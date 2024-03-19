近期超夯的G老闆編哥生乳捲你們有團購到嗎? 聽說熱銷到連VVIP都買不到的生乳捲，還生氣抱怨捏！WILLIAM居然在兩小時內就直接湊滿32條開團!!
這款號稱生乳捲界的勞斯萊斯用料精緻奢華，卻有著讓人不可思議的價格，團購價一條免200元
價格竟是近期新聞鬧得沸沸揚揚的亞尼克生乳捲的一半價格~到底有多好吃，就讓WILLIAM開箱介紹
內麥金寶笠生乳捲介紹
Gelovery內麥金寶笠生乳捲採用的是麵粉界天花板「金寶笠麵粉」製成，是一般昭和麵粉的3倍以上的價格
在日本沒有花上7000-8000日幣可能還吃不到!
奶霜採用北海道中澤奶霜+法國愛樂薇馬斯卡邦乳酪製成，乳霜輕盈不油膩，口感綿密誠如官網說的找不到蛋糕與乳霜的交界處
細密滑嫩口感加上不甜不膩帶點微鹹的滋味，真的讓人一吃就驚訝連連，真的好吃到不行阿!
哪裡能訂購G老闆編哥生乳捲?
目前要訂購Gelovery生乳捲可至Gelovery Gift 法式甜點店選購或者是去大安或著是新光三越A8館選購
這次WILLIAM是趁2/29號G編在自己的粉專貼文開團，趁買氣還沒很強烈前趕緊湊團
雖然沒有買到更划算的價格，但以這次的入手價來說，32條$5980，一條也真的不用$190
在這次亞尼克新聞事件發生時，我其實才知道G老闆編哥這位人物，據說這次有這團購價是因為亞尼克生乳捲事件才有的
無聊分享在公司群組湊看看團購，沒想到超級踴躍，也創下WILLIAM在2小時內完成團購的成就拉
下面是G老闆編哥生乳捲團購的訂單，送貨時間也不等太久，2/27下訂，3/6就入手囉
這個男人真的太狠了，沒想到在這麼便宜的價格裡，還提供這麼好的包裝
一條生乳卷約380g，一盒的大小大概15公分左右，厚度以直徑來看也有快10公分左右
這次是WILLIAM主揪，我們公司小小的冰箱差點就冰不下了，可惜沒拍到一次來一大箱的畫面，這樣團購真的是很爽，尤其團購到32條後，每條價格直接砍半，G老闆這男人真的就是要狠打亞尼克啊
網購超夯生乳卷的外盒有相關的商品原料與營養標示等資訊，若有對蛋奶類過敏的人要注意哦
打開盒身後，除了看到生乳捲本體外，還能在盒身內看到G老闆編哥對於製作生乳捲得堅持
我不會被世俗的框架，而把自己侷限
我一心只為了做出能讓自己滿意的蛋糕
這男人的心意我真的有感受到！真的
本來以為這單價不到200元的生乳捲外盒包裝應該很普通，結果我錯怪G老闆的用心
這紙盒的磅數很厚，包裝生乳捲的塑膠紙也並非一般蛋糕用的薄薄一片的塑膠紙
在蛋糕上方貼上一個類似金箔紙的貼紙，瞬間讓這蛋糕看起來高級了許多
在這用心的包裝下，更讓人期待這生乳捲的美味
蛋糕本體下方還有刻意加高，就是避免蛋糕被重摔造成變形，紙盒下方也備有一個塑膠刀，如果有買很多條的朋友，這刀子是可重複使用
內麥金寶笠生乳捲開箱！
OH MY GOD!這個品質真的很難想像居然不用200元！
把塑膠片打開後，一股濃郁的蛋糕香氣直接撲鼻而來，好…好香啊
裡面生乳捲選用北海道中澤奶霜+法國愛樂薇馬斯卡邦乳酪製成，提供的份量也非常大方
幾乎每一口都能吃的到蛋糕跟乳霜
這乳霜…真的讓人很難想像居然如此輕盈無負擔，誠如網站說明真的會讓人分不清楚蛋糕跟乳霜的交界，一口咬下彷如置身在雲朵之中
真的是蛋糕、乳霜傻傻分不清楚
這蛋糕使用金寶笠麵粉製成，當初覺得就只是個行銷話術，說什麽需要花到7000多日幣才能品嚐到，吃了之後我信服了！
這蛋糕體就算冷凍過後直接吃，蛋糕本體還是相當柔密軟嫩，是個抗寒冷屬性點很高的蛋糕，冰過後也不會因為冰融化後變得濕潤
之後擺冷藏4-6小時候，這蛋糕彷彿轉生了一樣
不知道從哪個異世界轉生的啦
整個蛋糕變得更加絲滑，根本是入口即化
不油膩！不死甜！超像在雲朵內打滾！
搭配蛋糕在吃的時候會嚐到些許的鹹味，這味道交融恰到好處，真的很可以！
真的是一條每個人吃到都會被驚豔到的生乳捲
我個人也覺得直接屌打亞尼克生乳捲
我愛上了這個味道！
之後還是有這團購價，我一定會再買爆的
店家/景點資訊
- 店家名稱：Gelovery Gift 法式甜點
- 所在地址：臺灣
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00
- 店家電話：
交通資訊
延伸閱讀
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