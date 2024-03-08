

啾哇嘿呦韓式專門店，之前經過對這家店很有印象因為外面有很大的偶像照片，但是其實看不到裡面，不能一探究竟，一月剛從韓國回來想念韓式烤肉的味道，就跟朋友相約來吃看看。



啾哇嘿呦店址如果搭捷運的話從忠孝復興或忠孝敦化走過來都可以，位於中間的位置不會太遠!用餐方式為吃到飽!價格上有調漲一點，為平日499/599元(人)，熱炒吃到飽或啤酒喝到飽二選一，差價一百元則在於499只有豬肉，599有牛肉的選項，不吃牛肉的人可以選擇499元的，假日價格是559/659元(人)。



終於看到餐廳裡面了，位置很多有四人桌跟六人桌，很方便聚餐一起吃烤肉，每桌都配有抽油煙機，雖然吃韓式烤肉那個油煙很大但多少能減少油煙感。



小菜跟醬料都在後面，這邊是自助式的，可以拿小菜盤自取，平常韓式餐廳吃的到的小菜這邊都有，像是吃炸雞一定要有的韓式酸甜醃蘿蔔、韓式泡菜、辣豆芽菜、還有醬蘿蔔、蒜片等種類還蠻多的，鍋物裡面的高麗菜、年糕、泡麵也可以吃到飽!那個青陽辣椒生吃超級辣的!一咬開整個被辣到，要拿要注意>"<



小菜吃完自己夾蠻方便的，銅製小菜盤也很有韓國的風味。



高麗菜很新鮮，可以拿來加在鍋物裡煮湯。因為之前吃別家的青陽辣椒不會太辣就很直接咬開，沒想到超級辣!辣到不行連喝好幾口可樂解辣。



各式醬料調味還蠻不錯的，有味噌烤肉醬、香油、醬油，沾香油真的是很韓式的吃法。



氣泡式飲料也是喝到飽的，如果喜歡喝酒又想要小資的話，啤酒喝到飽的選項是不錯的選擇。



加購39元享有冰淇淋吃到飽，當天好冷又吃太飽就沒加購了。



這天選擇的是一人599元，多了牛肉的選擇，啤酒喝到飽跟熱炒吃到飽我們選擇了熱炒吃到飽。坐定位後，服務人員會送上兩張點單，一張是熱炒類另一張則是肉品，畫完單給服務人員後就等著出菜了。



第一輪的畫的肉品品項已經很豐富了，吃完第一輪我跟朋友都好飽，服務人員還問說有吃飽嗎?沒吃飽可以繼續點啊!真的不是不好意思點!是真的份量也是蠻多的吃的太飽了。



部隊鍋裡面的佐料有玉米、杏包菇、泡菜、年糕等，剛煮熟的時候味道比較清淡一點，但是這樣子也不錯，有些人不愛喝太辣太鹹可以自己調整，像朋友說他想吃辣一點我們又加了韓式泡菜進去。吃到飽的好處就是可以自己隨意加料。



部隊鍋的起士味道很濃厚，這個泡麵一吃下去飽足感十足!年糕久煮軟Q好吃!可以沾那個味噌烤肉醬味道蠻特別的。



熱炒類我們只先點了兩樣，一樣是韓式辣味炸雞、一個是海鮮煎餅。整個餐點看起來很豐富。事實上我們吃完這樣子覺得超級飽 (還是我們食量超小)，但是這個菜色在現在物價上漲的時代來說599已經算是CP值很高了，可以吃得很豐富滿足，蠻適合學生、小資聚餐的好選擇之一。



肉品的選擇也蠻多的，這盤上就有厚切豬五花、牛小排、無骨雞腿肉、 骰子牛等，我們點到的好像都是沒調味的生肉比較多，味道就比較原味要沾上醬料比較好吃。



剛開始烤的時候服務人員有幫我們放上烤盤上烤一下，後來就自助烤，吃到飽就是考驗自己的烤肉技術。哈哈!不過也很有樂趣。



我覺得烤肉沾這個味噌烤肉醬都還不錯吃，醬油也算是薄鹽醬油吃起來不會死鹹，甜鹹口味。



牛五花肉的油酯豐富，烤盤也很熱，一下子就滋滋作響油香與肉香都出來了，但肉也很快就熟了，烤這個牛五花要全神貫注不能聊天的顧著它!不然也會很快就焦掉了!





牛五花肉看起來很肥美可以包著生菜夾點泡菜跟豆芽菜一起吃，口感層次會比較豐富之外，吃起來比較清爽，也可以解油膩。



吃到這邊已經飽到不行了，海鮮煎餅的餅皮比較厚，這個吃起來比較乾一點，後來發現他沒有沾醬，可以自己沾自助區的醬油一起吃，味道比較好吃。





韓式辣味炸雞炸得雞肉香嫩，外皮醬汁很濃厚甘甜好吃，上面灑了黑白芝麻，芝麻香氣清香。這時候如果來上一杯啤酒整個話鋒一轉就是另一種氛圍有來到韓式炸雞店的感覺。



總結:只能說我們自己食量太小無法吃太多，不然以平日599的價位來說還蠻划算的，肉品品項總類也蠻多的，牛肉、豬肉、雞肉都有，小菜也可以無限吃到飽。餐廳走的是平價式吃到飽，氛圍也很平易近人，有種韓式熱炒店的氣氛，小資聚餐的好選擇之一。



看影片---------點連結>>>>



啾哇嘿喲韓式烤肉專門店

電話:02 2752 2653

地址：台北市大安區敦化南路一段160巷23號

開放時間：

週一至週日11:30 - 14:30

週一至週日17:00 - 23:00