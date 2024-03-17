這次放縱日去吃魅力海的排餐+自助吧吃到飽

也就是點排餐(+10%服務費)就可以享用自助吧吃到飽

這一次來主要是吃懷念的

小時候大人都會帶我們去吃海霸王的火鍋吃到飽 但現在火鍋是開在隔壁 （─.─||）

一進來裡面馬上感到空間的座椅太多 顯得壅擠凌亂

服務生起先還把我們安排在走道位置 後來我們又換到這附近

為什麼四個方形座位的中間會有一個巨大的圓桌 搞不清楚為什麼要這樣擺放 (@~@)?

排餐+自助吧都有很大的改善空間!!

結果自助吧跟座位剛好相反

除了菜色選擇少 擺放量也很像吃剩的 空蕩蕩的 看了觀感很差

我們可不是要關店了才進來 而是一開店就到了喔 (✖﹏✖)

吃後感想:

豬排

雞腿排+阿根廷魷魚

咕狗大部分的低分評論都還蠻真實的

好比說蜜芋頭為什麼要放在排餐上面 味道真的一點也不搭

就像對的人放在錯誤的時間和地點 那他也會成為錯誤的 ( ಠ ಠ )

其他也有提到排餐過硬的問題 的確是如此

並且那些菜色除了觀感不佳外 很多都是冷掉或溫溫的了 （╯‵□′）╯︵┴─┴

我點了豬排

老頭子點了雞腿排加阿根廷魷魚

無論是豬排 雞腿排 魷魚 吃起來都硬硬 乾乾的 இдஇ

老頭子有看到雞腿排的製作流程

店家先把雞腿排煎好 然後客人點餐的時候再預熱一下就送出去了

豬排吃起來是好像有醃製過的感覺

而魷魚排上桌的時候 甚至還飄出一股腥味

醬汁是夜市牛排味~

還可以的選項之一

排骨也是乾乾硬硬的~

這肉燥也太油了 還可以的選項之二

還可以的選項之三

老頭子說燒賣吃起來應該是冷凍ㄟ

右邊的涼拌木耳酸到吃不下 ( *-*)

鮭魚濃湯勾芡粉放好多 都是喝麵糊的感覺

吃飽後想拿想吃的水果也沒了 老頭子只好吃泡芙

最後還好有冰淇淋稍微撫慰我受挫的心靈 ／︿＼

吃飽後去駁二走走 消化一下吧

個人覺得可以建議店家外面的火鍋店收起來 跟裡面排餐吃到飽做一個結合

但如果真的要說的話 個人也會覺得其實那裡不太適合開排餐餐廳

整體氣氛不搭 感覺空氣流通方面不太好...

(還有多餘的座位就收起來 感覺就算假日也用不著那麼多椅子呀)

吃到後來服務生也不會過來繼續收拾餐盤了 就連食物也不會補

有好幾道菜色實在欠佳都沒有人動過

有的客人吃到最後 還要主動把吃完的餐盤拿去回收車那裡放 這點真的是太糟糕了!

要說好吃的東西呢...

老頭子覺得裡面的泡芙比較好吃 我則是覺得冰淇淋比較好吃

其他東西表現都還好 沒有特別好吃的 沒有任何吸引人回去造訪的賣點

就當是做個回憶紀錄吧 (ノдヽ)