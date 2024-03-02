桃園必吃的「魔法樂廚歐姆咖哩專賣」，超夯的平價咖哩飯，手作歐姆蛋包飯和日式丼飯絕對讓你停不下來。魔法樂廚歐姆咖哩專賣的咖哩飯超特別，用當季蔬果打成泥，吃起來又濃郁又清甜。尤其推薦超犯規大野狼海陸熟成咖哩，一份有卡滋豬排、唐揚炸雞和天婦羅炸蝦，還有蛤蜊控愛死的隱藏版火山爆發蛤蜊瀑布咖哩。絕對是咖哩控不能錯過的好味道！

魔法樂廚歐姆咖哩專賣怎麼去？

地址：桃園市桃園區大業路一段453號

電話：03-357-5992

營業時間：平日 17:00-20:00；假日 11:00-13:00、17:00-20:00

公休日：星期日

魔法樂廚歐姆咖哩專賣就在桃園大業路，前面有機車停車位，開車的話可以停在隔壁巷子的永豐大興福德街停車場，走個2分鐘就到了。停車方便，來品嚐好吃的更輕鬆啦！

魔法樂廚歐姆咖哩專賣每個月都有特價活動，詳細內容以現場公告為主！

魔法樂廚歐姆咖哩專賣菜單

魔法樂廚歐姆咖哩專賣提供內用和外帶菜單，內用需每人點一份餐點或一杯飲品。菜單豐富，包括熟成咖哩定食、日式丼飯定食、歡樂炸物拼盤和多款飲品。特別值得一提的是熟成咖哩定食，加價還能升級歐姆蛋，喜歡辣味的朋友更可以選擇大人辛口辣味。每套定食附有當日小菜、味噌湯或經典紅茶，而白飯、味噌湯和經典紅茶更可免費續加。

魔法樂廚歐姆咖哩專賣的外帶菜單主打單點，只需再加68元就能升級成定食套餐。A套餐包含日式小菜和味噌湯，B套餐則有炸物點心搭配一杯飲品。

魔法樂廚歐姆咖哩專賣用餐環境

魔法樂廚歐姆咖哩專賣的用餐環境真的很舒適，裝潢採用簡約的木質風格，感覺格外溫馨。店內有2-4人的桌位，還有一個吧檯區，如果來的人多，也可以併桌用餐。這樣的氛圍真的很適合悠閒用餐，就好像在自己家一樣舒適自在。

魔法樂廚歐姆咖哩專賣，除了現場手作的美味歐姆咖哩，他們還販售方便的咖哩料理包，只需簡單加熱，香氣四溢的美味咖哩飯就能迅速上桌。此外，店裡還有超可愛的咖哩禮盒，無論是作為伴手禮還是自己享用，都是絕佳的選擇！

魔法樂廚歐姆咖哩專賣的紅茶使用來自百年老店林華泰的茶葉製成，特別推薦他們的紅茶拿鐵，深受我喜愛。

內用餐點

我們當天到了魔法樂廚歐姆咖哩專賣，選了三份熟成咖哩定食，發現他們還有一份隱藏版─好多蛤蜊轟炸歐姆咖哩！真的是個美味的意外驚喜！

大野狼海陸歐姆咖哩定食

那天我點了大野狼海陸熟成咖哩歐姆蛋，加上大人辛口辣味，搭配一碗味噌湯，口感鹹中帶甘不死鹹。小菜部分是黃金泡菜，吃起來既帶酸又有些許辣味，非常開胃。

大野狼海陸熟成咖哩歐姆蛋端上桌看起來真的很豪華！如果你有選擇障礙，直接點這個就對了，可以一次品嚐到卡滋豬排、唐揚炸雞和天婦羅炸蝦三種美味的炸物，完全不用煩惱。旁邊還擺著玉米粒和花椰菜。

卡滋豬排的外皮非常酥脆，搭配上厚實多汁的豬排，不僅完全沒有乾柴感，還帶有令人愉悅的肉汁。

唐揚炸雞厚實又大塊，而且還是使用無骨腿肉，吃起來酥脆外皮，裡面卻保持著肉質的飽滿和多汁。

天婦羅炸蝦外皮酥脆，一口咬下充滿外酥內軟的口感。

魔法樂廚歐姆咖哩專賣的熟成日式咖哩，以新鮮的南瓜、蘋果、香蕉等蔬果製作咖哩，經過精心熬煮，呈現獨特的口感和風味。每一口咖哩都彷彿散發著濃厚的蔬果香甜，同時夾雜微妙的咖哩香氣，實在令人愛不釋手。不僅符合大人的口味，就連不愛辣的小朋友也紛紛讚不絕口！我們選擇了大人辛口辣味，所以醬汁帶點微辣的滋味。而最令人印象深刻的是那搭配濃郁的起司蛋香的歐姆蛋，與咖哩完美融合，實在是讓人回味無窮。

唐揚炸雞歐姆咖哩定食

唐揚炸雞熟成咖哩歐姆蛋則是選擇紅茶，喝起來韻味十足，尾韻帶點甘甜一口接一口！

唐揚炸雞熟成咖哩歐姆蛋是絕對不能錯過的人氣料理！一圈滿滿的唐揚炸雞搭配上飄逸的歐姆蛋，實在是太誘人了！六大塊唐揚雞，每一塊都特別厚實，吃完真的超滿足的！

隱藏版-火山爆發蛤蜊瀑布咖哩

身為蛤蜊控的我，看到週六限定的隱藏版火山爆發蛤蜊瀑布咖哩，當然得去試一下！而且第二份只要1元，實在是太划算了。端上來的時候，整盤蛤蜊圍繞在香氣四溢的歐姆蛋周邊，份量超級足！而且每一顆蛤蜊都很大又多汁、肥美又飽滿，重點是鮮！吃得我真的是滿足到不行啊！

吃完後，蛤蜊殼疊成一小山丘，蛤蜊控們快來品味美味吧！ 外帶餐點

吃飯那天我們特地帶回中壢給家裡的人分享，點了超受歡迎的香嫩雞肉歐姆蛋咖哩、蔬食歐姆蛋咖哩，還有小朋友專屬的小朋友咖哩餐盒。

香嫩雞肉歐姆蛋咖哩

如果不想吃炸的，可以選擇嫩雞肉，雞肉柔軟多汁，一點都不乾柴。搭配香濃的咖哩醬和滑嫩的歐姆蛋一起入口，香氣十足！

蔬食歐姆蛋咖哩

這份餐有滿滿的蔬菜，營養更加均衡。裡面有玉米、香菇、紅蘿蔔、蓮藕、花椰菜、玉米筍和地瓜等，吃起來一點都不負擔！

小朋友咖哩餐盒

小朋友的咖哩餐盒裡有蔬食歐姆蛋咖哩和炸物點心，就是讓他們既能吃到蔬菜，又能品嚐到喜歡的炸物，像是薯條、雞塊和薯餅。是個很實在的組合，對小朋友來說應該挺合心意的。

魔法樂廚歐姆咖哩專賣整體心得

魔法樂廚歐姆咖哩專賣的咖哩醬汁比較偏向甜味，但它是由蔬菜和水果悉心熬煮而成，簡單、健康，非常適合小朋友。如果喜歡重口味，還可以選擇辛辣口味哦！雖然看似簡單的一碗咖喱，但吃得出老闆的用心製作。這是一家讓我願意多次回訪的咖哩店。

魔法樂廚歐姆咖哩專賣店家資訊

地址：桃園市桃園區大業路一段453號

電話：03-357-5992

營業時間：平日 17:00-20:00；假日 11:00-13:00、17:00-20:00

公休日：星期日

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