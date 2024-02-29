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湖口老街的建築基本上還保留著比較古老的風貌

每次來這種老街逛時最喜歡的就是古時候的建築和在地美食

然後在一群古色古香的建築和小吃中，悄悄佇立著一間特別的義式料理

卡拉義式餐館店面位置、交通資訊

卡拉義式餐館的外觀從一個個整齊的木椅看起來有點小時候上課得課桌椅的感覺

而且這間餐廳的裝潢算是在湖口老街裡是最明亮和乾淨的

這邊和大家分享卡拉義式餐館的交通路線👇

大眾交通：搭火車至湖口站下車，搭乘公車5612、5613至舊湖口站下車，走路約5分鐘就可以囉～

自行開車：開車請導航湖口老街停車場(免費)，建議中午12:00前抵達，避免等候車位時間過久

卡拉義式餐館用餐環境

裡面的環境也非常舒適，座位與座位之間的距離不會太壅擠

可以很安心的用餐❤️

不用擔心像在小吃店一樣，一起身就會影響到後面的其他人🤣

整體環境值得注意的一點就是牆上的透明玻璃，直接呈現了建築的磚牆~

就算是創新裝潢依然保留了古時候建築的設計原貌👍

在用餐的過程中可以感受到兩種不同東西方文化的碰撞和融合

卡拉義式餐館菜單

菜單的部分也非常用心，與其他老街裡的餐廳小吃不同

除了原本的簡式菜單外，有額外花了心思設計👍

也說明了卡拉的命名由來，其實就是希望來在這餐的每一位都是老闆的朋友

可以在這裡感受到老闆的熱情並享受著美食

卡拉義式餐館 餐點推薦

既然是義式料理，那當然就是要點義大利麵啦

目前只要點主餐就有附贈日月潭紅茶，如果想吃飽一點也可以升級套餐唷

有A餐和B餐可以選~那隨著近期原物料上漲國際波動，實際價錢以粉絲團公告為準

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開胃菜的湯品一個有升級成海鮮濃湯，另一個則是套餐的主廚農湯

這兩個配量也是非常豐盛，尤其是主廚濃湯，有感受到店家的用心

不是用一碗稀疏的玉米濃湯來敷衍😂

海鮮濃湯提供的蛤蜊也滿多的，而且都很新鮮🦪

再喝的時候可以品嘗到地中海國家那種海鮮的湯頭，非常特別👍

白醬培根義大利麵

卡拉義式餐館的主餐，個人覺得這間的🍝白醬培根義大利麵很好吃！

吃起來不油不膩，帶著蔬菜及培根的甜味，一整盤吃完也不太有太重的油膩感👍

而且每個麵條都有充分的吸收了醬汁，非常入味~就算不加培根也是吃得非常開心😋

吃起來也是不油不膩，一整份吃完了都會覺得很清爽❤️

漁夫海鮮披薩

另一個主餐企鵝選擇的是🍕漁夫海鮮披薩

不得不說這配料真的很豐盛，大蝦配上魷魚圈視覺效果超讚的！

加上這道使用大量的蔥、青椒、起司調味，吃起來口味也是滿不錯的，不膩口又豐富👍

香草水果舒芙蕾

那最後一道就是甜點，聽說這道香草水果舒芙蕾是必點的

上網爬每個人都超推薦這道的🥰 都來了就一定要嚐嚐看這個

除了本身的舒芙蕾外還有冰淇淋、草莓、鮮奶油和楓糖

不管是想淋上楓糖吃還是搭配鮮奶吃都可以😍

我自己是很喜歡這家的舒芙蕾！綿密香軟~

口口都能吃到麵包香而且不黏牙， 吃起來口感超好👍這道甜點比主餐還讓我滿意😂

卡拉義式餐館評價

這間義式餐廳真的滿讓人喜愛的🥰

不管是裝潢還是餐點都滿不錯的，而且店員人也很親切

在這用餐，真的能感受到中西方文化互相融合交流～

在傳統的老街裡能品嚐到不一樣的異國風味，是個很特別且享受的用餐體驗❤️

而且吃完後還可以走到老街消食散個步，非常的舒適和寧靜，很適合在這一日遊

新竹湖口老街一日遊餐廳推薦給大家❤️

👇以下附上餐廳資訊👇

🍽： 卡拉義式餐館

📍：新竹縣湖口鄉湖口老街199號

⏰：10:30-16:00，週三周四公休 (實際營業時間以Google maps公告為準)

☎️：0960-707897

💌：卡拉義式餐館粉絲團

Line ID: @975uhlnu

那國定假日因人事成本上漲，會酌收10%服務費，平日是免服務費的唷~

喜歡的朋友可以挑平日去走走