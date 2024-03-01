鳳山最夯最有特色的燒肉吃到飽就是 Oh ! Yaki精緻燒肉吃到飽-高雄澄清店 ，將近90種食材無限供應吃到飽

三種價格599/699/899隨你選擇，另外+77元就享用特調sour/啤酒無限暢飲

另外偷偷跟大家報個好康，歡慶兒童節到來，推出大人用餐兒童免費，一位搭配一位兒童以此類推

從2/19至4/4止，提前一天預定就享有此優活動喔!!!







Oh ! Yaki精緻燒肉吃到飽-高雄澄清店 位置

Oh ! Yaki 精緻燒肉吃到飽高雄目前二間分店，一間在中山路上，另一間在澄清湖這裡

澄清店的外觀跟我去北海道吃的燒烤店好像啊，我還以為我又回到北海道了XD

開車前往用餐的朋友們不用擔心停車問題，店門口前就是一大塊停車場，目測大概可以停2-30輛左右

騎機車的朋友們也不用擔心，外圍公園四周都是停車格，不收費超便利

Oh ! Yaki 內部環境

Oh ! Yaki 澄清店的偏工業風格裝潢，空間環境明亮，行走動線也流暢不會擠在一塊

用餐的人超多，學生、家庭聚餐就佔了8成左右，不想撲空最好先電話預約，再不然學我們一開店就來

往往去吃燒烤店、串燒、熱炒或是火鍋店都會一身油煙或是燒烤味，尤其外套更是沾了一身煙

但Oh ! Yak完全沒有這個問題，甚至是在店內都沒有聞到油耗味

Oh ! Yaki 自助吧

Oh ! Yak另有自助吧，提供多款冷飲、熱飲以及冰品

調味料區

醬料有11種食材，可以參考上頭的醬料調配，個人很喜歡和風果醋醬，酸甜還能解膩







軟式飲料

可爾必思/汽泡飲

可麗必思和芒果冰沙我很推喔，小朋友們也超愛

明果/明治冰淇淋

另有泰國明果冰淇淋以及日本明治冰淇淋這二大廠牌冰淇淋

明果冰淇淋有大家最愛的榴蓮冰，冰箱門一開那榴櫣味撲鼻而來，立馬關門XD!!

