終於要回來了！

阿世排骨是永和知名老店很多永和人從小吃到大的老味道~

阿世排骨在永和地區小有名氣，已有40年歷史，在2015年6月突然結束營業了…….

沒想到近日官網釋出好消息，3月11日重新開幕，消息一出，永和熟客留言「終於等到了！」、「好期待」

小編被這恐怖排隊人潮給驚呆，直呼「太扯了」！

才4:30餒，我目測前面最少有30人…….

約莫等一個小時，我終於看到門口了XD

店員忙著備料上菜，手沒停過，不過，剛好輪到我，滷排賣完了，悲劇了……….

菜單，價錢比以前漲幅不少，沒辦法這幾年物價狂飆呀…….

小編立馬來嚐嚐，或許會讓大家找到記憶中的那份經典味道

【招牌飯】

招牌飯也是必吃好味道

香腸、雞捲、蝦捲、雞翅4種口味一次滿足

主餐肉乎蓋滿了便當的份量

雞翅粉很薄、皮有調味過，一口咬下去微微的酥脆感

咬下去非常多汁，也不會有油耗味，口感鹹香入味非常好吃！

每根蝦卷都有一整隻蝦在裡面，真材實料，外皮酥脆

滷汁滋味鹹香，淋在白飯上會讓人想多扒幾口飯

認證〜

是記憶中那個熟悉的味道！

萬年不變的青菜就是高麗菜哈哈，搭配便當剛剛好的口感，高麗菜特別脆甜，辣椒很下飯

【雞腿飯】

豪邁一整支雞腿放進便當盒，幾乎把飯跟配菜都擋住了，視覺感大滿足

雖然是炸的雞腿但是含油量很少，雞腿皮薄不油膩

能嚐到雞肉本身的鮮甜滋味以及滿滿的肉汁感〜

小珊珊碎碎念：

就是這個味！

阿世排骨是我腦海中熟悉的味道，已經多年不曾吃到這樣難忘的味道了

我常常經過，每個便當最貴不超過130元，在物價上漲的年代算能接受了哈哈

【Info】

阿世排骨

地址：新北市永和區信義路111號

營業時間：11:00–19:00(星期日公休)

電話：02-29255559

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