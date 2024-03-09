新竹後站夜市美食-禾日家─新竹宵夜dcard推薦，夜市隱藏版超強薯條，只有這裡吃得到獨創噴香炒薯條，一周只賣兩天！新竹夜市ptt推薦、新竹宵夜美食、新竹宵夜ptt推薦

目錄索引

1. 關於禾日家

2. 禾日家環境開箱

2.1 禾日家現點現炒/加熱滷味

3. 禾日家餐點分享

3.1 人氣TOP1 炒薯人

3.2 人氣TOP2 牛三寶

4. 消費資訊

4.1 禾日家餐點評價

4.2 禾日家菜單

5. 新竹後站夜市美食相關資訊

關於禾日家

「新竹後站夜市美食」

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禾日家在哪裡？

禾日家每周二、四17：00~22：30於新竹後站夜市出攤，緊鄰新竹火車站，新竹後站夜市有規畫停車場，停車方便；附近亦有公車站、火車站。

禾日家餐點特色

「獨家秘醬炒薯條」

「百元夜市美食 x 噴泉牛三寶 x 加熱滷味」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：火車-新竹火車站 (後站出口，走路3分鐘)

機車：新竹後站夜市停車場

汽車：新竹後站夜市停車場

禾日家環境開箱

周邊環境

工作結束後到新竹火車站附近的新竹後站夜市逛逛、尋找晚餐要吃的食物。

新竹後站夜市美食之一

跟著人潮排隊，按照順序等候點餐。

左側為炒薯條製餐區；右側為接待、專賣牛三寶的加熱滷味區。

禾日家現點現炒/加熱滷味

獨家炒料

先爆香 → 倒入現炸薯條。

倒入現炸酥香薯條

經由翻鍋的動作讓秘製醬料完美巴附在每一根薯條上。

盛盤

按照點餐順序依序裝杯 → 出餐。

加熱滷味

食材品項簡單，以牛三寶為主：牛腱、牛筋、牛肚，搭配米血、百頁、鑫鑫腸組合牛三寶餐，可再加一包王子麵增加飽足感。

牛三寶

由左至右，依序為：

牛筋、牛腱、牛肚，在開始滷製前的清洗步驟做得蠻確實的，滷製入味後的牛三寶是沒有腥味、雜味的。

客製化牛三寶滷味

有不吃的食材可更換，例如百頁更換成米血。

確認小份、大份 → 夾取客製化牛三寶滷味內容 → 加熱 → 在外帶盤中淋上香油 → 將牛三寶滷味盛盤 → 加入自製炒酸菜 、蔥花增添風味層次。

自製炒酸菜 / 自製辣醬

除了加點自製炒酸菜外，推薦有吃辣的朋友可以加點闆闆們自製辣醬，讓整體風味層次再上層樓。

禾日家餐點分享

這餐點了：

炒薯人 小份

牛三寶 小份

人氣TOP1 炒薯人

炒薯人 小份 100元

第一次吃到風味層次如此豐富的薯條，在翻炒過程中薯條原有的酥香脆絲毫不減，在原始的馬鈴薯香氣上，又多了好幾層被圈粉的迷人醬香。

人氣TOP2 牛三寶

牛三寶 小份 120元

牛腱、牛筋、牛肚、百頁、米血通通有，有不吃的食材可更換，例如百頁更換成米血。

消費資訊

購買日期：2024/02月

付款方式：現金

禾日家餐點評價

新竹後站夜市美食，買了被人潮、炒薯條香氣吸引過去的夜市美食─禾日家。

從軟Q嫩牛三寶、軟糯米血中吃到了真材實料堆疊的滷汁香氣，感受到僅賣炒薯條、牛三寶滷味的禾日家，簡單餐點內容裡不簡單的好滋味，第一次已被圈粉。

禾日家菜單

新竹後站夜市美食-禾日家菜單 (攝於2024/02月)

新竹後站夜市美食相關資訊

禾日家

類型：新竹後站夜市美食 / 新竹宵夜dcard推薦 / 新竹夜市ptt推薦 / 新竹宵夜美食 / 新竹宵夜ptt

⏰ 營業時間

二、四 17：00~22：30

📍 地址：新竹市東區公竹路 (新竹後站夜市)

📞 電話：

禾日家FB粉絲頁



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