台中烏日知名的甜點銅鑼燒開了全新品牌【百花開】！主打清爽不甜膩蕾檬蛋糕，使用澳洲MG奶油、瑞士檸檬絲搭配屏東新鮮檸檬製成，讓人每一口都可以感受到那檸檬香氣在嘴中的無窮滋味。預購時間即日起到3/12(若預購完售將提早結束)，取貨時間為3/13~3/16，訂購方式先加入LINE帳號【媽咪好康團購】 或搜尋LINE【@721plrsy】，加入後請留下預購資料選擇取貨時間後，有人回覆訂單成立才成功！(詳細預購方式請參閱文末)

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產品是冷凍出貨的，冷藏25天，冷凍90天三種！建議一律都先冷凍保存，因為這款商品很妙，冷凍後常溫放30分鐘退冰最好吃！

一盒10入，外包裝如上，每一顆蕾檬蛋糕還有單獨的包裝，平常放冷凍，要吃的時候單獨把要吃的數量拿出來退冰即可。

包裝盒背後有詳細的商品資訊說明。

走減糖配方，長輩小孩吃起來負擔也不大，家中小孩吃過一次就愛上。

跟一般檸檬蛋糕不一樣的是，巧克力部分不是只有甜味，還可以吃到檸檬的酸香，甜而不膩

目前這個新品牌【百花開】尚無台中門市，都是走宅配而已，由於原本銅鑼燒品牌經營就不錯，新品每天都有不少的訂單量。

這次在台中漢口路舉辦預約快閃嘗鮮！凡是預購自取的朋友，單盒440元，三盒以上每盒420元，5盒以上每盒400元，揪團一起購買最划算，如果是走店家宅配的，則是單盒450元+99元運費。

這款產品很妙的地方是在於，不同的存放方式跟時間，吃到的口感也不相同，最好吃的口感是從冷凍放常溫30分鐘時，裡面的蛋糕吃起來會較為鬆軟綿密，外層巧克力則維持著薄脆的口感，如果比較喜歡吃紮實的，則冷凍出來沒多久後就可以食用，依個人喜愛自己決定。

這次活動時間較短，即日起到3/12可預約，取貨時間為3/13~3/16之間可取貨，每日數量有限，售完為止。