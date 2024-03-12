南投中寮「麝香木秘境」絕美爆紅！

粉紅麝香木花海滿滿山丘，在這裡拍的每張照片都超級仙〜

我們當然也要來這裡朝聖一下，感受一下小鎮悠閒迷人的氛圍！

【瑰蜜甜心玫瑰園】位於南投縣中寮鄉，雖然它不如知名的日月潭或清境農場那麼出名，但是一個寧靜美麗的鄉村地區

瑰蜜甜心玫瑰園是由三兄弟喜歡種植各種花草打造的秘密花園，種植了麝香木/樹玫瑰/九重葛/風鈴木/許願藤

能開放園區讓旅人們賞花真的很佛心，而且停車場是鋪塑膠墊，可以保護輪胎並避免塵土飛揚

，交通方便加分不少，很謝謝主人無私分享，雖然收取入園清潔費$100，園區維護本就要費用，我覺得收費很合理

開車來的朋友，白線可路邊停車，另有收費停車場收費為50/次

都是泥土步道，但還算好走，僅斜坡路段要注意安全，連小朋友都可以輕鬆挑戰

花季每年二月中至三月底，目前最佳賞花期，賞花要趁早喔

麝香木花海還真的是第一次見

上網一查原來麝香木麝香木，又名紅花到手香，唇形花科麝香木屬，多年生常綠灌木

，原產於南非，株高可達1-3公尺，花期是2-4月間，花色從白色轉至淡紫色

可惜我們那天的天氣不是很好，下了一些毛毛雨，如果天氣好的時候，真的是拍照絕佳的地點

今年更擴大種植面積到近3000坪，全區大致分為3個區域全部盛開，滿山遍野的浪漫粉紫色山丘〜〜〜

首先最上方(至高處)有一個平台的咖啡廳，走累了可以來這裡喝咖啡眺望中央山脈

麝香木花海步道同時也有九重葛、黃花風鈴木等花朵綻放，各種飽和且明亮的色彩配色到繽紛的花朵，瞬間被美到！

園區最下方也就是最大範圍的粉紅山丘，放眼望去就是一整片的粉紫色花海

完全是個"數大就是美"〜〜〜 讓到場賞花的遊客，感受滿滿的浪漫氛圍

置身於滿滿的麝香木花之中就像森林仙子，隨意擺拍，怎麼拍都美

園區還貼心打造了網美們愛拍照的打卡布置，真的好好拍

小珊珊碎碎念：

整體來說瑰蜜甜心玫瑰園區的麝香木真的很美，形成了花海這壯闊的美景真是令人難以形容

大家不妨把握最後賞花期 ，一同造訪南投這美麗的花海，當個自在的花仙子，穿梭其間

可惜天候不佳，又NICO因為下雨臉很臭 ，沒能好好拍，只好明年再訪補考了XD

【Info】

瑰蜜甜心玫瑰園

地址：南投縣中寮鄉廣興村頂城巷39號

Google導航：粉紅山丘麝香木秘境，附設有停車場(清潔費$50)

營業時間：08:00–18:00

電話：0920 027 855

粉絲專頁：瑰蜜甜心玫瑰園

IG：瑰蜜甜心玫瑰園（粉紅山丘麝香木）2/24開園（@sweet_rose_garden）• Instagram 相片與影片

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