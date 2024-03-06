這間超人氣小吃已經不是第一次來，這次過年來鹿港玩耍，又再度來朝聖，在地多年老店 王網麵線糊 可謂是來鹿港老街必吃XD，以便宜銅板價聞名，即使已調漲過價格，一碗也才30元，還吃得到肉塊，已經沒有什麼可挑剔XD，周邊也有幾家有名的麵線糊，如對面的阿璋手工麵線糊／蚯蚓龍山麵線糊等，有機會來這裡玩耍可以一次攻略，看看哪家最合自己口味😆😆。
王罔麵線糊 | 位置
王罔麵線糊位在鹿港民族路上，第一市場周邊，離鹿港老街也超近，這裡附近也有超多美食，到這裡來覺得要準備兩個胃以上才夠啊😂😂。
店家名稱：王罔麵線糊
電話：0958-629960
地址：彰化縣鹿港鎮民族路268號
營業時間：06:00–18:30
王罔麵線糊 | 環境
王罔麵線糊從一早就開賣，營業時間頗長，不管要當哪一餐或下午茶都很可以，我們趁著南下回娘家經過彰化時繞進來吃，一大早就抵達了，難得看到這種還沒什麼客人的空景貌XD。
等我們才剛吃完準備離開的短短時間，一轉眼座位已經全部滿座！足見這麵線糊的威力~
工作人員好幾個，除了內用客人，外帶的人也不少，阿姨們手腳快速，才剛坐下點餐，麵線就送來了😂。
王罔麵線糊 | 菜單
其實也沒有菜單XD，這裡只賣一種麵線糊就已經傳承了近百年😂，一碗才30元，以現在物價來說真的很超值。
餐點介紹
麵線送來都是原始無添加狀態，桌面上有辣椒／醋／香菜等佐料等自己加，對我這種不吃香菜的人來說簡直是太友善😂😂。
而喜歡香菜的人有福了，滿滿一盆可以加好加滿，我則是要拍這張照片都要閉氣😌😌，這味道實在太可怕XD。
辣椒醬辣度還好，但有鹹度，要注意份量免得太鹹，而加了醋後，風味又更加不同。
麵線糊看起來白白很清淡，其實很夠味哦！看起來根根分明的麵線，送入口中卻很綿軟入口化即化。
加了小蝦米和柴魚的湯頭還蠻濃郁的，吃得到柴魚片，湯頭偏甜，老爺個人就不怎麼愛😂😂，我個人倒是覺得不錯。
裡頭也加了好幾個肉塊，以三十元的價格來說，真的CP值很不錯，怪不得人氣爆棚。
餐後心得
王罔麵線糊湯頭是偏甜的，覺得可能口味上每個人喜好不一，像老爺就不愛吃甜甜的菜😂，所以這家他不喜歡XD。
雖稱不上是多誇張神奇的美味，但我個人覺得蠻不錯的，且又便宜CP值高，是值得過來嚐嚐的鹿港人氣小吃。
停車資訊
鹿港老街周邊有多個停車場，離這裡最近就是鹿港公有立體停車場，距離約130公尺。
店家資訊
店家名稱：王罔麵線糊
電話：0958-629960
地址：彰化縣鹿港鎮民族路268號
營業時間：06:00–18:30
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