自從台中刁民開上台北就算排隊四個小時大家依然不減興致之後,台北的酸菜魚店如同雨後春筍般地冒出來!那天經過南京東路發現天津街口米塔烘焙坊樓上居然開了一間招牌色彩超濃烈的餐廳,蜀川香酸菜魚!仔細一查這居然是米塔集團旗下的新餐廳,而且米塔也不只是麵包店而是餐廳眾多的餐飲集團,連大河屋,洋朵,集客都是旗下一員!我真的是孤陋寡聞了!

平日的中午餐廳大概只有四五桌客人,可是進店完全就是被他們的裝潢吸引住!,感覺很俗豔的紅與綠,在設計師巧妙的使用不同色階之下,濃烈卻不俗氣,摩登現代中又帶點中國風.

座位大多以四人卡座為主,以簍空的格柵區隔,既有隱私又沒有封閉感,突然覺得好適合出現一位旗袍美女,拍出王家衛的迷幻風格

我們選擇NT1288的雙人套餐,雖寫雙人但是給三個人吃應該很足夠.

我們在四種風味主食中選擇了帶辣味的蜀川香酸菜魚,當中含有四川泡椒、雲南花椒、南投生薑上桌前還會淋上特製的花椒油.烏鱧魚的魚片幾乎沒有刺,所以可以放心食用.魚肉的份量不少,裡面還有金針菇,五花肉片和寬粉.中辣的辣度我很喜歡,湯底也不油,不過魚肉沒有很細嫩.

特色料理四選一 :老皮嫩肉

跟熱炒店的口感不太一樣,外面炸比較久,口感有點硬,不過鹹甜的醬汁是我喜歡的味道很下飯

功夫川菜七選二: 牛肉耍油條

這道建議不要點…可以從照片中看到牛肉很乾柴,醬汁很少所以整體吃起來有種乾癟感.

上湯娃娃菜

甘味:

酥炸螺絲卷沾煉乳.

搭配的飲品是六選二

我們兩人都選了酸甜的洛神花茶.

蜀川香的酸菜魚在口味上我覺得不比刁民差,辣度酸度都很夠,沒那麼鹹也沒那麼油,可惜烏鯉魚處理得不好,吃不出細緻滑嫩.但是勝在菜色選擇很多,不吃辣的也有自製酸白菜的老火酸白菜魚,不吃魚也可以把魚換成牛,除了環境舒適,價格很好,服務人員的態度堪比王品!雖然中午沒有休息,但我與友人因為聊天聊了忘記時間一路吃到快三點!店員除了沒有催促之外,加水頻繁,還多次來詢問酸菜魚要不要加熱加點湯,讓人感覺在這裡用餐很舒服.

蜀川香酸菜魚----台北南京店

地址：台北市中山區南京東路一段24號2樓

電話：02-2562-2518

營業時間:星期一~星期日 11:00~22:00 (中午無休)