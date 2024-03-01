春節到杉林區看花海，回程經過美濃記得吃一碗客家粄條再走吧

道地的客家粄條麵條超Q彈，乾、湯粄條各有各的特色，加了辣椒膏更對味

缺點滷味很快就賣完了，尤其人多的時候，高麗菜封鹹到讓人吃不下去有點小失敗







阿誠粄條 介紹

中山路二段這裡有N家客家粄條，其中阿誠粄條最大間，評論也是最高

人多就是要等，這一等就等了30-40分鐘之久

看到麵攤上的單子了嗎?數不清有多少張單未煮，想吃就等，不想等就去旗山老街吃美食吧

客家粄條調料很簡單，油蔥酥、肉片、鹽、荳芽菜以及韭菜

阿誠粄條 價格

不知是不是春節的關係麵的價格全都漲到60元，春節過後會不會降回原來50元的價格就不清楚

阿誠粄條 餐點

高麗菜封

第一次吃到這麼失敗的高麗菜封，一整個鹹到不行

高麗菜梗很柴、超柴，有吃過超級柴的絲瓜嗎，比那個還要柴上N倍







湯粄條

每一間粄條湯頭都不太一樣，油蔥酥比例很重要，加太多、加太少都會影響口感

這間就加過頭了，湯頭超少，加了大量的油蔥酥導致整碗湯很油膩

乾粄條

粄條必備的豬肉片，這豬肉片可是靈魂啊

在高雄市區很難找到這種薄透的美濃粄條，都是較厚有點像河粉的那種粄條

記得加辣椒膏，辣椒膏才是靈魂中的靈魂，比加辣油還好吃

麵的份量挺少整體來講還不錯，比湯粄條和高麗菜封優，還好有一道麵食有讓我們喜歡到

阿誠粄條 店家資訊

阿誠粄條

電話： 07-6817370

營業時間：AM08:00-PM13:00

地址：高雄市美濃區中山路二段412號

公休日：禮拜三、四