終於要回來了！
阿世排骨是永和知名老店很多永和人從小吃到大的老味道~
阿世排骨在永和地區小有名氣，已有40年歷史，在2015年6月突然結束營業了…….
沒想到近日官網釋出好消息，3月11日重新開幕，消息一出，永和熟客留言「終於等到了！」、「好期待」
小編被這恐怖排隊人潮給驚呆，直呼「太扯了」！
才4:30餒，我目測前面最少有30人…….
約莫等一個小時，我終於看到門口了XD
店員忙著備料上菜，手沒停過，不過，剛好輪到我，滷排賣完了，悲劇了……….
菜單，價錢比以前漲幅不少，沒辦法這幾年物價狂飆呀…….
小編立馬來嚐嚐，或許會讓大家找到記憶中的那份經典味道
【招牌飯】
招牌飯也是必吃好味道
香腸、雞捲、蝦捲、雞翅4種口味一次滿足
主餐肉乎蓋滿了便當的份量
雞翅粉很薄、皮有調味過，一口咬下去微微的酥脆感
咬下去非常多汁，也不會有油耗味，口感鹹香入味非常好吃！
每根蝦卷都有一整隻蝦在裡面，真材實料，外皮酥脆
滷汁滋味鹹香，淋在白飯上會讓人想多扒幾口飯
認證〜
是記憶中那個熟悉的味道！
萬年不變的青菜就是高麗菜哈哈，搭配便當剛剛好的口感，高麗菜特別脆甜，辣椒很下飯
【雞腿飯】
豪邁一整支雞腿放進便當盒，幾乎把飯跟配菜都擋住了，視覺感大滿足
雖然是炸的雞腿但是含油量很少，雞腿皮薄不油膩
能嚐到雞肉本身的鮮甜滋味以及滿滿的肉汁感〜
小珊珊碎碎念：
就是這個味！
阿世排骨是我腦海中熟悉的味道，已經多年不曾吃到這樣難忘的味道了
我常常經過，每個便當最貴不超過130元，在物價上漲的年代算能接受了哈哈
【Info】
阿世排骨
地址：新北市永和區信義路111號
營業時間：11:00–19:00(星期日公休)
電話：02-29255559