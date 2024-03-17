米其林必比登推薦台北餐廳(雙月食品社)人氣【阿甘剝皮辣椒雞湯】好市多獨家開賣啦!

招牌麵食【雙月愛恨椒芝麵】加熱即食冷凍包(水滾煮10秒)拌勻立即輕鬆開吃!全家超商與全家行動購都買的到喔!

連續蟬聯6年米其林必比登推薦(台北)好食雞湯燉品專賣餐廳(雙月食品社)

這幾年在台北、新北、桃園機場都有拓展新分店、最近基隆也開分店啦!

但對住桃園以南(中南部縣市)花東地區饕客而言!想品嚐必比登推介雞湯美食常常需等剛好有上台北洽公或到台北旅行時才能嚐鮮or回味!

原文網址 米其林必比登推薦餐廳(雙月食品社)人氣【阿甘剝皮辣椒雞湯】好市多獨家開賣啦! 水滾煮10秒加熱即食雙月(愛恨椒芝麵)更是冷凍必囤好吃拌麵

最近發現今年美式賣場好市多(costco)

竟然與雙月食品社(合作)獨家販售雙月人氣

『阿甘剝皮辣椒雞湯』冷凍湯品!

一盒裡頭有兩大包雞湯包+2包剝皮辣椒包(

總重2520g)固形物重達800g

雞湯有美美外盒裝盛~除了買自煮也很適合買當伴手禮(送禮)更是喜愛露營朋友快速出餐(煲湯)好選擇!

品嚐雙月好喝(阿甘剝皮辣椒雞湯) 別忘了到全家超商/ 全家行動購 (買)雙月愛恨椒芝麵 當主食搭配著吃!

超有去雙月餐廳用餐回味感

好市多獨家限定販售

冷凍包裝!雙月(阿甘剝皮辣椒雞湯) 保存期限~印在盒外

盒內有2包雙月秘製脆口剝皮辣椒及2包台灣溫體仿土雞腿肉+阿甘剝皮辣椒(採用湯肉分離煮法)經過燙肉燉煮至少8小時以上(冷凍)剝皮辣椒雞湯包

雙月阿甘剝皮辣椒雞湯 成份/保存方法/營養標示/加熱方式均印在『盒側』

阿甘剝皮辣椒加熱方式: 需先解凍!

您千萬 別直接整包(冷凍雞湯包)放進湯鍋中加熱到湯滾嘿!

因為這樣烹煮時間會過久

包裝內的剝皮辣椒與雞肉口感也會變不好。總之記得一定要『先解凍』退冰後再加熱

盒內有2大包冷凍(含肉)阿甘剝皮辣椒雞湯包

每包1260g(含固形物400g)約可2~3人食用

上班族媽咪記得前一晚就先從冷凍(拿到)冷藏退冰、下班(退冰後)倒入鍋中煮沸轉小火煮約5~10分鐘、再將另外一包解凍『剝皮辣椒包』倒入鍋內煮一下下即可開吃

原本今晚要外食吃火鍋!

大仁哥太晚下班只好改自煮

臨時想吃雙月阿甘剝皮辣椒雞湯~還冰在冷凍(未解凍)怎麼辦？

沒關係~別擔心! 拿一個可隔水浸泡『冷凍雞湯包』大盆子or洗菜籃，像(下圖/左上)那樣~加自來水或溫水~隔水退冰(很方便) 小叮嚀:不建議使用熱水隔水退冰喔! 因為小紫不曉得這包裝袋是否有耐熱？)

臨時想煮食

最安全的方式:(冷水退冰或溫水退冰)

退冰後要煮喔!千萬不要沒煮又放回冷凍冰存

(否則會影響湯品鮮度與品質)!

臨時開煮! 已隔水解凍80%（我沒等到全退冰)凍

將(下圖)阿甘剝皮辣椒土雞腿肉(雞湯包)倒人鍋中時雞高湯有膠質結凍感(是正常現象) 1包雞高湯內至少有8大塊厚切仿土雞腿肉及超多一根根完整雙月匠心秘製阿甘剝皮辣椒

我喜歡放很多高麗菜入雞湯一起煨煮加熱

等到高麗菜煮到喜歡吃的熟度(脆度)

再將(已解凍)獨立包裝(阿甘剝皮辣椒)倒入鍋內加熱一下下就可開吃

若您( 不想放高麗菜)

也可喝(不加其它配料)純剝皮辣椒雞湯，等雞湯煮沸~轉小火再煨煮5~10分鐘即可將『剝皮辣椒包』倒入鍋中增添湯頭風味~開動享用

加熱過程中避免內容物黏鍋底，記得攪動一下喔

雙月食品社(餐廳)現在與好市多合作(全台獨家販售)

僅在costco才可買的到

連續6年獲得『米其林必比登推介餐廳』

人氣阿甘剝皮辣椒雞湯

烹煮時若家中(有枸杞)放一些枸杞可增添湯頭甜味

若加高山高麗菜及枸杞烹煮(湯品)外觀湯頭幾乎100%還原~像在店舖(內用般)雞湯味蕾捏!

