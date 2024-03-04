這間是我很喜歡的餐廳！在大桃園有多家分店的 旅人咖啡館 ，我們也來吃過好幾次XD，之前常去的是桃園大林店，這次來訪的是新開幕不久的八德店，離家裡又更近啦XD，以後想吃就更方便，不用再跑到桃園去了😆😆，旅人咖啡館餐食都很有水準，不只有早午餐，還有義利麵／燉飯／甜點／披薩及各式炸物小點等，而且不收服務費~不管是想悠閒來個下午茶或吃正餐都沒問題。

延伸閱讀：旅人咖啡館-桃園/給自己一杯咖啡的時間～網美系美味早午餐

旅人咖啡館 | 位置

旅人咖啡館八德店位在長興路上，對面就是興仁夜市，非常好找，周邊也有收費停車場，不管開車騎車都OＫ。

店家名稱：旅人咖啡館 八德店

官網或粉絲團：https://www.facebook.com/travelerbade/

電話：03-3658166

地址：桃園市八德區長興路46號

營業時間：11:00–21:00

旅人咖啡館 | 環境

前身是八塊畫室的旅人咖啡八德店，外觀和其他分店的網美系有很大分別，這回走的是老宅風，反而顯得相當有味道。

夜晚點起了燈，看起來更加有FＵ，位在八德擴大重劃區這一區塊，周邊除了興仁夜市有營業時的晚上期間很熱鬧以外，平常人潮稱不上車水馬龍，不會太紛雜，鬧中取靜這點很不錯。

門外的旅人時鐘LOGO不變，映襯著背後老宅建築也絲毫不違和。

這天是平日中午來用餐，人潮有驚呆我😂😂，外頭的寧靜感根本看不出來裡面竟是人潮洶湧XD。

櫃台旁放置著蛋糕櫃，每款甜點看起來都好可口！除了可以單點，也可以在套餐加購升級，可以吃飽飽大滿足。

一樓的後方空間還別有洞天，雖然是室內空間，但正中央有一個鯉魚池。

魚池旁的這區用餐空間可以當成獨立包廂使用，可容納約二十個人，適合包區聚餐。

最有特色的是這個復古天井！是早期老宅會有的建築設計，已有七十年歷史的老洋樓，如今雖有經過改造整修，仍然保留了主體的構造風味。

我們今天的座位被安排在二樓，一直以為平日不會有人，所以沒有預約😂😂，真是太天真了！還好樓上還有位子XD。

相較一樓是傳統復古的磨石子地板，二樓是黑白相間的地磚，吊燈也是黑白相間色系；而每張桌上都有一個拍拍燈，夜間來吃應該很有氣氛——

不過我們桌上的燈好像沒電了😂😂，打開都沒反應XD，不過我們是中午來用餐，其實也用不到😄。

二樓樓梯一上來，可以看到原本房子的隔間，也是做為座位區使用，覺得少人數時還能當個小包廂也不賴。

水杯／餐具／醬料都自取，二樓的自助區桌面是古老阿嬤家的電視 ，超懷舊。

旅人咖啡館 | 菜單

旅人咖啡館提供有早午餐／義大利麵／披薩／燉飯／生菜沙拉／炸物小點等料理，還有偏向中式套餐的味餐。

也可以加購升級A～Ｅ套餐，有飲品／湯品／開胃／甜點等不同組合，可依喜好選擇，而早午餐系列若升級套餐換成其他飲品，可折抵20元。

另外下午3-5點不供應主食類，這時間點來的話，只有下午茶選項囉！

若不知道要點什麼，可以參考皇冠圖示，表示人氣料理，可以先從這些來做選擇XD。

另餐廳有提供WIFI很棒，且不收服務費。

餐點介紹

今天的午餐：旅人經典早午餐／爐烤雞腿排油醋沙拉／香煎干貝鳥魚子墨魚燉飯／羅勒青醬妒雞義大利麵／咖啡摩卡／焦糖瑪奇朵／水果茶／西西里咖啡。

餐點都是現點現做，所以能客製化半糖去冰或不要洋蔥之類😂😂，對有特殊需求的朋友很是友善。

旅人經典早午餐

這款算是很經典的早午盤餐，組成有軟法／生菜沙拉／薯條／培根／溏心蛋／玉米脆片奶酪，附有鮮奶／紅茶／美式任選一，若是升級套餐想更換其他飲品，可再折20元，覺得還蠻不錯的。

