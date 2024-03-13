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台中市西屯區台中赤鬼牛排｜體驗高CP炙燒牛排餐廳【菜單、價格、評價、優惠餐券】

2024-03-13 15:50:11 好好玩 人氣：102
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發表篇數：864篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：赤鬼炙燒牛排逢甲店
phone04-24527277
place台中市西屯區文華路11號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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知名台中美食赤鬼牛排」餐廳，因超高CP值與口耳相傳的美味而叱吒美食界。相信就算不是台中人，也一定聽過赤鬼牛排響噹噹的名號吧！今天就來帶大家好好認識赤鬼牛排，看看赤鬼有哪些招牌餐點與特色附餐，一起來了解赤鬼美味的秘密在哪裡吧！

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圖片來源：赤鬼炙燒牛排台灣大道店FB

重點整理：

赤鬼牛排｜赤鬼餐券優惠

現金抵用券｜【超人氣激推】赤鬼炙燒牛排｜600元現金抵用券
2人餐優惠｜【超人氣必吃】台中、彰化、高雄｜赤鬼炙燒牛排2人餐
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4人餐優惠｜【超人氣必吃】台中、彰化、高雄｜赤鬼炙燒牛排4人餐

  • 此為電子票(QR Code)，不另外寄送紙本票券。
  • 可使用店家：赤鬼牛排台灣大道店、 赤鬼牛排崇德店、赤鬼牛排逢甲店、赤鬼牛排大里店、赤鬼牛排高雄店、赤鬼牛排員林店
  • 使用規定：平日可抵用600元消費金額，假日不適用
  • 使用本券請於帶位入座時告知人員以提供點餐協助，用餐後至櫃台結帳時請再次出示本券以完成核銷。
  • 全店商品不分品項均可使用，抵用後之額外費用需另外支付，未使用完之餘額恕不找零。

赤鬼牛排｜台中平價牛排

「赤鬼牛排」起源自台中逢甲夜市，和另一知名的逢甲夜市必吃美食「日船章魚小丸子」其實是同一老闆。據說當時在創立第一家赤鬼牛排時，就是以「平民價格、頂級肉質」為目標，雖沒有桌邊服務，也沒有坊間沙拉吧吃到飽，反而將心力都放在排餐品質上，讓客人可以專心品嚐，好好享受「一塊肉」！

假日的尖峰用餐時段常需取號排隊

另一大特色是他舒適的用餐環境，赤鬼和印象中的平價牛排店有極大差異。首先座位區位置寬敞，完全沒有「擠」著用餐的感覺，再來就是環境維護非常乾淨，雖然是牛排店，但店內沒有油膩、髒污、烏煙瘴氣。

赤鬼牛排崇德店、逢甲店，裝潢走的是神秘黑色風格

赤鬼牛排台灣大道店和大里店等，甚至大膽的用一塵不染的白色作裝潢基底，相信他們應該對店內的清潔程度，有十足自信吧？另外因不限用餐時間，所以品嚐美味時也可以很放鬆，沒有「趕進度」的壓力。

赤鬼台灣大道、大里店等，則是不同的純白潔淨風

唯一讓人困擾的，大概就是赤鬼的人氣太旺，慕名而來的客人很多！所以想朝聖的話建議要早點到場候位，或避開尖峰用餐時段。

赤鬼牛排｜點餐、菜單

赤鬼牛排點餐很科技化，入座後在餐桌旁使用平板自行點餐，只需依提示選擇主餐、醬料、附餐(越光米、麵條)、蛋品、麵包就能完成點餐，另外也提供炸物、甜點可以單點。

餐券優惠：【超人氣激推】赤鬼炙燒牛排｜600元現金抵用券
店內每桌都有一台平板，可用平板自助點餐（最新價格請參考官網

點餐可以在平板上快速完成，操作還滿直覺的，想要隨時加點也沒問題。但如果對平板操作有困難的話，還是可以請服務生來協助點餐啦。送出菜單後，就能利用廚房製作美味排餐的時間，去自助吧喝上一碗料多實在的湯品，和特色飲品囉！

赤鬼招牌套餐

如果是第一次造訪赤鬼，可先品嚐銷量最好的幾道招牌套餐。若平日用餐，可以在線上購買電子優惠餐券(約93折優惠)，赤鬼電子餐券不需先預約，可即買即用但記得要先出示電子票券QRcode讓店員確認，再進行點餐哦！


