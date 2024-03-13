知名台中美食「赤鬼牛排」餐廳，因超高CP值與口耳相傳的美味而叱吒美食界。相信就算不是台中人，也一定聽過赤鬼牛排響噹噹的名號吧！今天就來帶大家好好認識赤鬼牛排，看看赤鬼有哪些招牌餐點與特色附餐，一起來了解赤鬼美味的秘密在哪裡吧！
重點整理：
赤鬼牛排｜赤鬼餐券優惠
現金抵用券｜【超人氣激推】赤鬼炙燒牛排｜600元現金抵用券
2人餐優惠｜【超人氣必吃】台中、彰化、高雄｜赤鬼炙燒牛排2人餐
3人餐優惠｜3人餐（A餐）、3人超值餐（B餐）
4人餐優惠｜【超人氣必吃】台中、彰化、高雄｜赤鬼炙燒牛排4人餐
- 此為電子票(QR Code)，不另外寄送紙本票券。
- 可使用店家：赤鬼牛排台灣大道店、 赤鬼牛排崇德店、赤鬼牛排逢甲店、赤鬼牛排大里店、赤鬼牛排高雄店、赤鬼牛排員林店
- 使用規定：平日可抵用600元消費金額，假日不適用。
- 使用本券請於帶位入座時告知人員以提供點餐協助，用餐後至櫃台結帳時請再次出示本券以完成核銷。
- 全店商品不分品項均可使用，抵用後之額外費用需另外支付，未使用完之餘額恕不找零。
赤鬼牛排｜台中平價牛排
「赤鬼牛排」起源自台中逢甲夜市，和另一知名的逢甲夜市必吃美食「日船章魚小丸子」其實是同一老闆。據說當時在創立第一家赤鬼牛排時，就是以「平民價格、頂級肉質」為目標，雖沒有桌邊服務，也沒有坊間沙拉吧吃到飽，反而將心力都放在排餐品質上，讓客人可以專心品嚐，好好享受「一塊肉」！
另一大特色是他舒適的用餐環境，赤鬼和印象中的平價牛排店有極大差異。首先座位區位置寬敞，完全沒有「擠」著用餐的感覺，再來就是環境維護非常乾淨，雖然是牛排店，但店內沒有油膩、髒污、烏煙瘴氣。
赤鬼牛排台灣大道店和大里店等，甚至大膽的用一塵不染的白色作裝潢基底，相信他們應該對店內的清潔程度，有十足自信吧？另外因不限用餐時間，所以品嚐美味時也可以很放鬆，沒有「趕進度」的壓力。
唯一讓人困擾的，大概就是赤鬼的人氣太旺，慕名而來的客人很多！所以想朝聖的話建議要早點到場候位，或避開尖峰用餐時段。
赤鬼牛排｜點餐、菜單
赤鬼牛排點餐很科技化，入座後在餐桌旁使用平板自行點餐，只需依提示選擇主餐、醬料、附餐(越光米、麵條)、蛋品、麵包就能完成點餐，另外也提供炸物、甜點可以單點。
餐券優惠：【超人氣激推】赤鬼炙燒牛排｜600元現金抵用券
點餐可以在平板上快速完成，操作還滿直覺的，想要隨時加點也沒問題。但如果對平板操作有困難的話，還是可以請服務生來協助點餐啦。送出菜單後，就能利用廚房製作美味排餐的時間，去自助吧喝上一碗料多實在的湯品，和特色飲品囉！
赤鬼招牌套餐
如果是第一次造訪赤鬼，可先品嚐銷量最好的幾道招牌套餐。若平日用餐，可以在線上購買電子優惠餐券(約93折優惠)，赤鬼電子餐券不需先預約，可即買即用但記得要先出示電子票券QRcode讓店員確認，再進行點餐哦！
|
|
|
|
|
|
小羔羊排
赤鬼牛排｜無限自助吧
赤鬼牛排砸重本經營的主排餐，肉質與口感是整個餐點中最令人驚豔的部分。但自助吧也不因此而馬虎哦，美味與用料大器為人津津樂道。
辣韭菜是一道牛排店少見的自助吧菜色，喜歡吃韭菜的大大一定一吃就上癮，辣度還能依照個人口味使用旁邊富的辣椒調整，韭菜鮮脆濃郁，非常開胃！
酸洋蔥更是一道開胃到不行的小菜，使用滿滿的和風醬與番茄混和出令人垂涎的酸度，加上新鮮辣翠的洋蔥為主體，搭上黑胡椒，超絕、超涮嘴，讓你一口接一口！
湯吧部分則分為兩種湯品，用料非常大器只能說太佛心了！番茄、紅蘿蔔、洋蔥和牛肉為基底熬煮的羅宋蔬菜湯，鹹香不油膩，每一瓢都有滿滿的蔬菜跟洋蔥。
玉米濃湯香濃好喝之餘還吃的到玉米及馬鈴薯，甚至還提供麵包丁可以按照個人喜好搭配。
飲料吧為無限取用的飲料機，冷泡茶、冰紅茶、仙草甘茶自由選擇。小編超推無糖冷泡茶，喝得出來是貨真價實的茶葉下去沖泡的，非常去油解膩！而冰紅茶香甜濃郁，想要解膩又想喝甜的？那就是試試旁邊清爽的仙草甘茶吧；想喝熱飲的話，飲料吧也有提供熱水機與茶包沖泡，非常貼心。
赤鬼牛排｜招牌餐點推薦
▼推薦NO.3：〔酥烤雞排〕牛排店賣烤雞排意外美味
