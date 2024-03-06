#是美食呦 (●’◡’●)ﾉ•臺中北區

前言

前陣子帶媽媽一起去吃臺中錦南街上近期開幕的義式餐廳-Paradiso爬樓梯，看網路上好多網友跟部落客分享，起初有點抱持「網紅打卡新店」心態前往餐廳，但在用餐完後我立馬打消這個念頭，無論是店內裝潢或是餐點美味程度都著實讓我驚喜!! 馬上分享用餐體驗心得給大家~~

店外門面環境

Paradiso爬樓梯共兩個店面寬，以一中&益民商圈的店家來說是算大的用餐空間；路邊汽車停車格不多，搭公車到莒光新城或是騎機車、腳踏車會更方便！

店面採整片落地玻璃的設計，在騎樓行走時就會被店內環境吸引；如果想進去paradiso爬樓梯用餐但又擔心價格可能超出預期，店門口貼心放上菜單展示架可以先參考；左邊有提供候位區。

店內用餐空間

一進paradiso爬樓梯最先吸引我的是這個大LOGO牆面，金屬色字體更顯質感。

paradiso爬樓梯的店裡以米白色為主視覺，搭配低飽和灰&綠色的傢俱，櫃檯邊的大理石牆面與用餐桌風格相呼應，整體設計風格具現代感；暖黃燈與植栽減去白色牆面帶來的冰冷氣息，也使溫馨氛圍大幅提升!

進門右手邊的桌位以兩人&四人靠牆桌為安排，上方掛一排植栽燈點綴，靠邊沙發座的後方嵌燈提供店裡柔和不刺眼的明亮。

左手邊則是安排六～八人桌位，中間的圓拱隔板設計，既保有用餐隱私也不完全遮蔽外來光線；這邊同樣設置崁燈，也在牆上布置幾盞復古風小圓燈。

整體空間我覺得舒適寬敞不壅擠，二~八人來都有合適的桌位，桌上裝飾清新不俗的花植增添了店內美感；無論是多人朋友聚餐或是兩人世界想要有個晚餐約會，來Paradiso爬樓梯都很合適！

出餐口可以看見主廚認真料理每一道餐點

精緻雙人套餐-CP值高的豐盛組合!

這次和媽媽一起品嚐Paradiso爬樓梯-雙人套餐($1098起)，餐點組合如下：

1.沙拉Salad-選擇一份

2.前菜Appetizer-選擇一份

3.今日湯品Soup/麵包Bread-選擇兩份

4.主餐Pasta&Risotto-選擇兩份(可加購升級為排餐)

5.飲品Drinks-指定三款擇兩份(可補差價選其他飲品)

6.甜品Dessert-選擇兩份

套餐金額不含服務費與不升級加價的情況下，一人不到$550元，以這個價格能在優雅的用餐環境下品嚐義式料理，我覺得是很划算的!

【餐點介紹】

【Paradiso經典凱薩沙拉】

Insalata Cesare/綜合蘿蔓生菜-香煎培根-帕達諾起司-溫泉蛋

第一次看到溫泉蛋與生菜的新奇組合，與帕達諾起司&凱薩醬三重搭配下濃郁風味大提升；綜合蘿蔓生菜精心挑選清脆的葉菜；麵包丁跟番茄片讓餐點視覺上更為繽紛!

【番茄起司布切塔】

Bruschetta/番茄-巴薩米克紅酒醋-羅勒-瑞可達起士

布切塔(Bruschetta)是義大利料理中著名的開胃菜之一，擺盤非常精美，麵包底部抹上瑞可達起士、另外再點綴上起司丁，好在有清爽番茄片與巴薩米克紅酒醋的中和膩感~

【Paradiso主廚濃湯】

Zuppa densa/南瓜濃湯-麵包丁

paradiso爬樓梯的主廚濃湯以南瓜為熬煮基底，口味非常濃郁且自然香甜，細品會感受到一絲栗子的氣息；酥脆的麵包丁真的與濃湯絕配~

【法式澄清濃湯】

Brodo chiaro/新鮮蔬果-台灣土雞-鱸魚

這碗可謂paradiso爬樓梯餐點中的清流代表!!；以菇類鋪底，放上一塊鮮嫩鱸魚，接著再疊上新鮮蔬食，上桌後再進行餐邊淋湯服務，便能喝到最鮮美的瞬間；這碗媽媽非常喜歡，尤其是以台灣土雞熬煮的湯頭非常清澈、沒有參雜雞肉煮出來雜質或油沫。