現在 不用大老遠的專程跑到台北、新北雙月餐廳內用

好市多購買(宅自煮)就能立馬開吃開喝米其林必比登推薦餐廳招牌湯品喔

1包雙月阿甘剝皮辣椒雞湯份量約可2~3人食用

土雞腿肉每塊都厚切! 肉質口感軟嫩中略帶仿土雞肉運動後的Q彈肉感

放高麗菜加熱烹煮『阿甘剝皮辣椒雞湯』

湯頭入口濃郁剝皮辣椒香氣、甘甜尾韻微辣

若1家4口享用(加熱時)您若再加1~2一碗水煨煮(湯頭)依舊濃郁迷人、不會有湯韻被稀釋的感覺，可見(雙月食品社)冷凍包裝『阿甘剝皮辣椒雞湯』真的真材實料(濃醇香)

精心燉煮、沒偷工減料

冬天(燉湯)沒喝完、冷掉後會結凍捏! so雞湯真的像『外盒』寫的那樣燉、悶達8小時以上才能呈現滿滿膠質厚工回甘雞湯韻味

我放了很多高麗菜一起加熱(高麗菜)入口帶著剝皮辣椒(微微辣)雞湯香，口感脆又甜! 好好吃

剛剛有提到『盒子內』附了2包獨立包裝『阿甘剝皮辣椒』

是要讓大家購買自煮時

等『雞湯加熱好』開吃前再剪開倒進湯內加熱一下下(享用)

小紫猜想!

雙月食品社會這麼費工的將『剝皮辣椒』另外包裝

應該是想讓我們煮食時

也能吃到帶脆感與辣感的『阿甘剝皮辣椒風味口感』吧!

因為解凍雞湯包裡面的剝皮辣椒加熱後

(雖然仍保有剝皮辣椒風味)

但扣掉原本店家製作燉煮過程時間，消費者買回家再加熱自煮時間至少需20分鐘左不口(辣椒)口感肯定會變的比較軟比較沒那麼辣。所以最後再倒入『1包』解凍剝皮辣椒能使這盅雞湯口感與風味更上乘更加分

還吃的到辣椒的脆口味蕾

土雞腿肉吃的時候帶著剝皮辣椒香

選用台灣溫體仿土雞腿肉烹煮、口感與肉質絕對不是肉雞or進口雞肉可比擬

土雞腿肉嫩中帶Q、不乾不柴

吃一口土雞腿肉、咬一大口剝皮辣椒再喝一口(暖心雞湯) 辣度~辣口不辣喉、冬天喝暖心、夏天喝開胃

雙月愛恨椒芝麵 (冷凍)加熱即食包

目前購買通路僅(全家超商/ 全家行動購 )! 特價49元/包(超搶手)

現在在 全家行動購 (網站)消費滿188元 勾選(全家超商自取)免運費喔

這款『雙月愛恨椒芝麵』

完美重現到台北米其林必比登推薦餐廳(雙月食品社)內用椒芝麵拌醬風味

雙月除了將店內必點招牌麵食做成(常溫拌麵包裝)更推出讓大家可以更方便快速煮食的『冷凍熟麵』包裝

選用知名(南僑)中式拉麵(免解凍)

想吃拌麵時直接從冷凍拿出來(滾水煮10秒)美味拌麵即可輕鬆上桌

搭配(雙月)獨家特調椒麻醬、芝麻醬(雙醬mix齊拌)微微花椒麻香韻味又夾帶著芝麻醬香氣很涮嘴

我喜歡煮拌麵時加料吃的更澎湃!