建議最佳熟度： 全熟
赤鬼牛排的酥烤雞排使用台灣本土足齡肉雞，並且選用特大規格T10以上的生鮮雞腿肉，仔細的去骨後，經過特殊專業秘法串烤，再使用紅外線烤台長時間烘烤，將表皮烘烤至金黃酥脆同時又肉汁飽滿鮮嫩、香氣十足，美味好吃！
▼推薦NO 2：〔沙朗牛排〕經典炙燒，平價吃到好肉質
建議最佳熟度：7分
沙朗為肋骨上方的肉，外側通常有局部會被油脂所包覆，是喜歡吃較軟肉質的好選擇，沙朗牛牌因部位油脂含量較高，適合高熟度品嘗，讓油脂經過烘烤產生微焦的焦糖反應，散發出的濃厚奶香吃過的都說讚！
▼推薦NO 1：〔無骨牛小排〕老饕最愛的頂級享受
建議最佳熟度：全熟
牛小排擁有大量豐富的油花，還有相當濃厚的牛肉原味，是牛排餐廳的中上等級肉品，烹調上需較長時間、火侯更需精準掌控，才能逼出油脂同時保有肉質Q彈口感，而長時間的烹調將牛肉湯汁與香氣都鎖在肉裡，本身獨特的彈牙口感與濃厚的鮮甜肉味，是與菲力沙朗完全不同的享受！
赤鬼牛排｜附餐菜色
赤鬼在醬料選擇上與一般牛排餐廳相似，有黑胡椒、洋蔥、各半的三種選擇，黑胡椒為招牌，推薦給能夠吃小辣以上的朋友，洋蔥的部分也非常夠味，洋蔥用料相當實在！附餐可以選擇越光米或鐵板麵條，甚至還有加價的不同主食可以搭配喔！蛋品則可以選擇和風的三分熟和風蛋，或是全熟的蒸蛋；招牌法國麵包也有酥脆及鬆軟兩種口感可以選擇，順道推薦沾麵包的特製沾醬，非常濃郁美味！
赤鬼牛排｜各分店營業資訊
赤鬼牛排從開店至今，從沒斷過的人潮、從沒低過的翻桌率，名符其實的可被喻為台中牛排業的奇蹟，倚靠張老闆特殊的經營方針與對於品質的堅持，像小編這種愛吃肉的小資女，才能用平價的價格，吃到高級美味的肉品，想要吃一餐超高CP值的牛排饗宴嗎？以下有整理了赤鬼牛排各分店的資訊，快預定起來吧！
赤鬼牛排台灣大道店
地址：台中市西區台灣大道二段170號(地圖連結)
營業時間：平日11:00-22:30、週末11:00- 23:00
訂位電話：04-2206-0078
赤鬼牛排崇德店
地址：台中市北屯區文心路四段603號(崇德路口) (地圖連結)
營業時間：平日11:00-22:30、週末11:00- 23:00
訂位電話：04-2242-9933
赤鬼牛排逢甲店
地址：台中市西屯區文華路11號(地圖連結)
營業時間：週一至週四12:00-23:30、週五至週日12:00- 00:30
訂位電話：04-2452-7277
赤鬼牛排大里店
地址：台中市大里區德芳南路212號(地圖連結)
營業時間：平日11:00-22:30、週末11:00- 23:00
訂位電話：04-2483-3908
赤尾牛排高雄店
地址：高雄市左營區博愛二路318號(地圖連結)
營業時間：平日11:00-22:30、週末11:00- 23:00
訂位電話：07-5568-895
赤鬼牛排員林店
地址：彰化縣埔心鄉員林大道七段500號(地圖連結)
營業時間：平日11:00-22:30、週末11:00- 23:00
訂位電話：04-8395018
台中景點一日遊攻略
|🟣新社景點一日遊
|🟣霧峰景點一日遊
|🟣后里景點一日遊
|🟣清水景點一日遊
|🟣大坑景點一日遊
|🟣台中海線一日遊
|🟣烏日景點一日遊
|🟣台中景點二日遊
暢玩台中懶人包
八仙山森林遊樂區｜台中望高寮｜台中武陵農場
大雪山森林遊樂區｜台中科博館｜台中中央公園
台中太平藏寶莊園｜麗寶樂園｜彩虹眷村｜大坑步道
921地震教育園區｜紙箱王創意園區｜光復新村
台中住宿 懶人包
台中住宿｜台中汽車旅館｜台中溫泉
台中露營｜谷關溫泉推薦｜台中按摩
台中美食 懶人包
|台中地區美食
|台中美食分類
|
台中美食
逢甲夜市美食
廟東夜市美食
大慶夜市美食
東海夜市美食
一中街美食
Park2草悟廣場美食
沙鹿美食
北平美食
大甲美食
后里美食
勤美美食
清水美食
霧峰美食
東勢美食
|
台中火鍋
台中早午餐
台中咖啡廳
台中吃到飽
台中素食
台中牛排
台中燒肉
台中宵夜
台中酒吧
台中餐酒館
台中夜景餐廳
台中夜市
台中伴手禮
台中月餅
台中甜點
台中蛋糕
台中景點 主題遊玩攻略
|🟠台中室內景點
|🟠台中觀光工廠
|🟠台中親子景點
|🟠台中博物館
|🟠台中登山步道
|🟠台中露營景點
|🟠台中文青景點
|🟠台中捷運景點