【明太子蒜香軟法】(套餐附)

Baguette con maionese di bottarga/真鱈魚明太子醬-軟式法國麵包

法國麵包切成薄片，抹上鱈魚明太子醬稍微烘烤會與麵包融為一體；鱈魚明太子醬鹹度剛好且越嚼越香；灑上一點黑胡椒讓整體風味更加分~

【威尼斯墨魚燉飯】

Seppie in nero/墨魚/義大利米

選用義大利米燉煮，米芯口感介於微軟跟嚼勁之間，雖醬汁包裹住每粒米，但視覺上也能看見粒粒分明；上菜時就可以嗅到一絲海鮮氣息，一入口後墨魚鮮味更是席捲而來充斥整個口腔；墨魚口感扎實且Q彈，食材處理乾淨無任何腥味~~

【奶油松露蕈菇義大利麵】

Verdure e funghi/奶油/蕈菇/松露醬/義大利麵

我當日心中第一名非奶油松露蕈菇義大利麵莫屬，起初上菜時沒有特別聞的香味；就在麵條吸入嘴裡後立馬大翻轉，最先感受到是奶油醬汁的濃醇香，咀嚼的同時松露氣息慢慢在整個口中散發開來；麵條一樣咬勁十足，醬汁也都完美附著在麵體上不會有分離感!

【野莓調調】

莓果氣泡飲(補差價+$50)

莓果醬的酸甜加上氣泡的沁涼感，作為餐點的清爽解膩好夥伴；如果覺得喝起來偏甜可以把上層的酸味十足的莓果稍微壓開做調和~~

【芙蘋翡冷翠】

蘋果茶(補差價+$50)/可選熱飲

首先會被蘋果香甜氣息佔據整個味覺與嗅覺，隨後茶葉清香漸漸浮現出來，抑制了蘋果的甜味，整體喝起來沒有茶澀感也不會過甜!

【Bisou 提拉米蘇】

Tiramisù/巧克力碎-水果裝飾

以可麗露的創意造型登場，非常小巧精緻且可愛；內餡原本是冰淇淋質地，在室溫下稍微軟化變成滑順綿密的口感；外層的巧克力粉與底部的巧克力碎讓整體風味更有層次，也可以稍微抑制甜度。

【Bear 冰淇淋】

Gelato alle madeleine/莓果冰淇淋-現烤小熊造型蛋糕

這甜點非常令人驚豔，冰淇淋偏優格雪酪質地，即使融化也很好吃，不會像鮮奶油冰淇淋那般甜膩；上層現烤的小熊蛋糕完全不被冰淇淋的濕潤感影響，外皮非常酥脆且帶有微微焦香，內裡的蛋糕體非常蓬鬆!

這甜點非常令人驚豔，冰淇淋偏優格雪酪質地，即使融化也很好吃，不會像鮮奶油冰淇淋那般甜膩；上層現烤的小熊蛋糕完全不被冰淇淋的濕潤感影響，外皮非常酥脆且帶有微微焦香，內裡的蛋糕體非常蓬鬆!

曾在義大利餐廳任職專研過的主廚，將當地美食的記憶保留並帶回臺灣，客人能在Paradiso爬樓梯用心打造的高質感用餐環境，以親民價格品嚐到高級義式餐點、主餐之餘的甜點和飲品也都不馬虎對待，不是一間只顧營造氛圍的網紅店，可以看得到店家的專業與認真! 我覺得CP值真的高，推薦大家一起來品嚐~~

🔍店家資訊

【Paradiso爬樓梯】

營業時間

☞︎週一~週五 11:00–14:30；17:00–21:30 (週二休)

☞︎週六~週日 11:00–21:30

電話

☞︎ 04 2225 8818

地址

☞ 台中市北區錦南街19-10號

IG

☞ @paradiso_0523

粉絲專頁

☞ https://www.facebook.com/profile.php?id=61553377031262&locale=zh_TW

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