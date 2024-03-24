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在捷運板橋江子翠站附近，藏著一家太和豆漿店，步行15至20分鐘的路程，就像探險一樣的遠足，帶你進入一個充滿美味的秘境。這裡的無敵海景饅頭蛋，僅售$75，每一口都是台灣早餐的極致享受，濃郁的黑糖香、Q嫩的口感，再搭配一杯清新的黑白漿，只要$20，讓你在簡單的價格中，品味到最豐富的早晨滋味。太和豆漿店，讓你在親切的味道中找到家的感覺。

太和豆漿 交通

太和豆漿的交通：步行探索的美味之旅

位於捷運板橋江子翠站5號出口附近，太和豆漿店距離捷運站步行約10至15分鐘，交通便捷。沿途可欣賞板橋市區的風光，讓人在悠閒的步行中預感美味的呼喚。即便路途稍遠，但這段行程也成為了品味美食前的愉悅開場。

太和豆漿的用餐環境：奢華漢堡的舒適角落

太和豆漿店的用餐環境簡樸而舒適，充滿親切的家鄉氛圍。即便在假日，店內擁擠的排隊人潮並未影響到用餐的舒適度，讓人得以在寧靜的角落中細細品味早餐美食。

太和豆漿 環境

板橋 太和豆漿

即便是補班日，也能夠輕鬆找到位子，享受一頓悠閒的早餐時光。不同國度的觀光客紛紛前來，也為這家店增添了國際色彩，成為一處交流與分享美食的平台。

太和豆漿 用餐環境

太和豆漿的餐點：無敵海景饅頭蛋的奢華驚喜

太和豆漿店的招牌──無敵海景饅頭蛋，以其獨特的外表和豐富的口感讓人難以忘懷。這款美食以$70的價格呈現，充滿台灣奢華漢堡的風采。

太和豆漿 無敵海景饅頭蛋

饅頭Q嫩的質地搭配濃郁的黑糖香，即使冷卻後仍能保有美味。

無敵海景饅頭蛋

內含炸酥的油條、嫩蛋、火腿和起司，再加上驚喜的花生醬，層次感豐富，咬下去的口感令人愉悅，$75的價格既美味又物有所值，更給予食客滿足感十足。

太和豆漿 無敵海景饅頭蛋

此外，店內的黑白漿是另一道值得品味的經典飲品，大杯僅需$20。由米漿和無糖豆漿組成的黑白漿，口感清新且甜度適中。這樣的搭配讓飲品不僅令人耳目一新，更讓人一口接著一口，愛不釋手。對於黑白漿的初嚐，也讓人對這樣的創意組合心生好奇。

另外這家還有有名的是他們家的泡菜，這個是泡菜豬肉蛋餅，這家泡菜被大家推薦到，老闆特地做一桶泡菜出來賣，這家泡菜的口感比較偏酸，一點都不辣，如果平常喜歡吃辣的朋友們，不妨去跟老闆要特製的辣椒醬，他們家的辣是很直爽、直接的辣，如果不擅長吃辣的朋友們，可能會直接辣的你喊媽媽ＸＤ

泡菜豬肉蛋餅

太和豆漿的價格：平實的美味體驗

太和豆漿店以親民的價格提供美味的早餐選擇，$75的無敵海景饅頭蛋以及$20的黑白漿，無疑是物超所值的選擇。即使在時下物價上揚的年代，太和豆漿店仍保有經濟實惠的價格，使得這趟美食之旅更加令人愉快。

太和豆漿 菜單

總的來說，太和豆漿店以其獨特的餐點和平實的價格，成為板橋江子翠站附近的早餐美食勝地。步行的交通方式讓整個探索更加愜意，店內的用餐環境舒適宜人，讓人能夠在寧靜的氛圍中品味美食。無論是來自當地或外地的食客，都能在這裡找到一份美味與愉悅。這趟太和豆漿店的早餐之旅，不僅滿足了味蕾，更成為與親朋好友共度美好時光的理想之地。

太和豆漿 菜單

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