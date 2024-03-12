親子郊遊好地方 悠閒漫步好去處 海の中道海浜公園

可租借腳踏車、電動滑板車 遊園區欣賞自然美景

還可至動物區親近的動物

搭乘JR九州香椎線至海之中道車站下車即可到達

日本第五座國營公園 海の中道海浜公園 佔地超過540公頃

園區超級大 並分為許多主題區塊，人氣必逛的當然是動物の森可愛動物區拉!!

既然園區這麼大，光走路逛完也會讓你鐵腿的!!

入口處提供付費租借腳踏車、電動滑板車服務

讓你逛的更輕鬆 悠閒更加自在呢!!!

雖然說出國旅遊~一定少不了逛街購物吃吃喝喝逛好逛滿

但不同一般的觀光體驗 遠離繁華都市

在地公園也能享受悠閒自在

悠閒漫步海の中道海浜公園，欣賞四周的自然美景

不一樣的觀光體驗 一起來漫步走走吧!!

海の中道海浜公園

福岡県福岡市東区西戸崎18-25

交通方式：

乘坐JR九州香椎線至海之中道車站，步行約一分鐘即可抵達

博多 博多ふ頭 或福岡塔 ももち 搭乘高速船至海の中道桟橋待合所，步行約6至10分鐘即可抵達

入園費用:

大人 450円

65歲以上 210円

中學生以下 無料

購票方式:

於自動售票機完成購票即可

入場後第一步就是選擇你的交通工具

園區占地廣大，真的要漫步走走也不是說不可以~

但有車逛逛可說是更加輕鬆自在阿!!!!

這邊強力推薦可以租借電動滑板車~

只要手機有LINE就可以租借!!!!

現在服務人員會教你如何用LINE綁定電動滑板車

綁定後就可以在園區自在騎乘，定點鎖車不怕人偷騎有~實在相當方便喔!!

第一站首先就來到距離入口處最近的動物の森

也是最具有人氣的一個地方~

這裡有許多可愛的小動物，還有部分動物有開放付費餵食~

販賣區還有好吃好買的人氣伴手禮商品

還有來到日本一定少不了來上一支一年四季都好吃上香甜可口的霜淇淋

就算今天天氣再冷，還是要吃啦!!!

海の中道海浜公園園區最大特色就是一年四季都可以看到不同花花樹木草草

藍天白雲天氣好，賞景賞花可說是最佳選擇

還有不少鳥類 從野生鳥池靜靜地遠處觀賞!

根據季節不同從海上飛來的候鳥或是常年生活在這一區域的鳥類

另外如果是夏季前往，還有夏日泳池可以玩水~

清涼消暑樂一夏，怎能不玩水呢!!!

兒童廣場區周邊還有許多小朋友喜愛的遊樂設施

有需另外付費的也有免費的~

像是巨大彈翻床就相當受到大家歡迎，在上面碰碰跳跳~十分歡樂

開中型車車付費設施也相當好玩，可惜年齡限制我不能玩XD~

另外肚子餓了也有提供販賣各式各樣熱食，玩久了肚子總是會餓~

那就….吃飽再遊玩吧!!!

遠離都市的繁華吵鬧，來海の中道海浜公園體驗不同以往的觀光樂趣

騎乘電動滑板車或自行車在兩旁樹林長廊中

悠閒享受最讚的大自然森林沐浴或是漫步在豐富大自然中，享受難得悠閒的美好

體驗分布園區內各種主題設施，親近並擁抱大自然

從中也讓我們了解愛惜動物及大自然的重要性

兼具教育性及知識性的悠遊體驗，相當適合親子互動最佳去處~!!

另外如果時間還足夠，還可以去一旁的海洋世界海の中道

有可愛企鵝、水母、海豚、彈塗魚、螃蟹等等，共有約350種3萬隻生物。

其中海豚表演可說是最吸睛

偷偷跟你說，坐在前排可獲得海豚潑水大禮喔!!

海の中道海浜公園

福岡県福岡市東区西戸崎18-25

交通方式：

乘坐JR九州香椎線至海之中道車站，步行約一分鐘即可抵達

博多或福岡塔 搭乘超速船至海の中道桟橋待合所，步行約6至10分鐘即可抵達

入園費用:

大人 450円

65歲以上 210円

中學生以下 無料

購票方式:

於自動售票機完成購票即可

【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用



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