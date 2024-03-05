給個讚

宜蘭免門票景點【中興文化創意園區】是由昔日中興紙廠華麗轉身改造，也是熱門文青網美拍照IG打卡點，不定期的展覽、表演、活動、特色市集可欣賞，園區更有九號製造所(有收涎抓周服務)、手創工坊、文青小舖之類的好逛好拍的地點。特別是廢棄廠房帶有一點歲月的滄桑感，真的超好拍的。附近景點有：九號公園溜滑梯、免門票觀光工廠、羅東一日遊、木育森林，搭配羅東美食可以一起收集起來

熱門 ： 宜蘭最新景點、 宜蘭二日遊

住宿： 宜蘭精選住宿 親子住宿、溫泉住宿

宜蘭遊懶人包 宜蘭市景點宜蘭市美食 羅東景點羅東美食 頭城景點頭城美食 礁溪景點礁溪美食 員山景點員山美食 冬山景點冬山美食 五結景點五結美食 壯圍景點壯圍美食 三星景點三星美食 蘇澳景點蘇澳美食 宜蘭親子景點 宜蘭幾米 宜蘭二日遊 宜蘭免門票景點 宜蘭室內景點宜蘭親子餐廳 礁溪溫泉宜蘭免費觀光工廠 宜蘭玩水景點宜蘭落羽松

中興文化創意園區 景點資訊

地址：268宜蘭縣五結鄉中正路二段6之8號

電話： 03 969 9440

時間：10:00 – 18:00 週三公休

門票：無（惟展館活動與展售單位如有另行收費項目，依現況施行）

戶外場域：除周三休園日，全年開放，22:00熄燈

官網｜FB

中興文化創意園區 交通停車

【自行開車】 Google導航輸入 中興文化創意園區

Google導航輸入 【停車場】有付費停車場，30元/時，開車來很方便

中興文化創意園區 龍年燈飾夜景

迎賓隧道燈區

鐵定幸福樹燈

晚上點燈，真好看

還有螢光翹翹可以玩

青聚點

年樹共創燈區

中興文化創意園區 空間環境

這裏的前身是中興紙廠，從日據時代的「臺灣興業株式會社」歷經國民政府接管後再轉為國營事業，主要是供應新聞用紙，兼製獎券紙、報紙、衛生紙、道林紙等各項文化用紙及工業用紙，當年可是台灣規模最大的造紙工廠

這裏既然規畫成文創園區，偌大的空地當然也要有藝術作品點綴囉

從入口旁就會看到這個作品，挺讓人驚豔的

這裏原本是希望能像高雄的駁二特區或是如同台北的松菸及華山的轟動，只可惜宜蘭人口太少，所以活動大多叫好不好座。只有上次五月天的演唱會時才大爆滿

來玩的時候剛好有藝術自造祭，所以這裏擺了大型的作品，非常有趣～超大型的紙袋

紙捲從紙袋裏掉出來了

哈，兩隻小倉鼠

早期要靠鐵路將原料或成品運送到全台各地

來拍的時候正值藝術自造祭期間，有一些特別的作品展示，真的讓這裏更有看頭呢

可以自由的擺放五官，超有趣的

原本這裏是一大片的空地，有了這些作品後，空間變的更活潑了

中興文化創意園區 廢棄廠房熱門打卡點

如果有辦活動的時候，這裏就是最好的空間了

光合屋旁有一小塊空間，有一些馬賽克作品，非常好看。現在加上頂蓬，可以遮風擋風

這裏應該是很多人都會駐足拍照的地方吧，非常有歷史感的廢棄廠房

不知什麼開始加上這些詩詞，讓空間變的更浪漫了，這裏每隔一陣子都會有不同的變化，真的適合常來啊

這一幢幢的廠房裏可是挖寶的好地方，好多文青小店，文創小舖都在此設點

中興文化創意園區 文創小舖

這裏有一些廠房，內有不同的規畫，靠近光合屋的就是服務中心

這個服務中心，可休息也有藝術作品可欣賞，夏天又有冷氣吹，非常棒哦

這應該是之前”宜蘭椅”的創作比賽中的作品吧，件件令人激賞

如果仔細逛的話，花上一個下午的時間也不嫌多

這一間興二工廠是以木工為主的展間

好多新奇古怪又可愛的小東西，真令人愛不釋手

如果喜歡DIY 手作的朋友，這裏也有不少課程可以學哦

中興文化創意園區 九號製造所

這裏命名九號製造所，是園區裏可以休息吃東西的地方，也有一些親子遊樂設施

這裏有提供抓周服務呢

很特別的作品，在羅東文化工廠也看的到

裏面的模樣!! 如果用黑白色來拍，應該會更有味道XD!!

中興文化創意園區 DIY活動

這次有機會來玩到這個，真的賺到了

2020藝術自造祭將以「紙的生活藝術」為核心理念，透過四款大型紙意象戶外裝置藝術展現「紙在．自在」為主題，讓民眾感受紙廠舊時的風華意象。

中興文化創意園區 附近景點美食





▼羅東景點6處熱門推薦 免費景點.親子餐廳.觀光工廠

▼羅東美食12間老饕必吃清單

羅東一日遊行程

大家都知道台灣好行巴士是交通部為了促進國內觀光推行的觀光巴士，現在冬山河線推出了新的套票! 冬山經典 傳藝好”行”!! 這個非常適合沒有交通工具的朋友，可以使用巴士就可以宜蘭玩了。

▼台灣好行巴士冬山河線一日遊

羅東二日遊行程

景點 1： 中興文化創意園區

景點 2： 羅東林場

景點 3： 羅東夜市

住宿： 童媽吉親子飯店





景點 4： 溪和水產觀光工廠

景點 5： 羅董養生觀光工廠

宜蘭熱門景點推薦

▼宜蘭雨天備案室內景點TOP 15，6條雨天二日遊

▼宜蘭一日遊30個最新景點16條行程

延伸閱讀