最近去市場發現櫛瓜降價啦! 櫛瓜營養成份比小黃瓜多，拌麵也好吃

(網路說:可以生食)但我比較習慣切絲後在鍋內炒微軟再拌麵

全家行動購( 熟食/滷味小吃/湯品區 )買的冷凍食品 雙月愛恨椒芝麵麵條是(熟凍)中式勁麵(拉麵)

外包裝有寫(滾水下麵)再沸騰10秒即可享用

對廚房小白(只會煮泡麵)不會煮其它料理者而言

真的可以輕鬆加熱快速上桌開吃

冷凍(熟)中式勁麵加熱方式:

鍋內放約1000cc的水煮到水滾 將冷凍拿出來的熟麵體放入鍋中，拿筷子將麵條輕輕撥開 等鍋中煮麵水再次沸騰時『煮10秒』即可關火將麵條撈出瀝乾 將(雙月椒麻醬&雙月芝麻醬)淋在麵條上方、趁熱充分攪拌均勻 可依個人喜好添加『蔥花、乾辣椒末』或像小紫這樣加入櫛瓜絲or小黃瓜絲、蟹味棒佐食

等鍋中水再次沸騰立刻『數』10秒馬上撈麵放碗內

(麵條原本就已經煮熟/冷凍)不適合加熱煮太久(煮過久口感可能會沒那麼Q彈喔!)

醬料包常溫退冰

椒麻醬包可依個人口味喜好添加加2/3包或全加

芝麻醬~我全梭哈啦

拌麵過程~陣陣香氣噗鼻而來

雙月愛恨椒芝麵 開動嚕

有在(雙月食品社)內用吃過愛恨椒芝麵朋友

可能會覺得全家超商購買的(冷凍)愛恨椒芝麵

拌好賣相(外觀)好像和在雙月內用時有一點點兒"不同"

那是因為小紫自煮沒有像在店舖吃時那樣灑乾辣椒末! 若您喜歡帶點辣感! 可以自灑乾辣椒末提味

麵條Q彈吃在嘴裡帶著微微椒麻醬(油香)交織著濃郁芝麻醬堅果香氣、拌小紫『炒微軟~櫛瓜吃』多了蔬菜甜

雙醬拌麵層次豐富~讓人很難人不愛上。

推薦您一次多買幾包(囤冷凍)

肚子餓了~水滾再煮10秒馬上就能輕鬆品嚐愛恨椒芝麵

好市多冷凍(盒裝)雙月阿甘剝皮辣椒雞湯

真的是自吃、送禮兩相宜

美味(台北米其林必比登推薦餐廳)雙月人氣湯品! 買當伴手禮好吃體面不失禮!

退冰後加熱煮沸轉小火再煮10分鐘左右就能喝到熱騰騰濃郁醇香(彷彿)重現內用美味雞湯韻味湯品

喜歡露營冰友~去好市多採購露營食材時別忘了買一盒露營煮食喔!

您也可以像小紫這樣！

家中瓦斯爐(雙爐齊煮) 左邊爐子加熱阿甘剝皮辣椒雞湯+高麗菜+貢丸。右邊爐子加水煮麵線，再將煮熟手工麵線與雞湯mix就是一碗好吃又有飽足感『阿甘剝皮辣椒雞肉麵線湯』

台灣溫體仿土雞腿肉~彈性十足

每塊都厚切~肉感滿滿

開吃前最後才倒入的『阿甘剝皮辣椒包』脆口回甘、辣度很順口

您還有更美味『阿甘剝皮辣椒雞湯』料理方式與必加食材可分享嗎？

歡迎留言給小紫!

家中若有枸杞可以加一些入湯、肯定『色香味』更俱全更誘人食慾

好想在好市多(一店)就能同時買到(阿甘剝皮辣椒雞湯與愛恨椒芝麵)兩款雙月人氣美食。

敲碗Costco『好市多』未來也能新增販售『雙月愛恨椒芝麵』希望雙月(常溫)乾拌麵與(冷凍)乾拌麵都開賣! 一次全購買~囤家裡想吃隨時可以輕鬆煮、快速開吃!

別忘了最近若逛好市多美式賣場買盒『台北米其林必比登推薦餐廳』湯品回家輕鬆加熱(回味)店舖人氣雞湯味

(冷凍)雙月阿甘剝皮辣椒雞湯~全台『好市多賣場』都買的到

(冷凍)雙月愛恨椒芝麵目前僅『全家超商』與『全家便利購』買的到喔! 購買連結 https://mart.family.com.tw/SalePage/Index/8083674

雙月食品社

電話: 080-088-1668

官網: https://www.moonmoonfood.com/

粉專: 雙月食品社

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每個人對雙月食品社餐食喜好不盡相同，食記心得僅供參考。商品實際內容、成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!!喜歡小紫分享文嗎？幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤一起趴趴走找尋下一站美食景點GO