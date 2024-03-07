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新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~山嵐飄進餐廳~讓空間瞬間清冽冷涼~好特別的景緻~~近宇老觀景台~

2024-03-07 15:23:00 小青姐姐 人氣：106
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：217篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 尖石鄉

造訪商家：魯壁一家人
phone03-5847203
place新竹縣尖石鄉玉峰村1鄰6號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

  ↑美味的特色餐點~再加上用餐環境~就能體驗山嵐氣侯

    在新竹尖石鄉~魯壁一家人~呼吸著高山的清新空氣

    置身在山林雲霧間~尤如世外桃源般的放鬆悠閒~新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~山嵐飄進餐廳~讓空間瞬間清冽冷~

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

  ↑113年2月24日週六~小青又在窩客島電子報

    看到可以出遊的好地方~新竹尖石鄉魯壁一家人~新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~山嵐飄進餐廳~讓空間瞬間清冽冷

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

  ↑跟著GPS導航系統一路開到~錦屏後山產業道路

    這個山路~真的彎彎曲曲~甚至還有髮夾彎

    繞的小青都有點要暈車的fu~新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~山嵐飄進餐廳~讓空間瞬間清冽冷

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

  ↑來到GPS說話了~已到達目的地~位於左側

    咦~啥都沒有丫~只有一間房子~查看門牌~不對丫

    看到這顆美美的櫻花樹~今天氣宜人~下車走走路拍拍照~新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~山嵐飄進餐廳~讓空間瞬間清冽冷 

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

  ↑這回爸爸用手機導航~原來開過頭了~往回開

    看到門前的這株美美的櫻花~魯壁一家人~邸家啦

    11點30分才營業~看來店家應該會準時開門營業~新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~山嵐飄進餐廳~讓空間瞬間清冽冷

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

  ↑我們就到附近的宇老觀景台~走走逛逛

    這裡可以眺望~飽覽新竹尖石的秀麗山巒景緻

    還可感受山嵐環繞~在雲山仙境的感動~新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~山嵐飄進餐廳~讓空間瞬間清冽冷

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~山嵐飄進餐廳~讓空間瞬間清冽冷

  ↑時間快來到11點30分~回到餐廳門口

    果然還沒開門~我們就在門外~自得其樂的拍照留影~新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~山嵐飄進餐廳~讓空間瞬間清冽冷

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

  ↑準時11點30分~鐵門慢慢開啓~已有像小青一樣的食客

    等待進場~餐廳備有大大的停車場~還有經營民宿

    規模不算小~新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~山嵐飄進餐廳~讓空間瞬間清冽冷

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

  ↑經查網路~魯壁在泰雅族語代表著

    可以坐下歇息~山凹處的野草地

    原來魯壁一家人~在新竹尖石鄉

    是非常熱門的景觀餐廳和民宿~新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~山嵐飄進餐廳~讓空間瞬間清冽冷     

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

  ↑入口處及進入餐廳的感覺~就是非常原住民特色的風格

    櫃枱處擺滿了各式各樣的雕刻品~圖鑑

    還有看起來很特別的裝飾品~更有農產品販賣~新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~山嵐飄進餐廳~讓空間瞬間清冽冷

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

  ↑櫃枱另一邊是座位區~大窗戶外~就看到雲霧裊裊的山林

    我們是第1組進場的客人~服務員熱情客氣的帶位

    並告知~可以坐的位置~僅剩四桌~請任意選擇~新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~山嵐飄進餐廳~讓空間瞬間清冽冷 

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

  ↑諾大的餐廳~都被預訂了~還好我們來的早

    現在在場的客群~包含小青在內~都是沒訂位的客人

    再來的客人~除非是訂位者~否則就得候位了~新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~山嵐飄進餐廳~讓空間瞬間清冽冷     

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

  ↑餐廳菜單就一大頁

    包含經典套餐5選1~套餐均包含湯品~小菜~水果

    輕食就炸物或義大利麵~咖啡~茶類~手作麵包~小點等

    低消為每人一杯飲品或一份餐點

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

  ↑桌上有用餐注意事項

    重點是用餐90分鐘~餐點現點現做~請勿催餐

    本店為寵物友善餐廳~寵物入內請牽繩喔~新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~山嵐飄進餐廳~讓空間瞬間清冽冷

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

  ↑帳單留影~我們沒有點飲料~因為想找別處喝下午茶~新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~山嵐飄進餐廳~讓空間瞬間清冽冷

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

  ↑不收服務費~茶水請自取~這裡的茶水

    就是一台飲水機~要喝冰水~温水~甚至熱水

    都可自行調配~很方便~新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~山嵐飄進餐廳~讓空間瞬間清冽冷

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

  ↑餐廳後門~往外走~想去哪

    哈~沒錯~路的盡頭就是乾淨的洗手間啦

    這裡環境真的很舒服~走在這廊道

    就可以感受~山裡清涼舒爽的空氣~新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~山嵐飄進餐廳~讓空間瞬間清冽冷

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子  

      ↑餐廳的右側門~就有一個觀景台

    天空~山戀~樹林~遠處的美景盡收眼底~新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~山嵐飄進餐廳~讓空間瞬間清冽冷

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

  ↑天氣變化極快速~清晰的環境~山嵐飄來

    才一會功夫~立馬雲霧裊裊~空氣瞬間清洌冷涼

    讓在場的食客要求~將門關起來~因為太冷了~新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~山嵐飄進餐廳~讓空間瞬間清冽冷

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子 

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

  ↑接著食物上桌~經典套餐—火烤鐵板馬告雙併

    雙併是馬告鹹豬肉和馬告香腸~再搭上顏色漂亮的蔬菜

    原住民風味的鹹豬肉和香腸~非常的好吃~新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~山嵐飄進餐廳~讓空間瞬間清冽冷

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

   ↑另一經典套餐—爐烤紙包青醬海鮮

     這套餐點~等超久~看著鄰座食物都上桌

     只有點這紙包海鮮的~都等了快20分鐘以上

     終於明白~請勿催餐的理由了~新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~山嵐飄進餐廳~讓空間瞬間清冽冷

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

  ↑爐烤紙包青醬海鮮~紙包的像顆漂亮的大糖菓

    打開那青醬濃郁的香氣~包含鱸魚~蝦仁~花枝和蔬果

    綜合海鮮果然很有特色~新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~山嵐飄進餐廳~讓空間瞬間清冽冷

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

  ↑搭配的涼拌木耳和蘿蔔排骨湯~白飯~水果

    都美味可口~新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~山嵐飄進餐廳~讓空間瞬間清冽冷

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

  ↑在新竹尖石鄉~魯壁一家人~體驗到山嵐就在身旁

    甚至飄進了餐廳~好冷冽清爽的涼感~合影留戀~新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~山嵐飄進餐廳~讓空間瞬間清冽冷

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

   ↑魯壁一家人的手遊寶可夢補給站~頗有特色

     但這些實景應該都在民宿區裡~不能參觀

     小青只能截圖留影~到此一遊~新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~山嵐飄進餐廳~讓空間瞬間清冽冷   

   新竹尖石魯壁一家人~特色餐點~近宇老觀景台~山嵐飄上來的日子

  ↑店家資訊

    店名~魯壁一家人  

    地址~新竹縣尖石鄉玉峰村一鄰6號

    電話~03-5847203

    營業時間~11:30-17:00  備有停車場 準時開門營業 

文章標籤
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