軟法搭配鹹香培根及薯條，是經典美式早餐，生菜爽脆新鮮，油醋醬清爽酸甜，加上整顆溏心蛋，最後來個玉米脆片奶酪，種類豐富吃飽飽，若是早餐來一盤，整天元氣都來了XD。

羅勒青醬炸雞義大利麵

這道令人驚豔的是炸雞啊！超～多汁美味，每一塊都份量十足，外酥內嫩，熱呼呼咬下真的太幸福XD。

義大利麵的份量也很多，外觀還看不出份量，其實非常多！青醬濃郁香醇，麵體不會過軟，搭配大塊炸雞，食量不大的我們都吃不完😂😂。

香煎干貝烏魚子墨魚燉飯

這盤燉飯則海味十足！生煎干貝不稀奇，加了烏魚子才是狂😂，雖然只是薄切，但風味很濃郁。

黑麻麻燉飯雖然看起來不是很美麗，但也好吃，味道溫和不腥，和濃厚的烏魚子互補而不會互相衝突。

大干貝生煎就能吃出鮮美原味也很讚～這道墨魚燉飯唯一缺點就是食用後要仔細擦嘴，免得嘴唇整片黑變成中毒人士😂😂。

爐烤雞腿排油醋沙拉

如果跟我一樣不想吃進太多精緻澱粉，來份生菜沙拉很剛好！

加上厚實一塊炙烤雞腿排，補充了蛋白質又沒有只啃生菜的空虛。

雞腿排我們也都大推！雞皮部份微微焦脆，咬下咔滋有聲，香氣十足！腿肉則相當多汁不硬柴，份量也大塊，吃下來很有飽足感。

油醋醬酸酸甜甜不油膩，生菜新鮮且份量不少，吃起來不會有啃草的生味XD，這道菜適合想享受美食又怕胖的人啊😂😂。

開胃小點/精選湯品

加點C套餐則多了飲品／開胃小點及湯品，每日的菜色不盡相同，今天的是藍莓乳酪軟法及蕃茄雞肉湯。

小小一碗湯品卻料多味美，除了蕃茄丁與雞肉碎，也加了各種香料，充滿義式風情，喝起來香醇順口。

飲品

風味水果茶

升級A套餐則是飲品任選，這壺熱水果茶也很推薦！

喝起來酸甜適中很順口，不知是否有加了果醤，覺得有股醬香很濃郁。

西西里咖啡

西西里咖啡點了去冰，不過送過來還有些常溫的的狀態，喝起來超級濃😂😂，有點無法入口XD，所以結論是西西里還是要有冰塊比較適合好喝。

焦糖瑪奇朵／咖啡摩卡

這兩杯冰加啡的顏值也很高😆😆，共同點都是加了滿滿鮮奶油，香甜綿密不會有油膩的噁心感XD。

餐後心得

旅人咖啡館我已經吃過好幾次，這次在新開幕的八德店用餐感受一樣很滿意！無論是在餐點表現及服務上都很優質，怪不得連平日都高朋滿座~

住在八德的朋友們，以後想吃旅人就有更近的分店啦，覺得非常棒，推薦給大家哦！

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停車資訊

興仁夜市週邊停車場

店家資訊

店家名稱：旅人咖啡館 八德店

官網或粉絲團：https://www.facebook.com/travelerbade/

電話：03-3658166

地址：桃園市八德區長興路46號

營業時間：11:00–21:00

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