懶得煮想吃外食，或是過節／聚餐的好所在。

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停車資訊

旁邊巷內有特約停車場，不過位子不多，客滿時再往下走還有另一間公司的較大型停車場，不過就沒特約囉！

店家資訊

店家名稱：嚐嚐九九-八德店

官網或粉絲團：https://www.facebook.com/enjoy99/?locale=zh_TW

電話：03-3710022

地址：桃園市八德區介壽路二段256號

營業時間：11:00–14:00 17:00–21:00

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