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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 久等了！阿世排骨隆重回歸，永和人的回憶！

久等了！阿世排骨隆重回歸，永和人的回憶！

2024-03-12 12:41:00 小珊珊 人氣：137
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窩客好文

小珊珊

發表篇數：1234篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：阿世排骨
phone02-29255559
place新北市永和區信義路111號
作者本次評價：
3.70
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.00
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久等了！阿世排骨隆重回歸，永和人的回憶！

終於要回來了！365發憤

阿世排骨是永和知名老店很多永和人從小吃到大的老味道~015啊

 

阿世排骨在永和地區小有名氣，已有40年歷史，在2015年6月突然結束營業了…….042不公平

沒想到近日官網釋出好消息，3月11日重新開幕，消息一出，永和熟客留言「終於等到了！」、「好期待」

小編被這恐怖排隊人潮給驚呆，直呼「太扯了」！007驚訝

才4:30餒，我目測前面最少有30人…….

久等了！阿世排骨隆重回歸，永和人的回憶！

久等了！阿世排骨隆重回歸，永和人的回憶！

久等了！阿世排骨隆重回歸，永和人的回憶！

 

約莫等一個小時，我終於看到門口了XD

久等了！阿世排骨隆重回歸，永和人的回憶！

久等了！阿世排骨隆重回歸，永和人的回憶！

久等了！阿世排骨隆重回歸，永和人的回憶！

 

店員忙著備料上菜，手沒停過，不過，剛好輪到我，滷排賣完了，悲劇了……….019轉圈哭

久等了！阿世排骨隆重回歸，永和人的回憶！

久等了！阿世排骨隆重回歸，永和人的回憶！

 

菜單，價錢比以前漲幅不少，沒辦法這幾年物價狂飆呀…….

久等了！阿世排骨隆重回歸，永和人的回憶！

 

小編立馬來嚐嚐，或許會讓大家找到記憶中的那份經典味道

久等了！阿世排骨隆重回歸，永和人的回憶！

 

【招牌飯】

久等了！阿世排骨隆重回歸，永和人的回憶！

 

招牌飯也是必吃好味道

香腸、雞捲、蝦捲、雞翅4種口味一次滿足

主餐肉乎蓋滿了便當的份量

雞翅粉很薄、皮有調味過，一口咬下去微微的酥脆感

咬下去非常多汁，也不會有油耗味，口感鹹香入味非常好吃！

久等了！阿世排骨隆重回歸，永和人的回憶！

 

每根蝦卷都有一整隻蝦在裡面，真材實料，外皮酥脆

久等了！阿世排骨隆重回歸，永和人的回憶！

久等了！阿世排骨隆重回歸，永和人的回憶！

 

滷汁滋味鹹香，淋在白飯上會讓人想多扒幾口飯

久等了！阿世排骨隆重回歸，永和人的回憶！

 

認證〜

是記憶中那個熟悉的味道！

萬年不變的青菜就是高麗菜哈哈，搭配便當剛剛好的口感，高麗菜特別脆甜，辣椒很下飯

久等了！阿世排骨隆重回歸，永和人的回憶！

久等了！阿世排骨隆重回歸，永和人的回憶！

 

【雞腿飯】

久等了！阿世排骨隆重回歸，永和人的回憶！

 

豪邁一整支雞腿放進便當盒，幾乎把飯跟配菜都擋住了，視覺感大滿足

雖然是炸的雞腿但是含油量很少，雞腿皮薄不油膩

能嚐到雞肉本身的鮮甜滋味以及滿滿的肉汁感〜

久等了！阿世排骨隆重回歸，永和人的回憶！

 

小珊珊碎碎念：

就是這個味！028揪耳朵

阿世排骨是我腦海中熟悉的味道，已經多年不曾吃到這樣難忘的味道了004拍手

我常常經過，每個便當最貴不超過130元，在物價上漲的年代算能接受了哈哈

 

【Info】

阿世排骨

地址：新北市永和區信義路111號

營業時間：11:0019:00(星期日公休)

電話：02-29255559

文章標籤
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