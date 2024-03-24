合作邀約：aileenonline.com@gmail.com若對文章有興趣，請點擊按讚粉絲團，謝謝您對Beauty Update的支持！！ 在捷運板橋江子翠站附近，藏著一家太和豆漿店，步行15至20分鐘的路程，就像探險一樣的遠足，帶你進入一個充滿美味的秘境。這裡的無敵海景饅頭蛋，僅售$75，每一口都是台灣早餐的極致享受，濃郁的黑糖香、Q嫩的口感，再搭配一杯清新的黑白漿，只要$20，讓你在簡單的價格中，品味到最豐富的早晨滋味。太和豆漿店，讓你在親切的味道中找到家的感覺。 太和豆漿 (FB) 地點： 220新北市板橋區民治街69號 營業時間：週一～週日 05:00~11:30 電話： 02 2251 3749 用餐方式：內用、外帶 付費方式：現金 每人平均價位：$100 值得推薦：ＯＯＯＯＯ 太和豆漿 交通 太和豆漿的交通：步行探索的美味之旅 位於捷運板橋江子翠站5號出口附近，太和豆漿店距離捷運站步行約10至15分鐘，交通便捷。沿途可欣賞板橋市區的風光，讓人在悠閒的步行中預感美味的呼喚。即便路途稍遠，但這段行程也成為了品味美食前的愉悅開場。 太和豆漿的用餐環境：奢華漢堡的舒適角落 太和豆漿店的用餐環境簡樸而舒適，充滿親切的家鄉氛圍。即便在假日，店內擁擠的排隊人潮並未影響到用餐的舒適度，讓人得以在寧靜的角落中細細品味早餐美食。 太和豆漿 環境 板橋 太和豆漿 即便是補班日，也能夠輕鬆找到位子，享受一頓悠閒的早餐時光。不同國度的觀光客紛紛前來，也為這家店增添了國際色彩，成為一處交流與分享美食的平台。 太和豆漿 用餐環境 太和豆漿的餐點：無敵海景饅頭蛋的奢華驚喜 太和豆漿店的招牌──無敵海景饅頭蛋，以其獨特的外表和豐富的口感讓人難以忘懷。這款美食以$70的價格呈現，充滿台灣奢華漢堡的風采。 太和豆漿 無敵海景饅頭蛋 饅頭Q嫩的質地搭配濃郁的黑糖香，即使冷卻後仍能保有美味。 無敵海景饅頭蛋 內含炸酥的油條、嫩蛋、火腿和起司，再加上驚喜的花生醬，層次感豐富，咬下去的口感令人愉悅，$75的價格既美味又物有所值，更給予食客滿足感十足。 太和豆漿 無敵海景饅頭蛋 此外，店內的黑白漿是另一道值得品味的經典飲品，大杯僅需$20。由米漿和無糖豆漿組成的黑白漿，口感清新且甜度適中。這樣的搭配讓飲品不僅令人耳目一新，更讓人一口接著一口，愛不釋手。對於黑白漿的初嚐，也讓人對這樣的創意組合心生好奇。 另外這家還有有名的是他們家的泡菜，這個是泡菜豬肉蛋餅，這家泡菜被大家推薦到，老闆特地做一桶泡菜出來賣，這家泡菜的口感比較偏酸，一點都不辣，如果平常喜歡吃辣的朋友們，不妨去跟老闆要特製的辣椒醬，他們家的辣是很直爽、直接的辣，如果不擅長吃辣的朋友們，可能會直接辣的你喊媽媽ＸＤ 泡菜豬肉蛋餅 太和豆漿的價格：平實的美味體驗 太和豆漿店以親民的價格提供美味的早餐選擇，$75的無敵海景饅頭蛋以及$20的黑白漿，無疑是物超所值的選擇。即使在時下物價上揚的年代，太和豆漿店仍保有經濟實惠的價格，使得這趟美食之旅更加令人愉快。 太和豆漿 菜單 總的來說，太和豆漿店以其獨特的餐點和平實的價格，成為板橋江子翠站附近的早餐美食勝地。步行的交通方式讓整個探索更加愜意，店內的用餐環境舒適宜人，讓人能夠在寧靜的氛圍中品味美食。無論是來自當地或外地的食客，都能在這裡找到一份美味與愉悅。這趟太和豆漿店的早餐之旅，不僅滿足了味蕾，更成為與親朋好友共度美好時光的理想之地。 