Oh ! Yaki 吃到飽3種價格

Oh ! Yaki 精緻燒肉吃到飽有三種價格，分別是599/699/899這三種，另收10%服務費

用餐時間為120分鐘，點餐時間為90分鐘，兒童另有計費方式

選擇699/899則可加購77元無限暢飲微醺飲品，開車不喝酒喝酒不開車，未成年禁止飲酒

晚上九點過後直接免費提供無需再加價







Oh ! Yaki 食材料理

包肉生菜/韓式泡菜

吃燒烤可別忘了這二道包肉生菜以及韓式泡菜啊，燒肉搭配韓式泡菜無敵開胃，生菜包肉可以去膩

韓式石鍋拌飯

朋友們來到燒肉店一定都要搭配飯食才算有吃飽，韓式石鍋拌飯可以點一份大家一起分食

綜合野菜

野菜方面有六種選擇，選了大家比較愛的玉米、青椒、香菇、杏鮑菇、玉米筍

食蔬方面易熟，一次放入烤盤較好顧，蔬菜我愛吃原味不用沾醬就很甘甜

Oh ! Yaki 海鮮總匯

酒燒大蛤/蛤蜊絲瓜/剝皮辣椒多利魚

人數多就是有個好處可以吃很多，這回用餐選擇899+77無限微燻暢飲

配合店家推出來的兒童節優惠活動一整個省很大

899的費用可以點選599/699的餐點，所有的食材都可以點







酒燒蛤蜊，蛤肉厚實鮮嫩又飽滿，煮出來的湯也甘淳

剝皮辣椒多利魚肉很細緻，湯頭很鮮小朋友們都很愛

白醬起司扇貝/蒜蓉鮑魚

扇貝比較常看到，但鮑魚在燒烤店就比較不常看到，蒜蓉鮑魚肉質Q彈細嫩，鮮味十足

扇貝搭配白醬起司超濃郁，扇貝本身是沒味道，搭配白醬則另有一般風味

特選腰子貝/韓式香辣小花枝/椒鹽肥腸

腰子貝口感很彈牙，鮮嫩又多汁，韓式香辣小花枝超搶手，我一隻都沒吃到就沒了QQ

燒烤必點的椒鹽肥腸更是一絕，外酥內嫩好吃的說不出口，連小娃們都搶著吃

天使紅蝦/金鑽大蝦

天使紅蝦肉質較綿密，跟一般的蝦相比起來特別的鮮美又彈牙

金鑽大蝦因生長的地方在深海中所以外殼較深也帶點鹽味，肉質來講較Q彈

特選鮮蝦/椒鹽白蝦/椒鹽鳳螺

椒鹽鳳螺大都是居酒屋或是快炒店較熱門，較少在燒烤店看到，是一道熱門的下酒菜

椒鹽白蝦烤過之後鹹香又唰嘴，小朋友們超愛的，一隻接著一隻吃光光







扇貝、天使紅蝦、金鑽大蝦、芙蓉鮑魚、烤鳳螺、酒燒蛤蜊一次上網架是不是看了就很有食慾開

有專業的朋友來料理就是棒，不用擔心烤出來的海鮮沒熟或是臭灰塔，只要搶心搶不搶的到

超大鮮魷魚

朋友習慣烤一個段落就換一個網架，這樣烤出來的海鮮才會漂亮

我很愛吃魷魚尤其是這麼大隻的魷魚，熱量不會太高還低脂肪，重點肉質很Q彈又脆

朋友說了海鮮與肉不要一起烤，味道會混一塊，烤完海鮮再烤肉才不會手忙腳亂

瞧烤出來的海鮮是不是很漂亮啊，只差沒放蘿蔔切片當擺飾，不虧是對料理很龜毛的人







Oh ! Yaki 肉肉特選集

滿滿一桌的肉肉大餐是不是很壯觀啊，我們點選的是899吃到飽的價格，所有的肉質都可以點上一輪

人數多就是有這個好處可以吃到不同種的肉品，不然依我的食量一盤肉就足夠把我KO

新品川味麻辣/韓式辣味牛肋條/秘傳壼傳牛肋條

這三罐小壼是店員推薦，適合重口味的朋友們，不用沾醬就很有味道

椒鹽雞軟骨/味噌雞心/涼拌洋蔥

通常在居酒屋或是百元熱炒店才會看到雞心，沒想到Oh ! Yaki也有，雞心沒有腥味，烤的時候要注意熟度

雞軟骨撒點海鹽烤出來的口感會很特別，咀嚼中帶點甘甜

安格斯16oz嫩肩牛排

安格斯16oz嫩肩牛排是我期待已久的肉品，嫩肩牛排我目測大概有2CM左右，不愛吃帶筋的部份可以先剪掉

安格斯牛肉質較為軟嫩，入口多汁又滑嫩，口感Q彈有勁

當然火力大小以及燒烤時間也會影響到肉質的嫩度，想要多硬多軟就看個人的喜好囉







特選嫩肩牛

嫩肩牛較有厚度，油花分布均勻，中間還帶著一條筋，厚度跟安格斯16oz嫩肩牛排差不多

給小朋友吃的話最好剪小塊點才會比較好咬，肉質緊實之外香氣也格外濃郁

上選醬燒板鍵牛

油脂含量較低但雪花較多，口感較為柔嫩，個人建議都吃原味不沾醬才能品嚐肉質的鮮甜

澳洲M9和牛

澳洲M9和牛它的肉質較有甜味，跟美國牛不一樣美牛味道較重

因澳洲飼養牛隻是用天然穀物飼養，飼養出來的牛肉肉質較甜，而且口感會越嚼越香

搭配包肉生菜更是別有一般風味，蔬菜的甘甜搭配M9和牛的肉甜味，完全不油膩還讓人意猶未盡







特選霜降牛

霜降牛的油花特別豐富，口感也特肥嫩，用入口即化也不為過，小朋友們都超愛吃

特選醬燒雪花牛

雪花牛的口感較適中不油膩，香氣十足也挺鮮嫩，不沾醬就能吃出它獨有的鮮甜

日式味噌豬小排/川味麻辣豬小排

這二道是店員推薦的新品，二種口感都不同，敢吃辣的朋友們就選川味麻辣小排，小朋友們就吃味噌豬小排

豬小排的肉質厚實不膩口，口感我覺得挺紮實

特選戰斧豬排







戰斧豬排也是店家熱門推薦肉質之一，斧豬排是沿著大里肌與龍骨、肋骨部位這三個部份

不同層次的部位烤出來的肉質也特別豐富，二層表皮帶點金黃焦酥，嫩中帶著咬勁，紮實的部位確又多汁

怪不得每一桌都會來上一份戰斧豬排，因為夠香、夠脆夠特別

上選椒鹽豬五花/上選椒鹽梅花豬/經典原味牛五花/特選櫻桃鴨胸

除了牛肉之外還有各式各樣的豬肉、雞肉以及櫻桃鴨胸肉，肉品種類實在是太多了實在是介紹不完

所以不用擔心沒食材可點會不會浪費錢還吃不飽，你只要擔心肚皮會不會被撐爆!!

Oh ! Yaki 甜點

甜點日式麻糬/香蕉阿華田

甜點有3款：日式麻糬、烤棉花糖、紅豆紫米粥

699/899則多加二道甜點：多奶香起司地瓜以及香蕉阿華田

日式麻糬烤到膨脹帶點金黃焦色就可以夾起來沾煉乳和花生粉囉

Oh ! Yaki +77微醺暢飲

KIRIN Bar /水蜜桃沙瓦/可爾必斯沙瓦

選擇699、899則可+77元無限暢飲微醺飲品，晚上21點過後免費升級

啤酒是KIRIN 的Bar beer ，另外5款是水果sour，sour含3%的酒精濃度，酸酸甜甜的口感十分受歡迎

開車不喝酒喝酒不開車，未成年禁止飲酒







Oh ! Yaki 兒童節優惠活動

Oh ! Yaki 精緻燒肉吃到飽 推出兒童節優惠活動，買大送小，從2/19至4/4止

活動方式很簡單，需提前一天預約，限140CM以下的兒童，每一位大人限一位兒童

是不是很優惠很佛心啊，快打電話預約才有優惠喔!!

Oh ! Yaki精緻燒肉吃到飽-高雄澄清店 店家資訊

Oh ! Yaki精緻燒肉吃到飽-高雄澄清店

電話：07-7805999

營業時間：

PM17:30-AM00:00(周一至周五)

AM11:30-AM00:00(周六、周日、國定假日)

地址：高雄市三民區澄清路466之7號1樓