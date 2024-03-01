來南投露營是絕對是擁抱自然美景、呼吸新鮮空氣的大好機會！不管是凡事自己來，喜歡親手自搭帳的朋友；還是我只想躺平，想體驗豪華露營或懶人露營的旅客，AsiaYo都幫你準備好了！這次精選了5間南投高評價露營地，滿足不同旅客的需求，想來一場露營之旅的你，一定要看完！

🍀卡爾小鎮｜南投日月潭熱門營地推薦

翠峰卡爾小鎮的特色就是非凡的星空美景，這裡有星空露營車還有星空夢幻帳，讓旅客在大自然中享受繁星點點的浪漫！

✅寵物友善 ✅BBQ燒烤設備(付費) ✅提供烤肉場地(付費) ✅附設免費停車場

💡真實旅客評價：4.5/5.0 非常棒的觀星住宿點。門禁管制很安全。推薦給想看星空滿天的同好。

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🍀暮沐露營小庄｜南投日月潭熱門營地推薦

暮沐露營小庄房型多元，山前小屋民宿，是韓系的風格美學，帶長輩們入住超方便；我就懶神殿區則名符其實是懶人的救星，一卡皮箱入住輕鬆沒煩惱！

✅一泊一食附早餐 ✅BBQ燒烤設備(付費) ✅提供烤肉場地(付費) ✅免費停車場

💡真實旅客評價：4.8/5.0 很舒服 很安靜 冷暖氣夠給力，接待人員也很禮貌，浴室乾淨，很新

💡附近地標：紙教堂 - 5267 公尺

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🍀依星生態農場｜南投熱門露營屋推薦

依星生態農場海拔超過一千公尺，享受雲霧繚繞的美景，誰能不愛上呢？從自搭帳到懶人露營金字塔屋、景觀6人小屋都有，不同年齡、需求的旅客，可自由選擇符合自己需求的房型。

✅寵物友善 ✅百萬夜景 ✅公共溜滑梯 ✅裝備出租 ✅免費停車場

💡真實旅客評價：4.6/5.0 去的時候剛好在颱風天前，所以只有我們一組客人，但是老闆依舊好客，跟我們一起坐下來聊天，而且風景真的超美，雖然可惜天氣不好沒看到早上的太陽露臉，但是有看到雲海，真的很推薦大家去玩

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🍀森林蜂味露營區｜南投熱門營地營位推薦

森林蜂味露營區是個適合帶著小朋友一起來玩的露營地，可以自己帶帳篷，也可以向園區租借，貼心又人性化，讓人人都能享受自己搭帳篷的樂趣！

✅寵物友善 ✅兒童遊戲區 ✅兒童戲水池 ✅裝備出租 ✅免費停車場

💡真實旅客評價：4.8/5.0 露營環境很棒，工作人員會隨時巡視，也會幫忙點上艾草薰香很貼心，廁所衛浴是分開的很棒，洗手乳也很香

💡附近地標：紙教堂 - 222 公尺、桃米生態村 - 617 公尺

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🍀山嵐謐靜露營民宿｜南投熱門營地營位推薦

山嵐謐靜露營民宿，擁有民宿，也有37個帳位，還可以車宿，開車族可以放心入住。營地內還有戲水池、沙坑區等多種設施可以親子同樂，非常適合帶著小朋友來玩！

✅寵物友善 ✅兒童戲水池 ✅裝備出租 ✅代訂食材 ✅免費停車場

💡真實旅客評價：4.7/5.0 服務親切，環境乾淨，對寵物非常友善，有草地可以讓狗狗盡情奔跑

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看完以上5間精選的南投露營地，你也聞到自然的清香，想來一趟放鬆身心的露營之旅嗎？現在就快上AsiaYo下訂你命定的露營區，成為你難忘的南投住宿體驗，充飽電之後再滿血回歸吧！

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