太和豆漿 菜單 太和豆漿 (FB) 地點： 220新北市板橋區民治街69號 營業時間：週一～週日 05:00~11:30 電話： 02 2251 3749 用餐方式：內用、外帶 付費方式：現金 每人平均價位：$100 值得推薦：ＯＯＯＯＯ 相關文章 早餐系列 台北中山｜MUSA Bistro 芭花家餐酒館 綻放美味花朵的饗宴，一試凡爾賽玫瑰雞肉山，愛上健康輕食！ 台北信義｜Happiness Day美味開啟！層次感十足的酪梨洋芋三明治 台北中山｜汁男炭烤吐司 招牌炭烤吐司必點 屏東小琉球｜洪媽媽早餐店 來吃吃在地的小琉球早餐 台北中山｜饅好吃 炸饅頭 四平街巷弄裡的美味下午茶推薦 新北新店｜喜室早餐 Laughter Room 歐式麵包沾豬肉丸汁好好吃唷～ 台北內湖｜客美多咖啡 Komeda‘s Coffee 商業午餐 餡料滿滿的雞蛋沙拉三明治 台北大安｜超級療癒的 豬ㄟ早餐店 捲餅系列千萬不要錯過 台北大安｜且慢食所 早餐專門 熱量幸福指數爆高的薯餅塔 台北中山｜夢鹿咖啡 IG爆紅人氣網美咖啡廳 療癒的大理石炸雞 超商美食｜全家x鮮乳坊 雙重起司烘蛋捲 原來素食系列很好吃耶！！ 高雄鳳山｜Good Partner 好夥伴咖啡 大推早午餐 來拍網美照吧 高雄新興｜老江紅茶牛奶 濃郁的紅茶奶香 讓人不自覺上癮 台北南港｜Coppii Lumii living coffee 冉冉生活 極推小法國早午餐 令人垂涎三尺的法國吐司 高雄新興｜阿伯的明星早餐店 高雄在地早餐 酥脆蛋餅推薦 台北大安｜Herban Kitchen & Bar 二本餐廳 你有聽過蔬食的餐酒館嗎？ 台北天母｜路口咖啡 迷迭香雞腿排脆壓吐司 清爽外脆內軟的好滋味 台北北投｜Rhyme Café 韻咖啡 早午餐咖啡廳 台北大安｜Wb house 威布好食 賣相好看又好吃的東區早午餐店 新北三峽｜饗咖啡 讓人療癒到不行的平價貓咪咖啡廳 台北中山｜行天宮站巷口內的早午餐 朝晨商號 火烤雞肉三明治 香煎雞肉好厚實大塊唷！！ 新竹竹東｜李記米苔目 60年的老店便宜俗夠大碗 台北中山｜本丸飯糰 小資族必買綜合飯糰 份量多且滿口的海鮮味 零食分享｜Lotus蓮花抹醬酥脆烤吐司 令人無法抗拒的魅力 台北中山｜ONE OK COFFEE 一喝就馬上充電的澳洲黑糖奶茶 奶茶控的不要錯過了！！ 台北中正｜阜杭豆漿 外國觀光客來台必朝聖的中式早餐店 台北信義｜Tamed Fox 主打輕食 朋友聚餐 身體無負擔的早午餐 新北中和｜晨時 高ＣＰ值的早午餐 濃郁的南瓜燉飯及手工雞腿蛋餅必吃！！ 全聯美食｜田家千層拉餅 喜歡吃蔥餅控的看過來 台北行天宮站｜格沐斯咖啡 餐點實在、好吃的家庭式咖啡廳 台北石牌｜At Ease Cafe 豐盛且CP值高的人氣早午餐咖啡廳 台北石牌｜石牌無名手工蛋餅＋花生湯 隱身巷弄的在地招牌必點美食 司馬庫斯＆野外私廚BBQ & 星空露營二天一夜之旅 早餐美食｜永和大世界豆漿大王 經典必點鹹飯糰 酥脆香鹹好好吃～ 新店美食｜家有璽事 招牌排骨吐司 肉食主義的最愛早餐店 新店美食｜旭達豆漿店 招牌蛋餅必點 超人氣中式早餐店 景美美食｜佳香點心大王 早安晨之美 胡椒蔥餅夾蛋，胡椒餅皮香氣迷人，來景美必吃的早點 手作家常料理｜7分鐘就完成的5個簡單的早餐料理 來拉亞漢堡一定要吃的蛋餅與經典的蘋果茶 最好吃的竟然是這個？！ 超商飲品推薦｜你有喝過 沒有牛 的經典 燕麥奶 嗎？ 手作家常料理｜偽高級 早午餐 酪梨番茄沙拉 佐紅蘿蔔炒蛋烤土司 蔥小弟 黃金南瓜抓餅 即使不加蔥也充滿香酥脆的抓餅料理 手作家常料理｜3種不同酪梨料理 好吃、好清爽 也好療癒的創意美食 手作家常料理｜療癒系 早餐料理 推薦沖繩黑八寶優格 ft. 