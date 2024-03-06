今天帶大家來宜蘭縣頭城小鎮走走，造訪蘭陽八景之一，

地處東北角沿岸的「北關海潮公園」，是北濱公路上的免費秘境景點，

擁有豐富壯麗的山海景觀，旁邊不時有火車呼嘯而過，形成獨特的景況。

北關海潮公園設有收費停車場，旁還有各種在地海鮮乾貨特產販售，

像是小魚乾、蝦皮、魷魚乾、海帶、海燕窩及石花凍等，喜歡可自由選購。





園內礁岩林立，可觀賞經過千萬年沖刷而成的單面山、豆腐岩、

小海岬等地質風貌，在巨石與山勢之間，也設有階梯洄瀾、

步道和觀海涼亭，還可以看到遠處矗立的龜山島，天氣好的話，

海景真的超美，可惜造訪當天陰天啊！幸好整個路程還算好走。

這裡分享個此地故事：北關原為滿清時期的一座關卡，當時鑑於此地地形，

為防止盜匪進入宜蘭的最佳關隘，而駐兵設立關卡，公園裡立有兩尊百年古砲，

據說即是清代嘉慶年間所鑄造的古物，面海凜立滄桑斑駁，也為北關更添古意風情。

北關海潮公園步道小徑依地勢蜿蜒而上，引領我們，

穿越雙岩夾峙的一線天，這可是許多網美前來，爭相拍攝的地點唷！

身處幽靜的海潮公園內，太陽隱約不時探出頭來，

穿越夾道樹林變得溫和舒服，一邊傾聽海浪拍打岩石的浪濤聲，

一邊在崎嶇礁石間，巡賞海濱特有奇景，頗有一番滋味。

▼步道邊竟然有土地公和土地婆，望著海與龜山島，守護著宜蘭。

步行至高處的觀海亭，遠眺可清楚一覽蘭陽平原、龜山島和外澳海上景致，

近看則驚濤拍岸，氣象萬千，景色壯麗，蘭陽八景中的「北關海潮」非浪得虛名啊！

自古即有名句「蘭城鎖鑰扼山腰，雪浪飛騰響怒潮」，是形容海潮澎湃壯闊的景致。

這裡更是鐵道迷及攝影迷不可錯過的地方，於步道頂端，

看著火車在山海之間呼嘯而過，無敵海景則是怎麼拍怎麼美，

若是遇到好天氣、漲潮或日出，巨石嶙峋峨立海岸，海濤洶湧，一定超級美。

後記：

宜蘭頭城北關海潮公園是蘭陽八景之海景秘境，

壯觀礁岩浪花，搭配灰濛濛海天一色，隱約可看到龜山島，

旁還有火車奔馳穿梭，上上下下爬走大概半個多小時，即可征服插旗，

整體來說很輕鬆，適合全家走走、看看美麗景色的地方喔！

北關海潮公園

開放時間：08:00-18:00

電話：886-3-9780727

地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路四段10號（台二線135.5公里處）

免費入場，停車收費。