炙燒豬排

酥烤雞排

沙朗牛排

菲力牛排

無骨牛小排
小羔羊排

赤鬼牛排｜無限自助吧

赤鬼牛排砸重本經營的主排餐，肉質與口感是整個餐點中最令人驚豔的部分。但自助吧也不因此而馬虎哦，美味與用料大器為人津津樂道。

辣韭菜是一道牛排店少見的自助吧菜色，喜歡吃韭菜的大大一定一吃就上癮，辣度還能依照個人口味使用旁邊富的辣椒調整，韭菜鮮脆濃郁，非常開胃！

圖片來源：赤鬼炙燒牛排台灣大道店FB

酸洋蔥更是一道開胃到不行的小菜，使用滿滿的和風醬與番茄混和出令人垂涎的酸度，加上新鮮辣翠的洋蔥為主體，搭上黑胡椒，超絕、超涮嘴，讓你一口接一口！

圖片來源：赤鬼炙燒牛排台灣大道店FB

湯吧部分則分為兩種湯品，用料非常大器只能說太佛心了！番茄、紅蘿蔔、洋蔥和牛肉為基底熬煮的羅宋蔬菜湯，鹹香不油膩，每一瓢都有滿滿的蔬菜跟洋蔥。

圖片來源：赤鬼炙燒牛排台灣大道店FB

玉米濃湯香濃好喝之餘還吃的到玉米及馬鈴薯，甚至還提供麵包丁可以按照個人喜好搭配。

圖片來源：赤鬼炙燒牛排台灣大道店FB

飲料吧為無限取用的飲料機，冷泡茶、冰紅茶、仙草甘茶自由選擇。小編超推無糖冷泡茶，喝得出來是貨真價實的茶葉下去沖泡的，非常去油解膩！而冰紅茶香甜濃郁，想要解膩又想喝甜的？那就是試試旁邊清爽的仙草甘茶吧；想喝熱飲的話，飲料吧也有提供熱水機與茶包沖泡，非常貼心。

自助吧可無限取用湯品、飲料、小菜

赤鬼牛排｜招牌餐點推薦

▼推薦NO.3：〔酥烤雞排〕牛排店賣烤雞排意外美味

建議最佳熟度： 全熟

赤鬼牛排的酥烤雞排使用台灣本土足齡肉雞，並且選用特大規格T10以上的生鮮雞腿肉，仔細的去骨後，經過特殊專業秘法串烤，再使用紅外線烤台長時間烘烤，將表皮烘烤至金黃酥脆同時又肉汁飽滿鮮嫩、香氣十足，美味好吃！

▼推薦NO 2：〔沙朗牛排〕經典炙燒，平價吃到好肉質

建議最佳熟度：7分

沙朗為肋骨上方的肉，外側通常有局部會被油脂所包覆，是喜歡吃較軟肉質的好選擇，沙朗牛牌因部位油脂含量較高，適合高熟度品嘗，讓油脂經過烘烤產生微焦的焦糖反應，散發出的濃厚奶香吃過的都說讚！

▼推薦NO 1：〔無骨牛小排〕老饕最愛的頂級享受

建議最佳熟度：全熟

牛小排擁有大量豐富的油花，還有相當濃厚的牛肉原味，是牛排餐廳的中上等級肉品，烹調上需較長時間、火侯更需精準掌控，才能逼出油脂同時保有肉質Q彈口感，而長時間的烹調將牛肉湯汁與香氣都鎖在肉裡，本身獨特的彈牙口感與濃厚的鮮甜肉味，是與菲力沙朗完全不同的享受！

赤鬼牛排｜附餐菜色

赤鬼在醬料選擇上與一般牛排餐廳相似，有黑胡椒、洋蔥、各半的三種選擇，黑胡椒為招牌，推薦給能夠吃小辣以上的朋友，洋蔥的部分也非常夠味，洋蔥用料相當實在！附餐可以選擇越光米或鐵板麵條，甚至還有加價的不同主食可以搭配喔！蛋品則可以選擇和風的三分熟和風蛋，或是全熟的蒸蛋；招牌法國麵包也有酥脆及鬆軟兩種口感可以選擇，順道推薦沾麵包的特製沾醬，非常濃郁美味！

套餐所附的麵包與沾醬，麵包外酥內軟，配上特別沾醬超搭配
赤鬼套餐可以選和風三分蛋
也可以選擇全熟蒸蛋

赤鬼牛排｜各分店營業資訊

赤鬼牛排從開店至今，從沒斷過的人潮、從沒低過的翻桌率，名符其實的可被喻為台中牛排業的奇蹟，倚靠張老闆特殊的經營方針與對於品質的堅持，像小編這種愛吃肉的小資女，才能用平價的價格，吃到高級美味的肉品，想要吃一餐超高CP值的牛排饗宴嗎？以下有整理了赤鬼牛排各分店的資訊，快預定起來吧！

赤鬼牛排台灣大道店

地址：台中市西區台灣大道二段170號(地圖連結)
營業時間：平日11:00-22:30、週末11:00- 23:00
訂位電話：04-2206-0078

圖片來源：赤鬼官網

赤鬼牛排崇德店

地址：台中市北屯區文心路四段603號(崇德路口) (地圖連結)
營業時間：平日11:00-22:30、週末11:00- 23:00
訂位電話：04-2242-9933

圖片來源：赤鬼官網

赤鬼牛排逢甲店

地址：台中市西屯區文華路11號(地圖連結)
營業時間：週一至週四12:00-23:30、週五至週日12:00- 00:30
訂位電話：04-2452-7277

圖片來源：赤鬼官網

赤鬼牛排大里店

地址：台中市大里區德芳南路212號(地圖連結)
營業時間：平日11:00-22:30、週末11:00- 23:00
訂位電話：04-2483-3908

圖片來源：赤鬼官網

赤尾牛排高雄店

地址：高雄市左營區博愛二路318號(地圖連結)
營業時間：平日11:00-22:30、週末11:00- 23:00
訂位電話：07-5568-895

圖片來源：赤鬼官網

赤鬼牛排員林店

地址：彰化縣埔心鄉員林大道七段500號(地圖連結)
營業時間：平日11:00-22:30、週末11:00- 23:00
訂位電話：04-8395018

圖片來源：赤鬼官網


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