老鷹紅豆大福 全聯美食｜義美芋頭酥餅 芋頭控的你不要錯過了！！ 手作家常料理｜水果優格 沙拉 夏天最佳早餐首選 手作家常料理｜茶梅蛋白 手作飯糰 早晨清爽開胃的早餐料理 手作家常料理｜2種好吃又好玩的蔥抓餅創意料理 QBurger 總是推陳出新的創意早餐店 很多人常吃的卡啦雞腿堡 好吃嗎？ 任性eat下 – 令人心亂如麻的麻油薑泥粥 Selina出品的粥品美食 到底好不好吃呢？ 來自日本品牌的日清綜合水果穀物脆，令人有些許失望的早餐穀物脆片 三和國中站美食｜佛里斯特廚房二訪，令人無法抗拒的飯糰及米克斯豆漿 路易莎 – 可以療癒一整天的 榛果可可貝果 全聯美食｜家樂氏的超級莓果纖榖脆 早餐、點心兩相宜，加入優酪乳風味更佳 內湖美食｜小初芽 輕爽的超人氣早午餐 超商美食｜阜杭豆漿 經典飯糰蔥蛋升級版 7-11聯名 早餐美食 ft.桂格燕麥堅果王 超商美食｜阜杭豆漿 經典飯糰 7-11聯名 早餐美食 麵食系列 新北中和｜布納咖啡 BUNA CAF’E 讓你聊天聊到飽 不限時咖啡廳 台北中山｜莊家班麻油雞 滿滿豬肝 暖身必收藏店家 台北中山｜四平街 兄弟麵線 銅板價路邊攤美食 小資族的最愛 台北中山｜湯包洪 湯包內餡肉汁 幸福感爆棚拉！！ 台北中山｜巷仔口蘿蔔絲餅 台北必吃的銅板美食 台北中山｜伊通街筒仔米糕 綿密甜辣口感的米飯香 好吃耶！！ 台北中山｜饅好吃 炸饅頭 四平街巷弄裡的美味下午茶推薦 台中高鐵｜五花馬水餃 奢華中的平價水餃 麵食館推薦 新北新店｜蝦蝦蛤哥x木耳森林 有加美乃滋的涼麵推推 台北中山｜刈包盧x阿維麵線和清爽消暑的綠豆饌 夏日必點組合 台北大安｜師大夜市寶煲肉骨茶 大推他們家的乾麵線 台北中正｜光華紅豆餅 哇嗚～這個紅豆內餡像一座小山一樣 高雄左營｜5樣在高雄瑞豐夜市必吃的特色美食 2023年6個在士林夜市必吃的小吃 台北中山｜第一劇場魚丸店 各種小吃全來一盤 新竹竹東｜北方麵館 這真的是小碗的份量嗎？大姐！！ 新竹竹東｜李記米苔目 60年的老店便宜俗夠大碗 台北大安｜頂好紫琳蒸餃館 大餅捲豬肉 甜麵醬的餅皮夾帶蔥段香的豬肉 必吃餐點！！ 新竹湖口｜老皮牛肉麵 豆花兩種吃法 還讓你無限吃到飽！有沒有那麼佛心？ 全聯超商｜紅豆食府的干貝炸醬麵 喜歡豆瓣醬味道的孩子們看過來 新竹竹北｜段純貞 來新竹必吃美食 招牌滷味必點 新北新店｜阿三哥、阿三嫂古早味麵攤 新店的排隊小吃 真的是否如人潮般的好吃？ 台北中山｜金鳳越南 沙茶味的越式乾拌雞肉河粉 你吃過嗎？ 台北中山｜馬醬 韓國中華料理 酸甜開胃的韓式糖醋肉 好美味 台北中山｜迎客松 大推肉麻雙醬麵與滷味 高雄楠梓｜楊寶寶蒸餃 豬肉捲餅必點，到楠梓必吃美食 台北信義｜Tamed Fox 主打輕食 朋友聚餐 身體無負擔的早午餐 全聯美食｜田家千層拉餅 喜歡吃蔥餅控的看過來 大稻埕美食｜經營將近70幾年的老麵店 網紅推薦乾麵必吃 超商美食｜7-11 鮮蝦明太子冷義大利麵 觸及舌尖的辣爽感 超商美食｜全家的香辣涼麵 CP值高、吃粗飽的降溫美食 新店美食｜小樂精緻麵食館 用外送點的好吃嗎？ 新店美食｜旭達豆漿店 招牌蛋餅必點 超人氣中式早餐店 全聯美食｜深夜食堂乾拌麵系列，麻油蒜香麵線 真是名副其實深夜吃的餐點 中山區美食｜偉富麵館 涼麵 夏天必吃消暑美食之一 松江南京站美食｜四平街美食｜紫琳蒸餃大王的山東餛飩麵 帶Q勁的純手工麵條 好好味啊 合作邀約：aileenonline.com@gmail.com若對文章有興趣，請點擊按讚粉絲團，謝謝您對Beauty Update的支持！！ 此文同步發表於：新北板橋｜太和豆漿 無敵海景饅頭蛋 超級浮誇 | Beauty Update