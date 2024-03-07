這間甜點店已經想來吃很久了XD，這次來鹿港美食巡禮，總算是吃到心心念念的小判餅😆😆！這間由一對台日夫婦攜手創立的 米弎豆お菓子処 / MISATO ，是來自日本九州的老闆娘帶來家鄉傳統燒菓子，外型做成了古代小判錢幣的樣子相當討喜！米弎豆お菓子処 / MISATO在鹿港老街有兩間店面，來玩耍時可以買來嚐嚐這柔軟燒麻糬餅的滋味。

米弎豆お菓子処 | 位置

米弎豆お菓子処 / MISATO在鹿港老街有兩間店面，距離都不遠，我們這次吃的是民權路店，旁邊不遠處就是福澤喻吉日式商店，買完小判餅剛好可以從旁邊巷子進去鹿港老街邊吃邊逛好愜意XD。

店家名稱：米弎豆お菓子処 / MISATO

電話：04-7789551

地址：彰化縣鹿港鎮民權路264號

營業時間：10:00–17:30 周二公休

米弎豆お菓子処 | 環境

外觀是結合台灣老宅與日本創新元素的獨立茶室，我們是大年初一時來訪，現場人多到爆炸😂😂，比平時假日更多人潮，永遠都是萬頭鑽動，根本無法好好拍一張照片啊XD。

在正門口點完餐後，像熱門商品小判餅有現貨就會直接給，而如冰淇淋或要現作的飲品等，就會給號碼牌，再到旁邊這窗口來取餐。

像冰淇淋類別的的出餐口就是在這，製作的樣子相當療癒！服務人員還會詢問要不要拍照或錄影😂😂。

其實我們這次沒有買冰，因為拿著在老街逛不方便XD，剛好身旁有客人購買，就順便拍了下來，這是期間限定的草莓蒙布朗。

米弎豆お菓子処 | 菜單

目前這也是已調漲過價格的狀態😅😅，除了經典小判餅，還有和菓子系列／網美蒙布朗／各式霜淇淋及各式飲品，有的是只有此店才有的口味商品哦！

另外也有推出禮盒系列，還有冬季限定的草莓大福，有興趣者可自由選購，可掃QR-CODE進入訂購連結。

餐點介紹

今日點餐：小判餅—紅豆／小判餅—抹茶／冷泡煎茶。

小判餅有好幾種口味，都很想吃，差點選擇障礙發作😆😆，最後買了經典款紅豆和抹茶。

小判餅一入裝一袋，外頭都有標示口味不會認錯，服務人員也貼心用了不同顏色，白色紙袋是紅豆，牛皮色是抹茶。

而冷泡煎茶和小判餅組合優惠可再折價十元哦！

小判餅-紅豆

首先來嚐嚐紅豆口味，必須說實際看到本體，覺得SIZE比想像中小一點😂😂，大約幾口就能完食XD。

紅豆內餡綿密柔滑，還帶有顆粒口感，不是完全的紅豆泥，不過對我來說覺得稍甜。

小判餅-抹茶

橢圓型餅皮及上頭壓印著紋路圖案，正是日本江戶時代的錢幣小判，討喜可愛~

有壓印這面餅皮帶著微酥，而背面無字則是帶著軟Q口感，會稍微黏紙袋XD，米餅皮麻糬口感還不錯。

相較於紅豆，我更喜歡抹茶口味，因為甜度較低，且抹茶味頗濃郁，覺得抹茶控要點起來嚐嚐！

冷泡煎茶

冷泡煎茶則是此店限定商品，現點現泡，所以會稍微等一下。

不只有煎茶包，裡頭也加了抹茶粉，喝前要搖一搖，完全無糖很清爽，在濃郁微苦的抹茶中帶有煎茶的清香，搭配甜甜的小判餅正適合。

若有到鹿港老街來，可以順路來嚐嚐這米弎豆お菓子処的小判餅，體驗一下傳統日本九州的麻糬燒菓子。

店家資訊

店家名稱：米弎豆お菓子処 / MISATO

官網或粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063841553174

電話：04-7789551

地址：彰化縣鹿港鎮民權路264號

營業時間：10:00–17:30 周二公休

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